Od kilku tygodni nie milkną plotki na temat tajemniczego projektu Sabrina – gadżetu firmy Google, mającego zastąpić Chromecasta, oferując szeroką funkcjonalność Androida na ekranach naszych telewizorów. Znamy coraz więcej szczegółów na jego temat.

Google Sabrina – przystawka z Androidem plus coś jeszcze

Google Sabrina będzie wyglądać i działać podobnie do Chromecastów, ale przystawka ma być znacznie lepiej wyposażona i sterowana za pomocą pilota, a nie aplikacji na smartfona. Jej zadanie będzie takie samo – to rozszerzanie multimedialnych możliwości naszych telewizorów. Całość będzie naturalnie bazować na systemie Android TV.

Sabrina jako następca Google Chromecasta. Co ma na pokładzie?

Z nieoficjalnych informacji wynika, że sercem Sabriny będzie tworzony w 12-nanometrowym procesie technologicznym układ Amlogic S905X2 z czterema rdzeniami Cortex-A53 taktowanymi zegarem 1,8 GHz oraz graficzną jednostką ARM Mali-G31 MP2. Ten niezły fundament będzie miał jeszcze do pomocy 2 GB pamięci RAM.

Dzięki portowi HDMI 2.1 możemy liczyć na wideo w rozdzielczości 4K przy płynności 60 klatek na sekundę, a moduły Wi-Fi i Bluetooth zaoferować mają szybkie i niezawodne połączenie bezprzewodowe. Mówi się nawet o specjalnym trybie gamingowym i pełnej kompatybilności z chmurową usługą Google Stadia. Te same źródła podają, że Sabrina obsłuży Dolby Audio oraz HDR w trzech formatach: Dolby Vision, HDR10 i HLG.

Tak prezentuje się (nieoficjalna) specyfikacja Google Sabrina: Procesor: Amlogic S905X2 (4 x 1,8 GHz – Cortex-A53 + ARM Mali-G31 MP2)

Pamięć: 2 GB RAM

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth + Wi-Fi (chip Broadcom BCM43569)

Łączność przewodowa: HDMI 2.1 (port oferujący jakość 4K/60p)

System operacyjny: Android TV

Nowy interfejs Android TV – będzie wygodniej i przejrzyściej

Wraz z nowym urządzonkiem zadebiutować ma odświeżony interfejs systemu Android TV. Jak widzimy na screenach (od XDA-Developers), będzie bardziej skoncentrowany na treściach. W górnej części pojawi się główne menu, pozwalające przełączać się między rekomendacjami, telewizją na żywo, filmami na życzenie, aplikacjami i własną biblioteką multimediów…

…Oprócz pełnej integracji z serwisami YouTube, Netflix czy HBO, Sabrina pozwoli też skorzystać z pomocy Asystenta Google, jak również połączy się z naszym systemem smart home, wyświetlając powiadomienia także w trakcie oglądania filmów i seriali.

Ile będzie kosztować Google Sabrina i kiedy zadebiutuje?

Jeśli plotki się potwierdzą, to Sabrina ujrzy światło dzienne latem – wraz z nowym smartfonem. Nie wiemy jak wy, ale my nie możemy się już doczekać. Jeżeli faktycznie urządzonko będzie kosztować mniej niż 80 dolarów i rzeczywiście pozwoli skorzystać nie tylko z serwisów VOD w jakości 4K/60p, ale też ze streamingowej usługi Stadia, to może być bardzo ciekawą przystawką.

Źródło: 9to5Google, XDA-Developers, Gizmochina

