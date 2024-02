Znamy ceny Nothing Phone (2a). Jest lepiej, niż przewidywaliśmy. W takiej cenie nowy smartfon może być najlepszym wyborem w swojej klasie.

Już jakiś czas temu mieliśmy potwierdzenie, że nowy smartfon innowacyjnej marki Nothing wkrótce pojawi się w sklepach. Czekając na premierę Nothing Phone (2a) zastanawialiśmy się nie tyle nad jego specyfikacją, co nad ceną. Teraz ją poznaliśmy i z pewnością jest to miłe zaskoczenie.

Nothing Phone - co to jest?

Niemal równo 10 lat temu na rynku pojawiła się nowa marka smartfonów - OnePlus. Wyróżniało ją podejście do projektowania urządzeń. Były bardzo dobrze wycenione, a przy tym miały wszystko to, na czym zależy użytkownikom. Producent nie przeznaczał przy tym zbyt wielu środków na marketing - bo nie musiał.

Po jakimś czasie właścicielem OnePlus stał się gigantyczny koncern z Chin - BBK. Wystarczy wspomnieć, że mają w swoim portfolio także takie marki, jak Oppo, realme i Vivo. Z czasem telefony OnePlus stawały się coraz bardziej zwyczajne, niestety również droższe.

Najwyraźniej nie spodobało się to jednemu z założycieli. Carl Pei postanowił więc odejść z OnePlus i założyć nową markę. Tu właśnie zaczyna się historia Nothing Phone. Dość nietypowe wzornictwo idzie w parze ze świetnym (bardzo dopracowanym i działającym sprawnie) oprogramowaniem. Na wyposażeniu mamy też wszystko to, czego chcą użytkownicy - dobry aparat, świetny ekran AMOLED, czy pojemną baterię. Dotychczas marka wypuściła dwa modele.

Po premierowym Nothing Phone (1) przyszedł czas na Nothing Phone (2). Nie jest jednak następca, a modelem pozycjonowanym w wyższym, niemal flagowym segmencie. Niebawem dołączy do nich kolejny telefon.

Poznaliśmy ceny Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) ma specyfikację nieco podobną do “jedynki”. Jest przy tym telefonem nieźle wycenionym, możemy go więc przypisać do średniej półki cenowej. Dotychczasowe doniesienia wskazywały na to, że zadebiutuje za około 400 euro. Smartfon stałby się więc konkurentem takich urządzeń, jak Samsungi Galaxy A34 i Galaxy A54, czy mocniejsze warianty smartfonów z rodziny Redmi Note 13 Pro.

Najnowsze doniesienia pochodzą natomiast z serwisu Dealabs. Ich zdaniem cena będzie niższa, niż przypuszczaliśmy. Ceny Nothing Phone (2a) możemy od razu porównać z pozostałymi modelami (w momencie premiery):

Nothing Phone (2a) 8/128 GB - 349 euro

Nothing Phone (2a) 12/256 GB - 399 euro

Nothing Phone (1) - od 469 euro

Nothing Phone (2) - od 679 euro

Podstawowy wariant nowego smartfona Nothing być może kupimy już za około 1500 złotych.

Co zaoferuje Nothing Phone (2a)?

Nowy model może mieć 8 lub 12 GB RAM i pamięć na dane wynoszącą 128 lub 256 GB. W obu wariantach za wydajność odpowiada układ MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Ten sam procesor mamy m.in. w Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, Motoroli moto Edge 50 Neo, czy Vivo V28e. Oprogramowanie to oczywiście najnowszy Android 14 z ciekawie wyglądającą nakładką Gyph.

Z tyłu obudowy znów znajdziemy efektowne diody LED, sam wygląd mocno zresztą przypomina pozostałe urządzenia marki. Wyświetlacz ma rozdzielczość FullHD+ i częstotliwość odświeżania 120 Hz - to OLED. Przednia kamerka ma 32 MP, zestaw aparatów z tyłu tworzy natomiast główny 50 MP z OIS, a także szerokokątny - również z matrycą 50 MP. Nie zabrakło szybkiego ładowania (45 W). Czego chcieć więcej?

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.