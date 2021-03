Mieliśmy zobaczyć dziś The Lord of the Rings: Gollum i twórcy słowa dotrzymali. Problem w tym, że to co pokazali trudno nazwać przynajmniej satysfakcjonującym.

The Lord of the Rings: Gollum na Future Games Show

Chociaż zapowiedź omawianej gry miała miejsce na początku 2019 roku, trudno twierdzić, że wiele o niej wiemy i cokolwiek ciekawego widzieliśmy. Wydawało się, że zmieni się to dziś, bowiem twórcy The Lord of the Rings: Gollum zapowiedzieli obecność na Future Games Show, obiecywali przy tym pochwalić się nowym materiałem wideo, pierwszym pokazującym gameplay.

I owszem, słowa dotrzymali. Tyle tylko, że z dużej chmury spadł mały deszcz. Pokazano zwiastun liczący zaledwie kilkadziesiąt sekund i zawierający jedynie kilka ujęć z rozgrywki. Czy można wyciągać z tego jakiekolwiek wnioski? Przynajmniej dwa. Pierwszy dotyczy rozgrywki i tego, że w The Lord of the Rings: Gollum bardzo ważną rolę odegra umiejętność skradania się. Drugi to już uwaga odnośnie całego projektu, przy którym Daedalic Entertainment wydaje się mieć jeszcze wiele do zrobienia.

Do premiery The Lord of the Rings: Gollum jeszcze daleko

Ujawnienia daty premiery oczekiwali już za to naprawdę nieliczni. I ostatecznie żadna konkretna data nie padła. Przypomniano jedynie, że twórcy celują w 2022 rok. Zgodnie z niedawnym komunikatem zresztą, bo pierwotne plany były inne i gra miała trafić w ręce graczy w tym roku.

Jeśli chodzi o platformy docelowe to są nimi PC oraz konsole Xbox, PlayStation (prawdopodobnie obecnej i poprzedniej generacji), a także Nintendo Switch.

Źródło: Nacon

