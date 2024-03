Do premiery iPhone 16 pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale w sieci aż roi się od plotek na temat tych urządzeń. W telegraficznym skrócie podsumowujemy najważniejsze wieści na temat iPhone 16.

iPhone 16 - premiera

Jesteśmy mniej więcej w połowie „cyklu wydawniczego”. 6 miesięcy temu zadebiutował iPhone 15, a za około kolejnych 6 miesięcy odbędzie się premiera kolejnej generacji tych smartfonów. Podsumowujemy najważniejsze doniesienia o iPhone 16, które do tej pory pojawiły się w sieci, a jest ich sporo.

Nowy przycisk fizyczny - znowu

Wszystkie cztery nowe modele iPhone 16 wyposażone zostaną w nowy przycisk, który umieszczony będzie po prawej stronie urządzenia, poniżej przycisku zasilania. Ma on służyć do robienia zdjęć i filmów, gdy iPhone będzie znajdować się w orientacji poziomej. Wykorzystywany będzie on prawdopodobnie do nagrywania wideo przestrzennego, które oglądane może być na okularach Vision Pro

Przycisk ma obsługiwać wiele poziomów nacisku. Delikatne wciśnięcie spowoduje ustawienie ostrości, a następnie po mocniejszym naciśnięciu będzie można zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie. Dodatkowo, podstawowe modele otrzymać mają przycisk akcji znany już między innymi z iPhone 15 Pro Max.

Rozmiar ma znaczenie

Nowe modele iPhone’ów serii Pro mają mieć nieco większe wyświetlacze. Apple ma zastosować matryce, których przekątna ma długość 6,3 oraz 6,9 cala. Trochę większe i cięższe mają być także obudowy – wysokość ma wzrosnąć o 3 mm, a szerokość o 1 mm.

Lepszy aparat

W standardowych modelach, czyli iPhone 16 i iPhone 16 Plus ma zmienić się układ obiektywów. Tak jak na przykład w iPhone 12 mają być one znowu ułożone pionowo – jeden pod drugim. Zmiana także związana jest z nagrywaniem wideo przestrzennego.

W modelach serii Pro ma pojawić się obiektyw ultraszerokokątny o rozdzielczości 48 MP, który będzie wyposażony w matrycę czteropikselową, tak samo jak obiektyw główny w iPhone’ach 14 serii Pro i nowszych.

Co więcej, model 16 Pro otrzyma teleobiektyw z 5-krotnym zoomem optycznym. Obecnie stosowany jest on w iPhone 15 Pro Max.

Nowy modem 5G

iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max mają być wyposażone w nowy modem 5G. Czip Snapdragon X75 firmy Qualcomm zapewnia szybszy transfer danych, a przy tym jest bardziej energooszczędny od obecnie stosowanych rozwiązań.

Dzięki wbudowanemu procesorowi wykorzystującemu sztuczną inteligencję jakość połączenia będzie lepsza w trudnodostępnych miejscach, takich jak winda i metro. Poza tym, w modelach serii Pro może pojawić się obsługa Wi-Fi 7.

Generatywne AI

Apple rozpoczęło pogoń za konkurencją. W tym roku firma spróbuje dogonić Microsoft, Google, OpenAI i inne firmy, które mocno rozwinęły tę technologię. Do jej sprawnego działania potrzebne jest jednak zarówno oprogramowanie, jak i sprzęt.

W iOS 18 ma pojawić się wiele nowych funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Co więcej, wszystkie cztery modele iPhone 16 wyposażone zostaną w czip A18 (być może A18 Pro dla linii Pro), które wytwarzane będą w 3-nanometrowym procesie technologicznym. Znacznie usprawniony zostać ma także silnik Neural Engine. Firma planuje podobno przetwarzać sztuczną inteligencję na urządzeniu, aby zachować prywatność użytkowników.

Źródło: MacRumors; grafika: behance.net