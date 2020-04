W rekordowym dniu na rozmawianiu przez Microsoft Teams spędziliśmy 2,7 miliarda minut – to wzrost o 200 proc. w przeciągu dwóch tygodni. Łączna liczba wideopołączeń w marcu wzrosła o ponad 1000 proc. Efekt nauki i pracy zdalnej jest wyraźnie widoczny.

Microsoft Teams zyskuje na popularności. I to w jakim tempie!

Miliony ludzi z dnia na dzień musiały przestawić się na naukę lub pracę zdalną. To spore wyzwanie, któremu nie podołalibyśmy, gdyby nie istniały narzędzia do komunikacji na odległość. Jedną z tych aplikacji, które odnotowały w tej sytuacji największe zyski, jest Microsoft Teams. W ostatnich dniach marca odbywało się za jej pomocą o 1000 proc. więcej wideorozmów niż na początku miesiąca.

Z danych Microsoftu wynika, że w obecnej sytuacji zdecydowanie częściej aktywujemy opcję „wideo”, chcąc zadbać choćby o namiastkę kontaktu twarzą-w-twarz. Najczęściej (bo aż w 60 proc. przypadków) na połączenia z obrazem decydują się Holendrzy, a w pierwszej piątce znajdują się jeszcze Australijczycy, Włosi, Chilijczycy i Szwajcarzy. Na drugim końcu mamy natomiast Hindusów (najmniej – 22 proc.), Singapurczyków, mieszkańców RPA, Francuzów i Japończyków. Polacy znajduje się gdzieś pośrodku.

Co jeszcze zauważył Microsoft? Ano na przykład zwiększoną popularność zapisywania wideo: nauczyciele nagrywają lekcje do późniejszego obejrzenia, koledzy z pracy – materiały dla nieobecnych podczas cyfrowych spotkań. Z kolei o godzinę wzrosła średnia różnica pomiędzy pierwszym a ostatnim użyciem Teams jednego dnia. Gigant z Redmond zwraca uwagę na to, że nie musi to oznaczać, ze pracujemy więcej, a raczej, że korzystamy z elastycznego dnia pracy, wykonując obowiązki w optymalnych dla nas porach.

Jeszcze w tym miesiącu w Microsoft Teams pojawią się nowe funkcje

Amerykanie mogliby spocząć na laurach, ale zamiast tego w pocie czoła pracują nad nowymi funkcjami i narzędziami, które wzbogacą doświadczenie płynące z użytkowania komunikatora Teams. Jeszcze w kwietniu pojawi się ikonka symbolizująca podniesienie ręki, której kliknięcie – jak się pewnie domyślacie – będzie sygnałem dla pozostałych użytkowników, że chcielibyśmy coś powiedzieć.

Z kolei organizatorzy wideorozmów znajdą u siebie przycisk, dzięki któremu definitywnie zakończą spotkanie – wszyscy uczestnicy zostaną po jego kliknięciu natychmiastowo rozłączeni. Dopełnieniem całości będzie natomiast „dziennik obecności”, w którym będzie można sprawdzić, czy te lub inne osoby uczestniczyły w spotkaniu, jak również to, o której do niego dołączyły i o której się wylogowały.

Mieliście już okazję korzystać z Microsoft Teams? Jeśli tak, to zachęcamy do podzielenia się wrażeniami w komentarzach. Dajcie też znać, czy czekacie na te nowe funkcje, o którym przed momentem wspomnieliśmy.

Źródło: Microsoft 365 Blog, MSPowerUser, informacja własna

