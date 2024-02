W XXI wieku praca jest tam, gdzie ty. Pracujesz mobilnie w drodze, w hotelu, w domu... Albo na Tech Winter Challenge... Niezależnie gdzie pracujesz, przyda ci się parę rzeczy.

Płatna współpraca z firmą Lenovo

Także na Tech Winter Challenge robota cały czas wre. Przemek pracuje wszędzie. Musi - ma dużo tekstów do napisania, a terminy gonią. Jednak chociaż zupełnie mnie nie dziwi, że nawet w Bieszczadzkiej chacie siada do pisania tekstów, to pewne zdziwienie wywołał u mnie zestaw sprzętu, którym się tym razem obstawił. Zamiast jak normalny człowiek po prostu pracować na laptopie, urządził sobie tu coś, co wygląda trochę jak centrum zarządzania wszechświatem… Co to w ogóle jest?

Sercem zestawu, na którym pracuje Przemek jest Lenovo ThinkPad X1 Carbon 11. generacji - maszyna niezwykle smukła i lekka, a zarazem oferująca potężne możliwości: długi czas pracy na baterii, wysoką wydajność, absolutnie genialną, najlepszą w brażny klawiaturę i duży, mierzący 14" po przekątnej ekran OLED o proporcjach boków 16:10. To piękny ekran, jasny (400 nitów) i dobrze odwzoruwujący kolory, ale tak jak w przypadku przestrzeni dyskowej czy wakacji, zawsze chce się więcej. Przemek ustawił sobie obok mobilny monitor Lenovo ThinkVision M15, którego 15" ekran zapewnia to "więcej". Tak można pracować!

Dodatkowa przestrzeń ekranowa jest jak wakacje - zawsze chciałoby się mieć więcej. To załatwia ThinkVision M15

Oprócz tego obok laptopa pojawiła się niewielka, ale bogato wyposażona stacja dokująca ThinkPad Universal USB-C Dock, która pozwala rozszerzyć możliwości ThinkPada jeśli chodzi o podłączania peryferiów, zapewniając jednocześnie zasilanie dla komputera i akcesoriów (w zestawie jest dołączony zasilacz). Na biurku leży cały wachlarz popodłączanych do niej dodatków: mysz, zewnętrzny dysk SSD i pendrive. Ale najciekawszym dodatkiem przypiętym do stacji są słuchawki Lenovo USB-A Wired Stereo On-Ear Headset, przez które Przemek właśnie prowadzi jakieś zdalne spotkanie... Mają mikrofon na kabłąku, są lekkie i cóż... wyglądają na bardzo wygodne!

Ja też musiałem popracować, ale niestety zwyczajnie, na laptopie - chyba też muszę zadbać o takie elementy do mojego własnego "centrum zarządzania wszechświatem".

