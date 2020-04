Komunikator Zoom nie zapewniał bezpieczeństwa na wystarczająco wysokim poziomie. Dlaczego piszemy o tym w czasie przeszłym? Bo powoli już możemy.

Czy Zoom jest bezpieczny? Cóż… – będzie

Choć to bardzo popularna aplikacja do wideorozmów, Zoom nie zyskał na obecnej sytuacji tak dużo jak konkurenci w postaci Microsoft Teams czy Google Meet. Mało tego – głośno było o nim przede wszystkim ze względu na dyskusyjne zabezpieczenia, przez które „zakaz korzystania” otrzymali między innymi pracownicy Google, SpaceX i brytyjskiego Gabinetu. Twórcy przyznali, że jest problem i zapowiedzieli, że go rozwiążą. Owocem jest Zoom 5.0 z pokaźną listą poprawek.

Zoom 5.0 poprawia nasze bezpieczeństwo i prywatność

Nowa wersja aplikacji – Zoom 5.0 – powinna trafić do wszystkich użytkowników jeszcze przed końcem kwietnia. Najważniejszą zmianą w stosunku do poprzedniego wydania, jest mocniejsze, 256-bitowe szyfrowanie AES GCM, dzięki któremu nasze dane mają być znacznie lepiej zabezpieczone.

Największym problemem jest jednak tak zwany Zoombombing, czyli trollowanie wideorozmów. Polega na tym, że do wideokonferencji przyłączały się osoby z zewnątrz, po to tylko, by wyświetlać treści dla dorosłych, wydawać dziwne dźwięki czy też w inny sposób uniemożliwiać przeprowadzenie konferencji. Aby temu zapobiec autorzy Zoom wprowadzili (znaną też z innych aplikacji) domyślnie włączoną poczekalnię – gospodarze pokoi mogą dzięki niej ręcznie dopuszczać lub blokować uczestników spotkania.

Autorzy Zoom podkreślają: bezpieczeństwo jest najważniejsze

Jako gospodarz, w oknie aplikacji Zoom znajdziemy teraz również specjalną ikonę bezpieczeństwa – po jej kliknięciu naszym oczom ukaże się komplet funkcji z tej kategorii. Dzięki temu między innymi szybko zablokujemy spotkanie, usuniemy jego uczestników czy też ograniczymy udostępnianie ekranu lub czatowanie. Domyślnie włączone hasła to kolejna nowinka.

Wspomnieliśmy, że Zoom nie zyskał zbyt wiele wizerunkowo (co teraz może mu się udać naprawić), ale pod względem popularności odnotował olbrzymi wzrost. Z 10 milionów dziennych użytkowników w grudniu zrobiło się ponad 200 milionów w marcu. Jesteście wśród nich?

Źródło: Zoom, The Verge, Engadget, The Next Web

