Projektanci firmy Linq uznali, że to dobry pomysł, żeby zrobić hub, który ma wszystko. Tak naprawdę, naprawdę wszystko. Efektem był Linq Pro Studio 9-in-1 SSD. Czy wyszedł dobrze? Oto nasza recenzja.

Jeśli zawodowo lub półzawodowo pracujesz ze zdjęciami lub wideo i robisz to na laptopie, dobrze wiesz, że przydają się pewne dodatki: czytnik kart pamięci, szybka sieć Ethernet, zewnętrzny monitor, no i niemal zawsze - szybki dysk twardy na backupy. Trzeba użyć hubu, ale huby zwykle nie mają wszystkiego...

Cześć, tu Kostek Młynarczyk - tym razem opowiem wam o tym, jak projektanci Linq uznali, że to dobry pomysł, żeby zrobić hub, który ma wszystko. Tak naprawdę, naprawdę wszystko. Efektem był Linq Pro Studio 9-w1 SSD. Czy wyszedł dobrze, źle, czy brzydko...?

Wszystko to, w czym Linq Pro Studio 9-w-1 jest dobry - i dlaczego

Już sama koncepcja takiej integracji, oferująca możliwości stacji dokującej w kieszonkowej formie zasługuje na plus, choćby na zachętę. Ale lecimy dalej.

Hub jest wykonany bardzo dobrze - to zgrabny kawałek matowego aluminium połączonego z tworzywem sztucznym. Otwory na porty nie mają nieprzyjemnie ostrych krawędzi - tak, zdarzało mi się testować takie sprzęty! - a przewód do podłączenia do komputera budzi zaufanie swoją grubością i solidnym oplotem. Piktogramy na obudowie pokazują nie tyle, jakie złącze znajduje się w danym miejscu, co raczej jakie urządzenie można do niego podłączać - ciekawe podejście - a całość wygląda naprawdę dobrze. Daję plus.

Duży plus - powiedziałbym, że plus dziewięć-w-jednym - należy się hubowi Linqu Pro Studio za ilość zintegrowanych portów. Tak jak mówiłem, dla kogoś pracującego z laptopem, zwłaszcza lekkim, który ma ograniczone złącza, oraz dużymi plikami multimedialnymi, potrzebny jest dostęp do sieci Ethernet - i to mamy odhaczone.

Potrzeba też czytnika kart pamięci: SD, albo ewentualnie microSD. Czemu nie oba, mówi Linq. Oczywiście konieczny jest duży monitor - proszę bardzo, jest HDMI - a także możliwość podpięcia różnych różności, co tam się zdarzy - drukarki, dongla do myszy i klawiatury czy tabletu graficznego - to zapewniają dwa gniazda USB A. Do tego dodajmy gniazdko USB-C, przez które można podpiąć na przykład smartfon, a także drugie USB-C służące do zasilania komputera i jest komplet?

No, prawie. Bo hub Linq Pro Studio, nazywany też dziewięć-w-jednym SSD ma jeszcze jednego asa w rękawie. Tak, SSD. W obudowie hubu kryje się gniazdo dysku M.2 NVMe, które pozwala według producenta na transfer danych z szybkością do 10 Gbps. Testy przeprowadziłem na dysku IRDM PRO M.2, który jest w stanie osiągnąć maksymalnie nawet 6000 MBps, więc o rząd wielkości więcej - ot tak, żeby mieć pewność, że jego osiągi nie stanowią ograniczenia. Rezultaty testów? Bardzo dobre, także, na plus. Hub, który jednocześnie jest dyskiem do backupów czy przenoszenia dużych ilości danych? O zabieraniu którego nie trzeba dodatkowo pamiętać? Podpisuję się obiema rękami, to bardzo, bardzo dobra cecha!

Ale jak już zacząłem o szybkości i multimediach, to powiem jeszcze, że cechą bardzo dobrą, która stanowczo uzasadnia całkiem wysoką cenę tego hubu jest fakt, że pod względem szybkości producent nie szedł tu na żadne kompromisy. USB-C ma szybkość do 10 Gbps, karta sieciowa obsługuje najszybszy powszechnie używany standard, czyli 2,5 Gbps, a czytnik kart pamięci ma teoretyczną wydajność do 5 Gbps. Inne parametry? HDMI obsługuje przesyłanie obrazu 4K w 60 klatkach, a ładowanie jest zgodne z PowerDelivery 100 Watów. Pięknie!

Co w hubie Linq Pro Studio 9-w-1 SSD jest złe?

Pora na minusy. Powiedziałem, że to akcesorium jest relatywnie niewielkie i poręczne. Czemu relatywnie? Cóż, mieści się w każdej torbie i nie urywa jej swoją wagą, więc bez problemu będziesz mógł je ze sobą nosić. Ale jak na kieszonkowy hub, port extender czy mini-dok, jest dość spory i dość ciężki. Ma prawie 16 centymetrów długości i 5 szerokości i mógłby pomieścić ze dwa huby o mniejszej (ale nie dwa razy mniejszej!) liczbie portów, a jego waga wynosząca 118 g to wyraźnie odczuwalny dodatek do twojego dziennego ładunku. Natomiast nie da się ukryć, że żadne z tych innych urządzeń nie oferuje wszystkich możliwości, jakie daje Studio Pro. To unikalny sprzęt.

Drugi minus Linq Pro Studio, to tylko jedno złącze USB-C. W obudowie są co prawda dwa gniazda tego typu, ale jedno z nich służy jedynie do transferu zasilania, zostawiając do dyspozycji użytkownika tylko drugie. W sumie, biorąc pod uwagę wszystkie inne możliwości hubu, powinno wystarczyć... Ale jakoś tak, jednak trochę mało.

No i na koniec coś, o czym ostrzega producent, a co faktycznie wyszło w trakcie moich testów: w przypadku niektórych komputerów, do których podłączałem hub z włożonym dyskiem, zdarzało się, że transfer plików na dysk czy z dysku był przerywany i eksplorator ponownie montował i pokazywał go w systemie. To kwestia zasilania - Linq zaleca, żeby na wszelki wypadek zawsze podłączać hub do zewnętrznego źródła prądu. Rozumiem to, ale też uznaję za minus ograniczający mobilność i zmniejszający wygodę.

Powody do wstydu, albo przyczyny, dla których nie kupisz Linq Pro Studio 9-w-1

Brzydkie? Nie ma.

Opinia: Czy warto kupić hub Linq by Elements Pro Studio 9-w-1 SSD?

Jeżeli chcesz po prostu prostego i taniego sposobu na podpięcie do ultrabooka dodatkowego monitora, albo kilku akcesoriów, to lepiej poszukaj gdzie indziej, znajdziesz huby za znacznie mniejsze pieniądze, które, cóż, po prostu działają. Ale jeżeli masz wymagania i oczekiwania co do parametrów łącz, jaki dysponuje hub, jeśli zależy ci na jakości i szybkości, no i przede wszystkim, jeśli chcesz mieć zawsze przy sobie szybki dysk twardy o pojemności, którą sam wybierzesz, to Linq Pro Studio 9-in-1 SSD został stworzony dla Ciebie. I wtedy bardzo warto.

