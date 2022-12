Ekipa stojąca za pracami nad Gothic Remake przesyła graczom krótkie życzenia świąteczne, a zarazem ujawnia nowe, pozytywnie nastrajające informacje.

Gothic Remake z muzyką Kai Rosenkranza

Można długo zastanawiać się na tym, jakie pozycje umieścić na liście najlepszych gier RPG ostatnich lat. Gdyby sięgnąć pamięcią nieco dalej, zapewne wielu graczy dopisałoby do niej Gothic autorstwa Piranha Bytes. Z tego względu, chociaż remasterów i remake'ów mamy aż nadto, zapowiedź odświeżonej wersji tego klasyka spotkała się z ciepłym przyjęciem. Pracuje nad nią Alkimia Entertainment, nowe studio wydzielone ze struktur THQ Nordic. Pracuje w sporej ciszy, bo na nadmiar materiałów z Gothic Remake trudno narzekać.

Z okazji tegorocznych świąt twórcy zdecydowali się jednak wrzucić do sieci krótki materiał. Przede wszystkim z życzeniami, ale nie tylko. Znalazło się bowiem miejsce na nieprezentowane wcześniej ujęcia z Valley of Mines, a dodatkowo ważne jest to, co słychać w tle. Potwierdzono, iż za ścieżkę dźwiękową do Gothic Remake odpowiada Kai Rosenkranz, a wiec kompozytor pracujący przy wszystkich grach z serii Gothic.

Życzenia świąteczne od twórców Gothic Remake

Kiedy premiera Gothic Remake?

Gothic Remake został zapowiedziany na początku 2020 roku, a więc chwila już od tego momentu minęła. Pozostaje mieć nadzieję, że w najbliższym czasie podany zostanie chociaż przybliżony termin premiery tej produkcji. Wiadomo, iż Gothic Remake powstaje z myślą wyłącznie o najmocniejszych platformach sprzętowych, ma być dostępny na PC oraz PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S.

