Studio Wargaming, twórcy takich gier jak World of Warships, World of Warships: Legends i World of Warships: Blitz, poczynili przygotowania z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Gracze mogą spodziewać się intensywnego czasu pod koniec 2023 r.

Płatna współpraca z Wargaming

Atrakcje czekają na tych, którzy są aktywni od lat, ale specjalne bonusy przygotowano także dla nowych graczy. Dołącz do bitwy i zgarniaj nagrody.

World od Warships, jako jedna z najpopularniejszych wojennych gier MMO, od lat przyciąga tłumy. Studio Wargaming przygotowało specjalne prezenty z okazji świąt dla nowych i obecnych graczy. To dobry czas na dołączenie do gry i sprawdzenie swoich umiejętności na polu bitwy.

Zmiany wprowadzone w grze i pakiety nagród na wyciągnięcie ręki to dobra okazja, by spróbować swoich sił w morskich potyczkach na wirtualnym polu bitwy. Dla naszych czytelników mamy też specjalną ofertę, dzięki której rozpoczęcie swojej przygody z World of Warships może być jeszcze przyjemniejsze.

Kod promocyjny do World of Warships – bonusy na start

Studio Wargaming przygotowało specjalną ofertę, dzięki któremu dołączenie do gry w World of Warships będzie jeszcze prostsze. Nowi gracze, którzy zarejestrują się do końca stycznia 2024 r., korzystając z kodu HPPYNWYR2024 otrzymają szereg bonusów. Wśród nich znajdują się:

300 dublonów,

siedem dni konta premium,

1 mln kredytów,

flagę "New Year Constellation",

10 sztuk kamuflażu "New Year Sky",

3 kontenery Świętego Mikołaja,

okręty: Phoenix, Kuma, Courbet, Dante Alighieri i Wakeful.

Co więcej, osoby, które potem świąteczny kod SANTA23 otrzymają jeszcze dodatkowe nagrody. To naprawdę najelpszy czas by zacząć swoją morską przygodę!

Zdobądź prawdziwą legendę World of Warships

W World of Warships w wersji na PC gracze mogą liczyć na szereg nagród w ramach świątecznego eventu. Komplet zgarną tylko najbardziej zdeterminowani – misje będzie trzeba zrealizować w ciągu jednego lub trzech dni. Zaangażowanie będzie jednak odpowiednio nagrodzone. Wśród nagród znajduje się m.in. niemiecki pancernik premium poziomu VII Scharnhorst ’43.

Do gry powraca też specjalne wydarzenie w Zbrojowni o nazwie Zwycięsko odzysk, w którym zasoby mogą zostać wymienione na specjalne nagrody. Wydarzenie podzielono na 100 etapów, których ukończenie będzie wiązać się z otrzymaniem specjalnych przedmiotów. Jedną z najważniejszych nagród wydarzenia jest krążownik Kitakami, który nie był dostępny w grze od czasów testów beta w 2015 r. Uczyniło go to swoistą legendą World of Warships, którą teraz gracze będą mogli wcielić do swojej floty.

Do 12 grudnia 2023 r. obecni i nowi gracze będą mogli też odblokować zestaw świątecznych gadżetów na swoich kontach. Wśród nich jest m.in. pancernik Bismarck lub stały kamuflaż dla okrętu VIII poziomu. Bonusowy kod można odkryć na oficjalnej stronie gry World of Warships.

World of Warships: Legends – świąteczny event trwa

Na świąteczne atrakcje mogą liczyć też gracze World of Warships: Legends. Wargaming umożliwia im odblokowanie specjalnego zestawu nagród. Wśród nich wyróżnić można m.in. trzy okręty i dwa przebrania dla dowódców. Gracze, którzy zgromadzą odpowiednią liczbę świątecznych kart, będą mogli odblokować dodatkowe prezenty, m.in. francuskiego niszczyciela premium Poziomu II, En. Gabolde W.

Gracze konsolowi mogą liczyć na dodatkowy zestaw świątecznych prezentów i nie tylko. Oprócz tego mogą oni korzystać z nagród ukrytych w trzytygodniowym kalendarzu adwentowym. Wśród nich znaleźć można np. przebranie dla dowódcy Winter King i nowe zimowe okręty oraz cztery nowe jednostki.

Graj codziennie w World of Warships: Blitz i zyskuj kolejne nagrody

Kalendarz adwentowy zawitał też do World of Warhsips: Blitz. Od początku grudnia aż do Wigilii mobilni gracze mogą codziennie odbierać nagrody za zalogowanie się do gry. Oprócz tego czekają na nich codzienne wyzwania Blitz, pozwalające zdobyć klucze świętego Mikołaja i Elfa, umożliwiające korzystanie z ekskluzywnej zawartości, takiej jak kamuflaże czy okręty. Do World of Warships: Blitz trafia nowa, skuta lodem mapa – Islands of Ice. Do dyspozycji graczy oddane zostaną też cztery nowe okręty - Huron, Tromp, Daisen i W. Virginia '41.

Nowa Arena, nowe okręty, szereg nagród i prezenty dla nowych graczy. Trudno wyobrazić sobie lepszy czas na rozpoczęcie rywalizacji z innymi graczami w grach spod bandery World of Warships. Przygotowane przez Wargaming bonusy ułatwią wkroczenie do gry i możliwie szybkie nawiązanie konkurencji ze starymi wyjadaczami morskich bitew.

