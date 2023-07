15 lipca obchodzony jest Światowy Dzień bez Telefonu Komórkowego. Dla wielu młodych ludzi spędzenie 24 godzin bez smartfona stanowiłoby spore wyzwanie. Nowe badanie potwierdza, że zdecydowana większość nastolatków wpatruje się w urządzenie "odrobinę" za długo.

Z raportu firmy doradczo-technologicznej Future Mind "Młodzi vs. Mobile. Wpatrzeni w ekran, czyli o młodych Polakach i technologii mobilnej" wynika, że niektórzy ankietowani w wieku 15-20 lat spędzają na myszkowaniu w telefonie nawet do 10 godzin dziennie. I co dziesiąty młody człowiek deklaruje, że byłby w stanie funkcjonować bez tego urządzenia maksymalnie przez godzinę. Niewielu dałoby radę całkowicie "odstawić" smartfona na dobę..

Jedynie 4 procent młodych ludzi w wieku 15-20 lat poświęca swojemu smartfonowi mniej niż 1 godzinę dziennie. W przypadku starszych użytkowników sytuacja wygląda lepiej. Osoby w grupie wiekowej 21-25 lat, które korzystają z telefonu krócej niż godzinę na dobę, stanowią 8 procent, natomiast te w wieku 26-30 lat – 12 procent.

Telefon – centrum zarządzania światem

Smartfon jest obecnie czymś więcej niż jedynie narzędziem komunikacji dla młodych ludzi. To centrum zarządzania ich światem: środek komunikacji ze znajomymi, czytnik magazynów i książek, wsparcie w nauce i narzędzie zakupowe.

– Aż 82 proc. młodych realizuje tą drogą zakupy na platformach streamingowych, a 76 proc. kupuje bilety do kina i teatru. Dodatkowo nasze badanie pokazuje, że dla młodych smartfon to sposób na radzenie sobie z konsekwencjami obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce, na przykład poprzez korzystanie z aplikacji mobilnych oferujących promocje – mówi Izabela Franke, Head of Advisory Future Mind.

Aż 80 procent użytkowników w wieku 15-20 lat korzysta ze smartfona podczas zakupów stacjonarnych. 65 procent z nich używa aplikacji w sklepie stacjonarnym, by korzystać ze zniżek i rabatów.

Nowy trend – escaping

Uzależnienie od smartfona nie dotyczy wyłącznie młodzieży. Ostatnio pisaliśmy chociażby o tym, że wiele osób nadmiernie korzysta z telefonu (także służbowego) w okresie wakacyjnym. Mimo to nadal istnieje potrzeba odcięcia się od cyfrowego świata, do czego ma zachęcać Światowy Dzień bez Telefonu Komórkowego.

Warto również wspomnieć o trendzie "escapingu", polegającym na świadomym ograniczaniu korzystania z wirtualnej rzeczywistości na jakiś czas. W różnych zakątkach świata trend ten przybiera różne postaci – od radykalnego pozostawiania telefonu w domu po korzystanie z urządzeń „vintage”. Niektórzy korzystają też ze specjalnych aplikacji, które pomagają wyciszyć się lub odzyskać równowagę w zabieganym świecie.

źródło: materiały prasowe