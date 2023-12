W Battlefield 2042 aż roi się od nowości. Na graczy czeka ciekawa zawartość w ramach trwającego Sezonu 6: Mroczny Eksperyment. Oto w jaki sposób deweloperzy chcą zakończyć rok 2023.

Fani FPS mają w czym wybierać

Fani pierwszoosobowych strzelanek zdecydowanie nie mają na co narzekać w ostatnim czasie. Nie dość, że rozpoczął się Sezon 1 w Call of Duty: Modern Warfare 3 i Warzone, to na dodatek pojawił się nowy zawodnik w postaci darmowego The Finals.

Pisząc o strzelankach nie sposób pominąć Battlefield 2042, czyli gry, która wyewoluowała w sposób widoczny gołym okiem. Szósty sezon zmagań rozpoczął się na dobre, a teraz nadszedł czas na Świąteczny Protokół.

Nowości w Battlefield 2042

Nowe wydarzenie rozpoczyna się dziś, 12 grudnia i będzie dostępne na wszystkich platformach. Koniec Świątecznego Protokołu nastąpi 9 stycznia 2024 r. Przez kolejne cztery tygodnie gracze Battlefield 2042 otrzymają cztery różne tryby w tym te, stworzone przez społeczność: Szybki atak, Atak Elfów, Podbój z piechotą - chaos, Bitwa pojazdów - Pondhawk.

Przewidziano rzecz jasna bonusy za rozgrywkę, w tym premię do PD, skórki na broń i pojazdy, świąteczne zawieszki czy zestaw specjalisty dla Irisha. W drugim, trzecim i czwartym tygodniu samo logowanie do Battlefield 2042 będzie nagradzane. Ograniczone czasowo atrakcje pojawią się również w Battlefield Portal. Warto podkreślić, że nową zawartość poprzedziła aktualizacja Battlefield 2042. Patch 6.2.0 to przede wszystkim zmiany balansu i eliminacja pomniejszych błędów.

Źródło: Electronic Arts