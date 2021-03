Z różnych powodów nie było Ci po drodze z Watch Dogs: Legion? Zniechęcała krytyka? Ubisoft pozwolił wszystkim chętnym poznać ten tytuł w niemal całej okazałości.

Darmowy weekend z Watch Dogs: Legion

Nie mówimy o rozdawaniu gry za darmo na stałe, ale o darmowym weekendzie. Przy wciąż dość świeżym tytule kosztującym całkiem sporo i to warto jednak odnotować. W Watch Dogs: Legion można będzie grać od dziś od 16:30 do 28 marca do 15:00 polskiego czasu. Na jakich platformach? Na PC oraz konsolach Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One i PlayStation 4. Opcja pre-load jest dostępna już teraz.

Na jaką zawartość można liczyć? Udostępniony zostanie cały świat gry, chociaż niepełna kampania fabularna. Nie zabraknie też opcji rozgrywki sieciowej, która została wprowadzona do gry dopiero w tym miesiącu.

Można liczyć też na tańszy zakup Watch Dogs: Legion

Zainteresowani? Jeśli tak to są jeszcze dwie dobre wiadomości. Jeśli komuś rozgrywka przypadnie do gustu, można liczyć przeniesienie osiągniętych postępów do pełnej wersji. Oczywiście w przypadku jej zakupu, ale jest na to dobry moment, bo podczas trwania darmowego weekendu jednocześnie grę można nabyć ze zniżką w wysokości 50%.

Watch Dogs: Legion to trzecia odsłona tej serii. Zarazem ta zdecydowanie najgorzej oceniana. Na metacritic średnia z recenzji sięgnęła 72%, ale już w przypadku not od graczy to zaledwie 56% (dane dotyczące wersji PC). Jaki wpływ ma na to sama jakość rozgrywki, a jaki wywarły błędy, których od razu po premierze nie brakowało? Jeśli się zastanawiacie, lepszej okazji do odpowiedzi niż wspomniany darmowy weekend może długo nie być.

Źródło: Ubisoft Polska

Warto zobaczyć również: