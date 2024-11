Zapewne część z Was miała kiedyś styczność z programami typu CAD, służącymi do modelowania obiektów 3D lub ich projektowania w 2D. Od ponad dwóch dekad rynek ten jest zdominowany przez płatne rozwiązania. Jednak 19 listopada tego roku pojawiła się alternatywa dla tych produktów.

Kiedy byłem na studiach inżynierskich w okolicach 2013 roku, to cały nasz wydział (Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki) pracował na dwóch programach do inżynierii mechanicznej i projektowania detali oraz produktów. Otóż najpierw projektowaliśmy rzuty elementów w programie AutoCAD, by na kolejnym roku rozpocząć pracę z modelami 3D w SolidWorks. Pamiętam, że choć programy były bardzo przydatne i (po odpowiednim kursie) bardzo przystępne w obsłudze, to każdy z nich był płatny… i to nie mało. Jako student byłem świadomy, że po opuszczeniu murów mojej uczelni, owe programy nie będą one już dla mnie darmowe. Swego czasu szukałem dla nich bezpłatnej alternatywy, lecz wszystko co było w sieci, było bardzo ograniczone lub zaledwie prymitywnym substytutem. Dzisiaj dowiedziałem się, że jeden z tych projektów wreszcie dojrzał na tyle, by otrzymać status wersji stabilnej (1.0). Panie i panowie, poznajcie FreeCAD!

Najpierw przytoczę fragment opisu oprogramowania ze strony projektu:

FreeCAD jest otwarto źródłowym uniwersalnym parametrycznym programem modelującym w przestrzeni 3D CAD, licencjonowany na podstawie licencji LGPL. (…) Oferuje narzędzia podobne do CATIA, SolidWorks lub Solid Edgelub Revit, w związku z czym należy także do kategorii CAD, PLM, CAx oraz CAE i BIM. Jest to system oparty na funkcjach modelu parametrycznego z modularną strukturą oprogramowania, która umożliwia dostarczenie dodatkowej funkcjonalności bez modyfikacji systemu podstawowego.

Twórcy dodają również, że:

Podobnie jak w przypadku innych systemów projektowania CAD, FreeCAD posiada wiele komponentów 2D do szkicowania kształtów płaskich lub tworzenia rysunków produkcyjnych. Nie skupia się jednak bezpośrednio na rysowaniu 2D jak np. Inkscape lub AutoCAD LT. Również nie koncentruje się na animacji czy też na edycji siatki jak np. Blender, Maya, 3ds Max, czy Cinema 4D. Niemniej jednak, dzięki swoim szerokim możliwościom adaptacyjnym, FreeCAD jest przydatny w znacznie szerszym obszarze niż jego podstawowy zestaw funkcji.

Pierwsze pomysły dotyczące stworzenia tej otwartoźródłowej alternatywy pojawiły się już w okolicach 2001 roku. Natomiast pierwsza wersja oprogramowania ujrzała cyfrowy świat 29 października 2002 roku. Od tamtego czasu projekt (przy pomocy wolontariuszy, darczyńców i samych programistów) cały czas się rozwijał i próbował zaimplementować kluczowe rozwiązania, które od dawna występują w płatnych programach CADowskich. 19 listopada 2024 roku zespół pracujący nad FreeCAD ogłosił udostępnienie wersji 1.0, w której zawarto szereg kluczowych zmian. Powstało nowe logo, zaprojektowano na nowo interfejs (z motywem jasnym i ciemnym) oraz wprowadzono masę poprawek do algorytmów projektowania modeli. Ponadto zaimplementowano wiele kluczowych ulepszeń, o których można poczytać bezpośrednio na blogu projektu (o tutaj).

Przykładowy projekt w programie FreeCAD w wersji 1.0 użytkownika dassyzed (r/FreeCAD) z platformy Reddit

Także zachęcamy do pobrania najnowszej wersji FreeCAD ze strony projektu i sprawdzenia osobiście, jak ten program działa i czy byłby w stanie zastąpić u Was płatne rozwiązania. Oczywiście również namawiamy Was do dzielenia się swoimi przemyśleniami i opiniami na temat programu w sekcji komentarzy!

Źródło: FreeCAD, Reddit