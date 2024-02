Składane smartfony powoli stają się urządzeniami na każdą kieszeń nie tylko pod względem konstrukcyjnym, ale i cenowym.

Choć składane smartfony dostępne są na rynku od 5 lat, wciąż zdają się być objęte podatkiem od nowości. Najtańszy tego typu telefon w Polsce - Motorola razr 40 - startował z poziomu 3999 zł, a gdyby odjąć mu łamaną obudowę, to ze swoją specyfikacją spokojnie mógłby kosztować nawet o połowę mniej.

Tymczasem składany smartfon ZTE Libero Flip ma wręcz śmiesznie niską cenę

ZTE Libero Flip to składany smartfon przeznaczony na rynek japoński, a "Niesamowita cena!" to dosłownie jego slogan promocyjny. Mowa o 63 000 jenów, czyli równowartości 1680 zł.

ZTE Libero Flip

W tym muszę wspomnieć, że Japonia rządzi się swoimi prawami, a elektronika konsumencka - z uwagi na korzystniejszy system podatkowy, niższe koszty transportu z Chin czy konkurencyjność ze strony lokalnych marek - z reguły jest tam sporo tańsza niż w Europie. Dla porównania iPhone 15 kosztuje w Polsce o ok. 40 proc. więcej niż w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Gdyby jednak przełożyć te różnice w cenach na ZTE Libero Flip, to można przyjąć, że ten mógłby kosztować u nas jakieś 2300 zł. Przypominam, że dotychczasowy rekordzista kosztował w dniu premiery prawie 4000 zł.

ZTE Libero Flip - specyfikacja

Oczywiście w przypadku tak taniego składanego smartfonu nie obyło się bez kompromisów. ZTE sięgnęło po średniopółkowy procesor z 2022 roku, malutko RAM-u, aparat bez ultraszerokokątnego obiektywu czy ekran bez podwyższonej częstotliwości odświeżania, a całością zarządza nie najnowszy Android 13.

ZTE Libero Flip

Oto pełna specyfikacja ZTE Libero Flip:

ekran wewnętrzny AMOLED 6,9 cala o rozdzielczości 2790 x 1188 (439 ppi);

ekran zewnętrzny AMOLED 1,43 cala o rozdzielczości 466 x 466 (461 ppi);

Snapdragona 7+ Gen 1;

6 GB pamięci RAM;

128 GB pamięci na dane;

aparat główny 50 Mpix;

aparat 2 Mpix do detekcji głębi;

aparat przedni 16 Mpix;

łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC i eSIM;

czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania;

bateria 4310 mAh;

wymiary po rozłożeniu 170 76 x 7,3 mm;

waga 214 g;

certyfikat odporności na zachlapania IP42.

Póki co nic nie wskazuje na to, by ZTE Libero Flip miał zawitać do Polski. Skoro jednak ktoś jest w stanie produkować i sprzedawać składany smartfon w tak niskiej cenie, niewykluczone, że lada moment pojawią się kolejni gracze, którzy będą w stanie zaoferować równie niskie ceny na rynku globalnym.