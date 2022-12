Studio Hot Chili Games pochwaliło się nowym zwiastunem gry Elypse. Trzeba przyznać, że całość zapowiada się obiecująco.

Rzut oka na hipnotyzujący świat Elypse

Wprawdzie metroidvania nie zalicza się do najpopularniejszych gatunków gier, ale kto nie słyszał choćby o genialnym Ori and the Will of the Wisps, Dead Cells czy Hollow Knight. Być może w niedalekiej przyszłości będziemy dopisywać do tego grona również Elypse.

Być może, bo zapowiedzi nie zawsze pokrywają się z tym, co otrzymujemy po premierze. Póki co produkcja studia Hot Chili Games jawi się ciekawie. Sami twórcy mówią, iż zamierzają zaprosić graczy do tajemniczego, hipnotyzującego świata. Wedle panujących w nim zasad, co 10 lat składana jest ofiara pozwalająca chronić całą społeczność przed Otchłanią. Gracze wcielą się w kolejnego strąconego tam nieszczęśnika (chociaż precyzując, główna postać będzie tu żeńska) i będą mieli okazję pomóc, by został pierwszym, który z tego miejsca powróci.

Elypse - zwiastun

Kiedy i na jakich platformach zadebiutuje Elypse?

Jeśli chodzi o datę premiery, to póki co muszą wszystkim wystarczyć wzmianki o tym, iż Elypse będzie dostępne w przyszłym roku.

Jaśniejsza jest sprawa ze sprzętem, na jakim można będzie zagrać w produkcję od Hot Chili Games. Elypse zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5, PlayStation 4 i Nintendo Switch.

Źródło: Elypse - Hot Chili Games