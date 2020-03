W sieci pojawiły się zdjęcia Fitbit Charge 4, pokazujące dwa z czterech dostępnych wariantów kolorystycznych inteligentnej opaski. Nowa wersja wyglądem nie różni się od poprzednika, Charge 3.

Niebawem możemy oczekiwać pojawienia się najnowszego smartbandu Fitbit Charge 4, który pojawił się ostatnio w Wielkiej Brytanii.

Wygląd Fitbit Charge 4

Tak prezentują się kolory Rosewood i Black.

Fitbit Charge 4 wygląda praktycznie tak samo jak Charge 3, który został wydany w październiku 2018 roku. Z pewnością Fitbit wprowadził zmiany wpływające na działanie urządzenia, jednak wygląd zewnętrzny na pierwszy rzut oka nie uległ zmianom.

Ekran dotykowy OLED wyświetla zawartość w odcieniach szarości. Widać duże i czytelne cyfry, datę oraz statystyki aktywności. Na aluminiowej obudowie jest jeden przycisk. Z tyłu znajdują się czujniki (takie jak pulsoksymetr), a poniżej jest miejsce na podpięcie ładowarki.

Fitbit ma wypuścić jeszcze dwa kolory Charge 4: Storm Blue / Black oraz Granite Special Edition.

Paski można łatwo zmieniać, zatem jeżeli wymiary nowej wersji będą takie same jak Charge 3, użytkownicy będą mogli korzystać z tych samych akcesoriów.

Jaka jest cena Fitbit Charge 4?

Cena w jednym z brytyjskich sklepów wynosiła 139 funtów, więc jest wyższa o 10 funtów od poprzedniej wersji urządzenia. Nie wiadomo jaka cena będzie obowiązywać w innych krajach.

Największą zagadką jest to, co dokładnie Fitbit Charge 4 kryje w środku i jakie możliwości oferuje. Jeszcze nic oficjalnie nie ogłoszono, zatem będziemy musieli jeszcze poczekać, aby dowiedzieć się czegoś konkretnego. Co zapewne nie potrwa długo.

Źródło: 9to5google

