Power już w sierpniu pojawi się w katalogu usługi Netflix. Nowy film science fiction z Jamiem Foxxem, Josephem Gordonem-Levittem i Dominique Fishback w rolach głównych na pierwszym zwiastunie prezentuje się naprawdę dobrze!

Power zapowiada się na trzymające w napięciu science fiction

Jest taka pigułka, w której zamknięta jest moc. Olbrzymia moc. Jeśli ją zażyjesz, zyskasz na pięć minut jakąś niezwykłą zdolność: nieprzeciętną siłę, kuloodporną skórę, niewidzialność… albo po prostu umrzesz. To wokół niej kręci się fabuła filmu Power, bez wątpienia będącego jedną z najgorętszych nowości Netflix w przyszłym miesiącu.

Jeśli nie przekonał cię ten krótki opis ani obsada – w której znajdują się Jamie Foxx (w roli byłego żołnierza), Joseph Gordon-Levitt (w roli lokalnego policjanta) oraz Dominique Fishback (w roli nastoletniej dilerki) – to być może uda się to zwiastunowi. Nie oglądaj go jednak dłużej niż do połowy, jeżeli nie lubisz trailerów zdradzających właściwie całą fabułę…

Zobacz oficjalny zwiastun Power od Netflix (jeśli nie boisz się spoilerów):

Film Power pozwoli nam przyglądać się, jak wspomniana trójka łączy siły, by wyśledzić ludzi odpowiedzialnych za stworzenie tej pigułki i zapobiec jej dalszej dystrybucji. Tak to sobie wymyślił rumuński scenarzysta Mattson Tomlin, a całość wyreżyserował duet Henry Joost i Ariel Schulman (współpracujący wcześniej między innymi przy Sumie i Nerve).

Premiera filmu Power na Netflix już 14 sierpnia. Będziesz oglądać?

Źródło: Netflix, IMDb

