Google chce jednocześnie zapewnić prywatność i ułatwić nam życie. Zatem domyślnie będzie usuwać nasze dane co kilkanaście miesięcy, zadba o hasła i udzieli wskazówek.

Google wprowadziło kilka nowości pomocnych w lepszej ochronie prywatności użytkowników.

Firma podkreśla, że koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa informacji, podchodzeniu do nich w sposób odpowiedzialny oraz należytej kontroli nad nimi. Czy nowe opcje zmienią coś na lepsze?

Automatyczne czyszczenie historii

W zeszłym roku Google wprowadziło funkcję automatycznego czyszczenia historii lokalizacji, wyszukiwania, danych głosowych i aktywności na YouTube. Od tamtej pory można zdecydować, co jaki czas będą automatycznie usuwane gromadzone dane: po 3 miesiącach lub po 18 miesiącach. Oczywiście można również zrezygnować z automatycznego usuwania, zgadzając się na kolekcjonowanie informacji o nas w nieskończoność.

Teraz, kiedy włączysz historię lokalizacji (domyślnie wyłączoną) na swoim koncie, opcja automatycznego usuwania zostanie domyślnie włączona i ustawiona na 18 miesięcy. Historia aktywności konta YouTube będzie automatycznie usuwana po 36 miesiącach, ale również będzie można ustawić na 3 lub 18 miesięcy.

Domyślne włączenie tych opcji dotyczy jednak tylko nowych kont oraz tych, które po raz pierwszy włączyły zapisywanie historii. W przypadku starszych użytkowników, Google wysyła wiadomości e-mail oraz powiadomienia, w których przypomina o możliwości ustawienia czyszczenia danych po upływie określonego czasu.

Google zapewnia, że domyślne okresy usuwania danych nie będą miały zastosowania do usług takich jak Gmail, Dysk i Zdjęcia, ponieważ są one przeznaczone do przechowywania osobistych treści użytkowników.

Sprawdzanie hasła

Funkcja sprawdzania hasła jest bardzo przydatna i znajduje się już w przeglądarce Chrome. Jeżeli używane przez użytkownika hasło wycieknie, zostanie on o tym poinformowany.

Teraz sprawdzanie haseł stanie się podstawową częścią kontroli bezpieczeństwa konta Google i można je będzie bez trudu odnaleźć w przeglądanych opcjach bezpieczeństwa i prywatności.

Google da nam więcej prywatności i skrótów

Wkrótce będziemy mieć dostęp do niektórych kontrolek konta Google z poziomu wyszukiwania. Będzie można przejrzeć i dostosować takie opcje takie jak „Kontrola prywatności Google” i „Czy moje konto Google jest bezpieczne?”.

Firma ułatwi również dostęp do trybu incognito w popularnych aplikacjach. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać zdjęcie profilowe w wyszukiwarce, Mapach i YouTube. Ta funkcja działa już w aplikacji Google na iOS, a niebawem trafi też na Androida oraz inne aplikacje. Trwają również prace nad możliwością pozostania w trybie incognito w aplikacjach Google.

Google zadba też o umieszczenie rekomendacji i wskazówek, które pomogą łatwiej zarządzać ustawieniami prywatności. Opcje mają zostać uproszczone i nie trzeba będzie mozolnie brnąć przez wszystkie po kolei, by znaleźć konkretne ustawienie.

Firma podkreśla, że wciąż inwestuje w nowe rozwiązania, by móc należycie dbać o zabezpieczenia we wszystkich oferowanych produktach. Szkoda, że nadal nie ma możliwości wybrania opcji zakazującej gromadzenia jakichkolwiek danych użytkownika. Cóż, pomarzyć można ;)

Źródło: Google

