Na premierę Cyberpunk 2077 musimy jeszcze trochę poczekać, a ostatnio twórcy nie są specjalnie hojni w kwestii nowych materiałów wideo. Mimo tego w sieci pojawiło się właśnie coś interesującego.

Gameplay z Cyberpunk 2077 w 8K

Moder posługujący się pseudonimem Ani HVX poświecił trochę czasu (jak sam podkreśla, 21 godzin) na to, aby zaprezentować gameplay z Cyberpunk 2077 w 8K. Wykorzystano tutaj fragmenty, które producent pokazywał na targach Gamescom 2019 oraz uczenie maszynowe, technologię AI Upscaling. Jeśli kogoś zastanawia się, jaki komputer był do tego potrzebny, to w tym wypadku mowa o jednostce wyposażonej w procesor Intel Core i7 9700K oraz kartę graficzną GeForce RTX 2080 Ti.

Z efektami można zapoznać się na powyższym materiale wideo, chociaż pewnie pojawią się też głosy, że trudno tu coś więcej ocenić. Po pierwsze potrzebny jest sprzęt, którym nie każdy dysponuje, a po drugie algorytmy kompresji YouTube nie pomagają. Ani HVX to jednak przewidział i udostępnił materiał do pobrania (link można znaleźć w jego opisie).

Premiera Cyberpunk 2077 we wrześniu

Można mieć nadzieje na to, że Cyberpunk 2077 będzie prezentował bardzo wysoką jakość oprawy graficznej już na starcie, bez pomocy moderów. Przypomnijmy, że premiera planowana jest na 17 września. Gra będzie dostępna na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.

W późniejszym okresie zadebiutuje również na konsolach nowej generacji, gdzie powinna zostać zresztą podrasowana tak, aby wykorzystać ich wydajność. Ulepszenia dla Xbox Series X już zresztą zapowiedziano.

Źródło: Ani HVX

