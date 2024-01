Podczas targów w Las Vegas poznaliśmy dwa nowe modele Hondy. Seria "Zero"(Honda 0 Series) to początek wielkich zmian w Hondzie.

Wysokoobrotowe silniki benzynowe, niska masa, świetne prowadzenie i sportowy sznyt - jaka to marka samochodów? Dla większości fanów motoryzacji odpowiedź jest prosta: mowa oczywiście o Hondzie. Otaczający nas świat szybko się jednak zmienia, także i w portfolio Hondy “szlifierki” musiały ustąpić miejsca bardziej ekologicznym konstrukcjom. Na zakończonych już targach CES 2024 w Las Vegas Japończycy zaprezentowali nową serię pojazdów elektrycznych. Honda 0 dostaje ponadto nowe logo, a pierwsze dwa modele pokazują, w jakim kierunku zmierza marka.

Premiera Honda 0 Series

Ciężko pogodzić fanów klasycznej motoryzacji ze zwolennikami “elektryków”. Wygląda jednak na to, że nadchodzących zmian nie da się już zatrzymać. Pozostaje nam więc po prostu poszukać zalet w zasilanych prądem nowościach. W samochodach Honda 0 Series znajdziemy je bez trudu. Dwa pojazdy zaprezentowane na targach w Las Vegas już na pierwszy rzut oka robią duże wrażenie. Wyglądają innowacyjnie i futurystycznie, choć jestem sobie w stanie wyobrazić pojawienie się bardzo podobnych samochodów w salonach.

Na początku 2024 roku zobaczyliśmy modele Honda 0 Saloon (zdjęcie na końcu tekstu) i Honda 0 Space-Hub (zdjęcie główne artykułu). Pierwsze pojazdy mają trafić do sprzedaży już w 2026 roku. Nie powinniśmy jednak postrzegać prototypów z Las Vegas jako “zwykłych” aut elektrycznych. Dla Hondy to coś więcej. To nowa generacja pojazdów na prąd, co ma podkreślać zmiana logo. Zamiast klasycznego H w niemal kwadratowej ramce mamy scalenie znaków “H” i “0”.

Honda 0 ma być Cienka, Lekka i Mądra

“Thin, Light and Wise” to motto, którym kierowali się inżynierowie Hondy. Seria 0 ma przy tym spełniać najwyższe wymogi co do bezpieczeństwa i wygody podróżnych oraz stylistyki pojazdu. Po części pomoże w tym wykorzystanie Internetu Rzeczy. Będziemy więc mieli do czynienia z prawdziwymi samochodami smart, co w 2024 roku nikogo raczej nie zaskakuje.

Kierowca ma przy tym czuć się zjednoczony z samochodem i czuć prawdziwą radość z jazdy. Mimo dobrych osiągów Hondy 0 Series będą przy tym oszczędne - połączenie tych cech to ostatnie założenie przy projektowaniu modelu: wysoka efektywność energetyczna.

Honda do 2050 z zerowym śladem węglowym

Pokazanie nowej linii modelowej Honda 0 Series to dla Hondy początek wielkich zmian. W ciągu kilkunastu lat (do 2040 roku) producent chce produkować wyłącznie auta elektryczne (EV i FCEV). Dziesięć lat później, czyli w 2050 roku, Honda ma się natomiast stać neutralna pod względem emisji - ślad węglowy ma być zerowy. Prawdopodobnie stąd słowo “zero” w nazwie nowych modeli, a nawet w logo.

Kolejnym krokiem po premierze dwóch pojazdów podczas CES 2024 w Las Vegas będzie wdrożenie modeli do produkcji i sprzedaż ich. Najpierw pojawią się w Ameryce Północnej, następnie w Japonii. Kolejnymi rynkami będą Azja, Europa, Afryka, Bliski Wschód i Ameryka Południowa.