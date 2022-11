W piątkowym wpisie na blogu Tesla poinformowała, że pliki projektowe jej złącza do ładowania pojazdów elektrycznych są dostępne do pobrania za darmo.

Firma Elona Muska chce być standardem

Tesla udostępniła swój projekt złącza do ładowania pojazdów, aby zachęcić operatorów sieci i producentów samochodów do przyjęcia tej technologii i uczynienia z niej nowego standardu, najpierw w USA, a potem na całym świecie. Firma stwierdziła, że „aktywnie współpracuje z odpowiednimi organaminormalizacyjnymi w celu skodyfikowania złącza ładowania Tesli jako standardu publicznego".

Złącze EV we wszystkich pojazdach Tesli umożliwia ładowanie zarówno prądem zmiennym jak i prądem stałym o mocy do 1 MW. Do tego dokłada się kompaktowa konstrukcja i lepsza wydajność niż w królujących obecnie w Stanach Zjednoczonych złączach CCS (Combined Charging System).

Firma Muska uważa, że jej złącze i port ładowania - określane jako NACS (North American Charging Standard) - jest najpopularniejszym standardem ładowania w USA. Statystykę tę opiera na sprzedaży pojazdów i liczbie ładowarek na markowych stacjach Tesli. W Stanach Zjednoczonych działa prawie 1500 stacji Supercharger, a na każdej z nich średnio znajduje się 9 ładowarek, a mimo to są one niemal stale oblegane.

Standard dla każdego

Tesla nie wymienia żadnych producentów samochodów ani firm z dziedziny infrastruktury, które już ogłosiłyby przejscie na standard NACS. Środowisko producentów pojazdów elektrycznych jest mocno konkurencyjne i trudno sobie wyobrazić buy takie tuzy jak GM (które ostatnio ma coraz wyższe ambicje), Ford lub Stellantis porzuciły nagle dobrze znane CCS by przejść na technologię Tesli.

Jedna firma jednak głośno popiera działanie Tesli i jest to startup EV Aptera (produkujący pojazdy elektryczne zasilane słońcem). Aptera wezwała już w tym roku rząd USA byprzyjął technologię Supercharger Tesli jako standard dla wszystkich stacji ładowania w kraju.

Aptera jest producentem na przykład takich futurystycznych cacek

Tesla poinformowała też, że operatorzy sieci stacji ładujących w USA mają już plany dodania złączek NACS do swoich ładowarek. Jeśli plany te dojdą do skutku właściciele Tesli będą mogli ładować samochody na wszystkich stacjach w kraju bez stosowania adapterów. A taki krok w USA będzie przyczynkiem do przyszłego zastosowania wydajniejszej technologii także i w innych częściach świata, w tym w Polsce gdzie ilość stacji ładowania nadal pozostawia wiele do życzenia.

Źródła: Tesla, techcrunch.com