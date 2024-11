ZX Spectrum powraca jako The Spectrum. Za projekt odpowiada firma PLAION, która na swoim koncie ma już szereg nostalgicznych produktów. Również i tym razem zachowano oryginalny design, ale nie oznacza, że zabraknie usprawnień.

Fani klimatów retro nie mogą narzekać – są wręcz rozpieszczani. W ubiegłym roku miała miejsce premiera Atari 2600+, natomiast 29 listopada 2024 r. odbędzie się premiera Atari 7800+. Ale to nie wszystko, bowiem do sprzedaży trafia właśnie The Spectrum.

Nostalgiczne The Spectrum już dostępne

The Spectrum to pierwsze urządzenie, które dokładnie reprodukuje wygląd kultowego ZX Spectrum 48k i równocześnie oferuje 48 preinstalowanych gier. ZX Spectrum wyróżniał się designem i stylem, który był unikalny.

Dostępność i przystępne ceny oryginalnego ZX Spectrum przyczyniły się do powstania ciekawych projektów, wśród których znajdują się zarówno gry zabawne, jak i te dość ekscentryczne. Wiele z tych tytułów, w tym takie hity jak Manic Miner, Horace Goes Skiing oraz The Hobbit, są wstępnie zainstalowane na The Spectrum.

Paul Andrews, dyrektor zarządzający Retro Games Ltd., skomentował: "Jesteśmy podekscytowani premierą The Spectrum i doceniamy entuzjastyczne wsparcie ze strony społeczności. Od ukrytych perełek po tętniącą życiem kulturę użytkowników, ten projekt naprawdę przypomina Boże Narodzenie w 1982 roku".

The Spectrum w szczegółach

The Scetrum jest już dostępne u sprzedaży detalicznych. A oto szczegóły na temat nowej wersji:

Emulacja wszystkich wersji ZX Spectrum, od 16k do 128k, z oficjalnie licencjonowanymi grami, które można obsługiwać przy pomocy oryginalnego układu klawiszy;

Funkcje wspomagające dostępność, takie jak możliwość cofania rozgrywki o 40 sekund i zapisywanie stanu gry w czterech dostępnych slotach na każdy tytuł, a także opcja dodawania własnych gier przez użytkowników za pomocą pamięci USB;

Wielofunkcyjne klawisze z kolorowymi oznaczeniami, które łączą w sobie styl i funkcjonalność;

Szczegółowe instrukcje dotyczące mapowania sterowania dostępne dla każdej gry w ramach tematycznego interfejsu użytkownika oraz opcja zastosowania retro filtra CRT, imitującego obraz z dawnych telewizorów;

Kompatybilność z różnorodnymi kontrolerami i joystickami, zarówno nowymi, jak i starymi, oryginalnymi oraz produkowanymi przez zewnętrzne firmy.

Źródło: PLAION