Zwiastun gry Empire of the Ants. Można oglądać bez końca

Udostępniono nowy zwiastun Empire of the Ants. Co to za gra? Jeśli tytuł nic wam nie mówi, to w kilka minut można nadrobić zaległości. A warto, bo nadchodząca strategia czasu rzeczywistego może być jednym z hitów roku 2024.

Wielki świat małych stworzeń, czyli Empire of the Ants materializuje się na nowym zwiastunie w trakcie Game Developers Conference 2024. Nadchodzące dzieło studia Tower Five już wcześniej umieściliśmy na liście najlepszych gier 2024, argumentując obecność tytułu fotorealistyczną grafiką oraz tym, że czegoś takiego jeszcze nie było. To znaczy było, ale nie z takim rozmachem. Po kolei.

Co to jest Empire of the Ants?

Empire of the Ants to gamingowa adaptacja “Imperium Mrówek” autorstwa Bernarda Wernera - jest to pierwszy tom “Trylogii mrówczej”. W wirtualnej wersji mamy do czynienia z fotorealistyczną grą strategiczną czasu rzeczywistego. W toku rozgrywki poznamy leśny ekosystem od środka jako 103 683 - mrówka, która przysięgłą chronić swoją kolonię.

By przetrwać w tym środowisku, należy obrać odpowiednią strategię. Istotnym elementem rozgrywki jest eksploracja, a pojawiające się konflikty oraz sojusze z innymi gatunkami znacząco urozmaicą mrówczą przygodę. Najnowszy zwiastun Empire of the Ants doskonale wizualizuje to, o czym piszę.

Empire of the Ants: premiera, platformy

Francuskie studio Tower Five korzysta z silnika graficznego Unreal Engine 5. Empire of the Ants stawia na fotorealizm; gra wygląda tak, jakby chciała przesunąć granicę realizmu, serwując wysokiej jakości oprawę wizualną dzikiej przyrody. Narracja w Empire of the Ants będzie oparta na rytmie pór roku, a same mapy będą się zmieniać w zależności od pory dnia. Kto wie, jakie bestie wychodzą na żer po zmroku?

Premiera Empire of the Ants odbędzie się w 2024 r. Aktualnie nie znamy konkretnej daty. Wiemy natomiast, że gra trafi na PS5, XSX a także cyfrowo na XSS oraz PC. Tytuł już jest dostępny w przedsprzedaży. Wersja pecetowa trafi na platformę Steam, Epic Games Store oraz GOG.

Co istotne, Empire of the Ants ma kategorię PEGI 12, co oznacza, że jest to odpowiednia gra również dla młodszego odbiorcy. Aż wracają wspomnienia z A Bug's Life...

