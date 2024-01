Niemieckie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją aut luksusowych i sportowych, niedługo będzie obchodzić swoje stulecie. Firma cały czas się rozwija i dostosowuje się do aktualnych kierunków rozwoju motoryzacji. W związku z tym ich flagowy SUV doczeka się wielu zmian.

Dziesięć lat po premierze Porsche Macan, niemiecki koncern wprowadza na rynek drugą generację tego SUVa. Główna zmiana dotyczy oczywiście napędu, który stanie się całkowicie elektryczny. Jak wspomina producent, nowe modele w postaci Macan 4 oraz Macan Turbo, dzięki swojej progresywnej stylistyce, legendarnej już mocy drzemiącej w pojazdach tej marki, dużemu zasięgowi i praktyczności na co dzień, mają na celu sprostać potrzebom klientów Porsche wybierających auta, łączące cechy samochodu osobowego i terenowego.

Porsche Macan – zmiany pod maską

Przedsiębiorstwo akcentuje, że aby zapewnić maksymalną wydajność i powtarzalność mocy wyjściowej, stosują wyłącznie najnowszej generacji silniki synchroniczne z magnesami trwałymi (tzw. PSM) na przedniej i tylnej osi. Już same dane producenta wskazują na wysoką wydajność elektryczną: Macan 4 może generować do 300 kW (408 KM) w połączeniu z systemem efektywnego startu (Launch Control). Łączne zużycie energii elektrycznej (zgodnie z procedurą testową Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) waha się od 21,1 do 17,9 kWh/100 km, a łączny zasięg na napędzie elektrycznym (WLTP) wynosi od 516 do 613 km (lub od 665 do 784 km na obszarach miejskich) przy zastosowaniu funkcji overboost.

Czym jest overboost? Overboost podwyższa na krótki czas maksymalny moment obrotowy silnika. Funkcja ta zostaje uaktywniona w pobliżu pełnego obciążenia silnika i jego rozgrzaniu do wymaganej temperatury roboczej.

Z kolei Macan Turbo ma maksymalną moc 470 kW (639 KM), łączny zasięg na napędzie elektrycznym od 518 do 591 km (lub od 670 do 765 km w mieście) i łączne zużycie energii elektrycznej (WLTP) znajduje się w przedziale 20,7–18,8 kWh na każde 100 km. Maksymalny moment obrotowy wynosi 1130 Nm (650 Nm).

Macan 4 przyspiesza do 100 km/h w 5,2 sekundy, zaś Macan Turbo w niecałe 3,3 sekundy. Obie wersje osiągają prędkość maksymalną odpowiednio 220 i 260 km/h. Energię dla silników elektrycznych zapewnia akumulator litowo-jonowy o pojemności 100 kWh umieszczony w podwoziu. Akumulator HV to kluczowy element 800 woltowej płyty Porsche Premium Platform Electric (PPE), która została zastosowana po raz pierwszy w nowym Macanie.

Maksymalna moc ładowania prądem stałym wynosi 270 kW. W odpowiedniej stacji szybkiego ładowania akumulator można naładować od 10 do 80 procent w około 21 minut.

Porsche Macan – wygląd również uległ zmianie

Wygląd nowego Porsche Macan nawiązuje do cech typowych dla tej marki. Na froncie samochodu znajdziemy światła dzienne (oczywiście w technologii LED) w charakterystyczniej formie czterech linii, a idąc natomiast na tył auta zobaczymy charakterystyczną linię nadwozia, aż dojedziemy do paska oświetleniowego w poprzek tylnej klapy. Z bardziej znaczących zmian warto zwrócić uwagę na mocno pochyloną tylną szybę, aktywne wloty powietrza z przodu, całkowicie płaskie podwozie oraz ruchomy tylny spoiler. Te zmiany wpływają na wręcz wybitny współczynnik oporu powietrza, wynoszący 0,25 (taki sam poziom osiągnął BMW iX).

Klienci dokonujący zakupu nowego Macana usiądą też niżej, niż w poprzedniku. Co prawda różnice nie są kolosalne (28 mm z przodu oraz 15 mm z tyłu). Przyszli kierowcy tego SUVa mogą też zwrócić uwagę na ilość miejsca na nogi, gdyż rozstaw osi powiększonego o 86 mm. Ponadto w nowych pojazdach znajdziemy sporo wielkich ekranów dotykowych (aż do trzech), gdzie centralny ma 10,9 cala, a ten na desce rozdzielczej 12,9 cala. W najnowszym technologicznie samochodzie nie mogło zabraknąć ciekawostek technologicznych, na czele z wyświetlaczem rozszerzonej rzeczywistości, asystentem głosowym “Hej, Porsche” czy dedykowanym sklepie z aplikacjami.

Porsche Macan – cena

Cena wyjściowa nowego Macana 4 wynosi 386 000 zł, a Macana Turbo rozpoczyna się od 526 000 zł. W przypadku tego drugiego, możemy zwiększyć wydatek do ponad 760 tys. Zł (przy najwyższej konfiguracji).

A co Wy sądzicie o nowej ofercie Porsche? Czy elektryfikacja ich samochodów będzie dobrym kierunkiem rozwoju? Sekcja komentarzy stoi przed Wami otworem!

Źródło: Notebookcheck, EVOmagazine