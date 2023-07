Seria OPPO Reno10 5G debiutuje w Polsce. Producent oferuje dwa smartfony z technologią umożliwiającą robienie dobrych portretów. Oto szczegóły na temat urządzeń.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 19 lipca na polski rynek trafiają telefony OPPO Reno10 5G. W naszym kraju dostępne są dwa modele: OPPO Reno10 Pro 5G oraz OPPO Reno10 5G. Smartfony wyróżniają się na tle konkurencji możliwościami w zakresie mobilnej fotografii – szczególnie portretowej.

OPPO Reno10 5G – przede wszystkim fotografia

Urządzenia wyposażono w zestaw Ultra-Clear Portrait Camera, który obsługuje 32-megapikselowy teleobiektyw portretowy z matrycą Sony IMX709 RGBW (pierwszy w branży w tej półce cenowej). Producent zastosował tu technologię powlekania obrotowego (BG spin-coating). Odpowiada ona za redukcję odblasków świetlnych i poprawę czystości obrazu.

Aparat w OPPO Reno10 Pro 5G ma potrójny zestaw obiektywów, na który składają się: główny 50 MP z flagową matrycą Sony IMX890, wspomniany wcześniej teleobiektyw portretowy 32 MP IMX709 i ultraszerokokątny 112° 8 MP. Dzięki OIS i All Pixel Omni-Direction PDAF główny obiektyw koryguje niewielkie drgania. Z przodu urządzenia umieszczono aparat do selfie 32 MP z matrycą IMX709.

OPPO Reno10 5G także wyposażono w teleobiektyw portretowy 32 MP IMX709 oraz ultraszerokokątny aparat 112° 8 MP, natomiast główny obiektyw to duża 1/2" matryca 64 MP. Przedni aparat do selfie ma 32 MP.

Procesor i bateria

Sercem OPPO Reno10 Pro 5G jest Snapdragon 778 G 5G, natomiast w OPPO Reno10 5G użyto MediaTek Dimensity 7050.

Reno10 Pro 5G wyposażono w technologię szybkiego ładowania SUPERVOOCTM o mocy 80 W, która umożliwia naładowanie telefonu od 0 do 100% w czasie 28 minut, a od 0 do 50% w ciągu 10 minut. W przypadku OPPO Reno10 5G do pełnego ładowania wystarczy 47 minut dzięki SUPERVOOCTM o mocy 67 W.

Battery Health Engine zapewnia wysoką żywotność baterii do 1600 cykli ładowania i rozładowywania, co oznacza ponad cztery lata codziennego ładowania smartfonów.

No i na koniec cena

Oba modele są dostępne w kolorze szarym (Silver Gray) w technologii OPPO Glow, dzięki czemu nie widać odcisków palców na matowym wykończeniu. Ponadto OPPO Reno10 Pro 5G występuje w kolorze fioletowym (Glossy Purple), a OPPO Reno10 5G w kolorze niebieskim (Ice Blue).

OPPO Reno10 Pro 5G kosztuje 2999 złotych. Natomiast za OPPO Reno10 5G zainteresowani zapłacą 2499 złotych.

źródło: materiały prasowe