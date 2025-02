Nowe możliwości aplikacji Lidl Plus. Zakupy mają być sprawniejsze

Naładujesz samochód, przyspieszysz zakupy, nie musisz też zbierać paragonów. To wszystko po zmianach w aplikacji mobilnej jednej z największych sieci sklepów w Polsce.

Już za kilka dni w życie wejdzie nowy regulamin aplikacji mobilnej Lidl Plus. Przedstawiciele sklepu twierdzą, że związane z tym zmiany w samej aplikacji usprawniają jej działanie, zwiększając funkcjonalność. Sprawdźmy więc, jakie nowości dostaną klienci Lidla.

Nowe funkcje aplikacji Lidl Plus

Zmiana regulaminu to przygotowanie do wprowadzenia nowych funkcjonalności Lidl Plus. Sporą nowością ma być choćby E-Mobilność - możliwość ładowania aut elektrycznych na stacjach Lidl. W aplikacji Lidl Plus znajdziemy listę punktów, a także opcje do płatności i zarządzania ładowaniem. Podczas ładowania z naszego konta zostanie pobrane 100 złotych, a niewykorzystane środki wrócą do użytkownika w ciągu 3 dni. Ceny energii zobaczymy na bieżąco w aplikacji. Kierowcy “elektryków” dostaną też opcję wyboru ładowarki (typ 2) i DC (CCS 2, CHAdeMO). Warto dodać, że pod niektóymi sklepami Biedronki ładowarki stanęły już dwa lata temu.

Nie każdy ma natomiast samochód elektryczny, aby skorzystać z tej nowości. Kolejna zmiana powinna natomiast spodobać się znacznie szerszemu gronu odbiorców. Funkcja Scan&Go polega na samodzielnym skanowaniu produktów już w trakcie zakupów. Następnie możemy zapłacić za wybrane produkty w kasie samoobsługowej lub w aplikacji Lidl Plus. Oznacza to, że nie stracimy czasu przy kasie na wyjmowanie ich z koszyka, to też potencjalny sposób na ominięcie kolejek. Należy jednak pamiętać o obowiązkowej kontroli wieku kupującego (w przypadku produktów z ograniczeniami). Możliwe też, że pracownik sklepu przeprowadzi kontrolę, sprawdzając zawartość koszyka i zgodność z opłaconymi zakupami.

Prostsze zwroty jeśli kupisz przez Lidl Plus

Kolejna zmiana to nowy sposób zwrotów. Produkty przemysłowe kupione w aplikacji będziemy mogli zwrócić w każdym sklepie Lidl w Polsce. W aplikacji mamy dowód zakupu, a czas na zwrot to 30 dni od dnia zakupu.

Zmiany wejdą w życie 5 marca 2025 r. Jeżeli użytkownik nie zdecyduje się na akceptację nowych warunków regulaminu, może usunąć konto i samą aplikację