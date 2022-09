Call of Duty: Modern Warfare II ma już na koncie pierwszy sukces, a zarazem prognostyk, że będzie to kolejna niezwykle popularna i chętnie kupowana produkcja.

Beta Call of Duty: Modern Warfare II największą betą w historii Call of Duty

Wprawdzie do premiery pozostaje jeszcze chwila czasu, ale pierwsi gracze otrzymali już możliwości sprawdzenia rozgrywki w nowej odsłonie chyba najpopularniejszego cyklu strzelanek. Okazuje się, że było to spore grono.

Activision pochwaliło się, że zakończona wczoraj beta Call of Duty: Modern Warfare II może cieszyć się mianem rekordowej. Wydawca nie podał wprawdzie konkretnych liczb, ale zdradził, iż mowa o największej becie w historii serii. Pod tym określeniem kryje się najwięcej graczy, najwięcej godzin i najwięcej rozegranych meczów. Jak widać, opinie o graczach znudzonych tą marką wydają się mocno przesadzone.

Warzone Mobile też ma wzięcie

To nie wszystko, co może radować obóz Activision. Nie brakuje też zainteresowanych Warzone Mobile. W sklepie Google Play wstępnie zarejestrowało aż 15 milionów użytkowników, co jest najlepszym wynikiem wśród wszystkich gier Activision, Blizzard i King Mobile.

Kiedy premiera nowego Call of Duty?

Duży odzew po beta testach Call of Duty: Modern Warfare II ma poskutkować kilkoma usprawnieniami i zmianami. Na ich wprowadzenie twórcy mają jeszcze chwilę, bowiem premiera odbędzie się równo za miesiąc, 28 października. Gacze, którzy zamówią grę w przedsprzedaży będą mogli cieszyć się z wcześniejszego dostępu do kampanii. Jeśli nie braliście udziału w testach, to przed zakupem przynajmniej część wątpliwości będziecie mogli rozwiać w naszej recenzji, którą przygotujemy i w której omówimy najważniejsze zalety, ale i wady gry.

Nieco później, 16 listopada odbędzie się natomiast debiut darmowego Call of Duty: Warzone 2.0. Jeśli chodzi o Warzone Mobile, to na ten tytuł trzeba będzie poczekać najdłużej. Pojawi się w przyszłym roku, dokładna data nie została póki co ogłoszona.

Źródło: Call of Duty, Activision