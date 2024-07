Znak czasów. Sony wygasza produkcję Blu-ray

Sony poinformowało, że nosi się z zamiarem stopniowego wygaszania produkcji wybranych nagrywarek i dysków optycznych Blu-Ray. Powód raczej nikogo nie zdziwi.

Jest popyt, jest i podaż, a jeśli popyt maleje, to otrzymujemy właśnie takie informacje. Sony wycofuje się z prac rozwojowych i jednocześnie wygasza produkcję wybranych płyt Blu-ray - informuje Avwatch.

Ważna decyzja Sony

Wyrok zapadł na następujące płyty Blu-ray: BD-RE 25 GB, BD-RE DL 50 GB, BD-RE XL 100 GB, i BD-R XL 128 GB. Co więcej, profesjonalne i archiwalne dyski optyczne do produkcji wideo i przechowywania danych będą stopniowo wycofywane. Nie podano jednak konkretnej daty zaprzestania produkcji.

Japoński gigant zaznacza, że w przypadku klientów B2B “będziemy nadal wytwarzać i sprzedawać produkty z wyprzedzeniem”. W przypadku rynku konsumenckiego ostateczna data zaprzestania produkcji zostanie ustalona “po omówieniu z partnerami dystrybucyjnymi, takimi jak masowi sprzedawcy detaliczni”. Płyty BD-R nie znikną więc z dnia na dzień ze sprzedaży - będą dostępne aż do wyczerpania zapasów, zapewne w wyższej cenie.

Powodem są niezadowalające wyniki w branży nośników optycznych. W tym celu Sony decyduje się na przegląd struktury biznesowej, by zwiększyć rentowność. Nie obejdzie się bez redukcji personelu. Personel fabryki w mieście Tagajō zostanie najpewniej uszczuplony o ok. 250 pracowników. Sony stara się, by ci pracownicy dobrowolnie przeszli na wcześniejsze emerytury.

Źródło: Avwatch