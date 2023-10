Firma ZTE wprowadziła na rynek router MF985T. Ten nowoczesny sprzęt ma charakteryzować przede wszystkim prędkość działania.

Router mobilny od ZTE obsługuje LTE CAT12. Taki standard umożliwia pobieranie danych z prędkością do 600Mb/s. Niezależnie od tego, czy użytkownik pracuje zdalnie, czy spędza czas na oglądaniu filmów czy graniu w gry online, sprzęt powinien zapewnić solidnej jakości połączenie.

Oprócz tego dwuzakresowe Wi-Fi 2x2 gwarantuje łączność zarówno na pasmach 2.4 GHz (300 Mbps), jak i 5 GHz (866 Mbps).

Bateria w ZTE MF985T

ZTE MF985T wyposażono w baterię o pojemności 3000 mAh. Dzięki temu urządzenie może pracować do 10 godzin na jednym ładowaniu. Router jest w stanie obsługiwać do 32 użytkowników jednocześnie. Oznacza to, że znajdzie on zastosowanie nie tylko w domu, ale i na przykład w niedużej firmie.

Ekran dotykowy i złącza

Router wyróżnia się kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 2.4 cala. Model ma minimalistyczny design i niewielkie wymiary: 116 x 67 x 15,5 mm.

ZTE MF985T wyposażono w złącza USB-C, nanoSIM, wyjścia na anteny zewnętrzne TS-9 oraz czytnik kart microSD.

Cena

Mobilny router od ZTE jest dostępny w cenie około 349 zł.

źródło: materiały prasowe