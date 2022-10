Nie wiemy jeszcze, jak dobrą (oby) grą będzie Call of Duty: Modern Warfare II. Najnowszy zwiastun bezsprzecznie wywiązuje się jednak ze swojej roli.

Call of Duty: Modern Warfare II to także kampania

Activision nie czeka. Chociaż do debiutu Call of Duty: Modern Warfare II pozostaje jeszcze trochę czasu, już dziś w sieci wylądował zwiastun premierowy gry. To, że wygląda dobrze to jedno. Warto podkreślić, iż nie jest to wcale typowy materiał w obecnych czasach.

Zdecydowana większość wydawców i twórców mocno stawia na zmagania sieciowe (oczywiście w Call of Duty: Modern Warfare II ich nie zabraknie), a tutaj zdecydowano się zaakcentować kampanię i nieco przybliżyć jej fabułę. Sądząc po zwiastunie, w Call of Duty: Modern Warfare II będzie to tryb z iście kinową otoczką i dramaturgią. Oby jednocześnie z wysoką grywalnością. Poza porcją ujęć dla oczu zaserwowano tu też coś dla uszu, a mianowicie próbkę polskiego dubbingu. Chociaż co do atrakcyjności tego elementu zdania mogą być mocno podzielone.

Call of Duty: Modern Warfare II - zwiastun premierowy

Kiedy zagramy w Call of Duty: Modern Warfare II?

Premiera Call of Duty: Modern Warfare II, jak wyraźnie akcentuje powyższy materiał wideo, odbędzie się 28 października. Chociaż... Activision zachęca do składania zamówień przedpremierowych i gracze decydujący się na taki krok będą mogli przystąpić do kampanii o tydzień wcześniej.

Jeśli chodzi o platformy docelowe, to tych jak jest sporo. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S, a także PlayStation 4 i Xbox One.

Źródło: Call of Duty PL