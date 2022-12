2023 rok nie pozwoli zapomnieć o God of War Ragnarok. Gracze już posiadający ten tytuł mogą liczyć na dodatkową porcję zabawy.

God of War Ragnarok otrzyma tryb New Game Plus

Z obozu Santa Monica Studio popłynęła przed samymi świętami świetna informacja dla graczy mających w swojej kolekcji God of War Ragnarok lub przymierzających się do zakupu. Gra zostanie rozbudowana o tryb New Game Plus. Dzięki niemu można będzie rozpocząć zabawę od nowa, ale z zachowaniem zdobytych elementów wyposażenia oraz umiejętności.

To powszechnie stosowana przez twórców gier praktyka, bardzo lubiana zresztą także przez graczy. Szczególnie w przypadku gier, które chce się przechodzić od nowa, a God of War Ragnarok bezsprzecznie znajduje się w tym gronie. Tryb New Game Plus ma pojawić się w aktualizacji, której wydanie planowane jest na wiosnę przyszłego roku.

Świetna gra będzie jeszcze lepsza, ale DLC nie warto wyglądać

Tak naprawdę każdą z odsłon tej serii można by zaliczyć do najlepszych gier na PlayStation, a w przypadku God of War Ragnarok mówimy o nie lada wyczynie również pod względem sprzedażowym. Okazał się on bowiem najszybciej sprzedająca się grą w historii konsol Sony, w trakcie premierowego tygodnia znalazł 5,1 mln nabywców.

Najnowsza część przygód Kratosa doczekała się już kilku aktualizacji, głównie drobnych, bo niewiele było do poprawki. Najgłośniej było o fakcie, iż standardowe fizyczne wydanie gry nie oferuje polskiego dubbingu. Jeśli chodzi o dodatkowe funkcje, to pojawił się między innymi tryb fotograficzny. Teraz gracze powinni spokojnie czekać na New Game Plus, jednocześnie nie robiąc sobie nadziei na większe rozszerzenie. Eric Williams, główny reżyser gry, przyznał w jednym z wywiadów, iż całość została na tyle rozbudowana, że nie ma miejsca i planów na DLC.

