Po wakacjach niełatwo wrócić do szkoły i codziennych obowiązków. Możesz jednak uczynić ten czas lżejszym – wystarczy garść nowych hitów, pokroju Baldur’s Gate 3, Starfield czy Mortal Kombat 1. Przydadzą się też dobre akcesoria - zobacz co Turtle Beach ma tu do zaoferowania.

Płatna współpraca z Turtle Beach

Meteorologiczna jesień przywitała nas słońcem i całkiem przyjemną pogodą jakby na osłodę powrotu do szkoły, biura czy szarej codzienności. Koniec lata nie musi jednak automatycznie wywoływać złych skojarzeń. Nadchodzące tygodnie będą przecież obfitować w całą masę atrakcji. Do życia budzą się powoli zarówno najwięksi streamigowi giganci szykując dla nas nowe filmy i seriale, jak i branża gier, która już na samym początku września pokazała, że końcówka 2023 roku będzie należała do niej. Dowód? A choćby super głośna premiera Starfielda, kosmicznej epopei od Bethesdy.

A to przecież dopiero początek, bo w kolejce ustawiają się już takie niemal pewne hity jak PayDay 3, Assassin’s Creed: Mirage, Forza Motorsport czy Call of Duty: Modern Warfare 3. Innymi słowy – jest na co czekać. Nim jednak usiądziemy do zabawy warto wcześniej dobrze się do niej przygotować. Chyba nikt nie lubi, gdy nagle podczas najbardziej emocjonującego fragmentu gry wysiądzie nam kontroler albo przestaną działać słuchawki. Może się też zdarzyć, że choć w danej chwili będziemy mieli ochotę zagrać, to komputer bądź konsola nie będą dla nas dostępne - raczej ciężko kłócić się z rodzicami czy małżonkiem o telewizor. I tu wyjątkowo pomocne mogą okazać się akcesoria spod znaku Turtle Beach. Wśród nich znajdziemy bowiem rozwiązania na każdy z tych problemów.

Usłysz wszystko i sam daj się usłyszeć

Chyba każdy fan elektronicznej rozrywki zgodzi się, że dobry dźwięk potrafi zbudować w grze naprawdę niesamowitą atmosferę. Do tego by poczuć ją jeszcze mocniej najlepiej nadają się słuchawki, które izolują nas od dźwięków otoczenia pozwalając skupić się na tym dzieje się na ekranie. A jeśli dodatkowo gustujemy w grach sieciowych, w których liczy się nie tylko świetny refleks, ale też każdy, nawet najmniejszy szelest z otoczenia, słuchawki stają się wręcz nieodzowne, i to najlepiej z wbudowanym mikrofonem, do komunikacji z drużyną. Takie jak choćby Turtle Beach Recon 50.

Model ten może pochwalić się lekką, sprawdzoną konstrukcją z optymalnie dobranymi nausznikami o miękkim wykończeniu oraz wysokiej jakości 40-milimetrowymi przetwornikami. Dzięki tym ostatnim dźwięk jest czysty i klarowny, a zamontowany na elastycznym pałąku mikrofon pozwala dopasować jego położenie do preferencji użytkownika. Co ciekawe, Turtle Beach Recon 50 występują w różnych wersjach kolorystycznych. Posiadają też złącze mini jack 3.5, które sprawia, że sprzęt ten da się bez problemu podłączyć do pecetów, starego i nowego PlayStation, Xboxów, Nintendo Switch czy urządzeń mobilnych.

W ofercie firmy Turtle Beach znajdziemy też jednak coś dla bardziej wymagających graczy. Co prawda słuchawki Turtle Beach Stealth 600 MAX Gen 2 to już wyższa półka cenowa, ale w zamian dostajemy tu nie tylko świetną jakość dźwięku czy wygodne nauszniki pozwalające na bezproblemową zabawę również w okularach dzięki autorskiej, opatentowanej technologii ProSpecs, ale też w pełni bezprzewodową konstrukcję z opracowaną przez Turtle Beach technologią łączności 2.4GHz i z aż 48-godzinnym czasem pracy na jednym ładowaniu baterii.

Warto też wspomnieć, że Turtle Beach Stealth 600 Max gen 2 oferują specjalną, autorską i opatentowaną technologię Superhuman Hearing, która podbija odgłosy otoczenia takie jak choćby kroki czy dźwięk przeładowywanej broni co potrafi mieć niebagatelne znaczenie w sieciowych strzelankach zawczasu ostrzegając użytkownika przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Do tego dochodzi jeszcze ulepszony mikrofon typu flip-to-mute, czyli „unieś, by wyciszyć” oraz cztery autorskie ustawienia dźwięku. Dla zainteresowanych ważna informacja – także i w tym przypadku do wyboru mamy różne odmiany kolorystyczne…. w ramach dwóch wersji dedykowanych - konsolom PlayStation i Xbox. Słuchawki te działają jednak także z Nintendo Switch i PC.

Można się spierać, że kontrolery nie są w stanie dorównać szybkości i precyzji zestawu myszka + klawiatura w strzelankach, ale chyba nikt nie odmówi gamepadom znacznie większego komfortu w grach zręcznościowych czy przygodowych grach akcji. Mając pod ręką wszystkie najważniejsze przyciski, wygodnie trzymając pada w dłoniach odpadają problemy z ogarnięciem skomplikowanej klawiszologii, a my zamiast skakania po opcjach konfiguracyjnych możemy od razu oddać się czystej przyjemności płynącej z zabawy.

Co najlepsze, by mieć świetnego pada z konfigurowalnymi spustami i nieźle podkręcającymi emocje wibracjami nie trzeba wcale głęboko sięgać do kieszeni. Przewodowy Turtle Beach React-R, w cenie 139 zł już na starcie oferuje nam nie tylko doskonałe wibracje czy sprawdzoną w bojach xboxową konstrukcję, ale też dwa dodatkowe, mapowalne spusty oraz wspomnianą wyżej technologię Superhuman Hearing. Szczególnie ta ostatnia potrafi wyjątkowo miło zaskoczyć. Kryje się pod nią bowiem wbudowaną w kontroler osobna karta dźwiękowa, która po podłączeniu do pada naszych ulubionych słuchawek (gniazdo mini jack 3.5 mm mamy tu na pokładzie) dba nie tylko o to byśmy usłyszeli przeciwnika wcześniej niż on nas, ale także o odpowiedni balans między dźwiękami z gry a prowadzonymi przez mikrofon rozmowami.



Kontroler Turtle Beach React-R kompatybilny jest z pecetem oraz Xboxami poprzedniej i nowej generacji. Posiada też liczne wersje kolorystyczne

A co jeśli nad platformówki i przygodowe akcyjniaki przedkładasz dużo bardziej dynamiczne gry rywalizacyjne, które nierzadko powodują silne emocje i pocenie się rąk? W takim wypadku dobrym wyborem może okazać się Turtle Beach Recon. Ten nieco masywniej zbudowany gamepad odznacza się doskonałą ergonomią, którą podkręcają jeszcze specjalne, wydzielone na uchwytach strefy chłodzące dłonie. Oferuje on też całkiem niezłe wibracje dzięki dwóm wbudowanym silnikom. Pod jednym z dodatkowych spustów otrzymujemy tu również dostęp do trybu Pro-Aim, który pozwala dostrajać czułość kontrolera na 4 poziomach podnosząc tym samym precyzję i celność w grach.

Oczywiście, tak jak we wcześniej zaprezentowanym modelu React-R także i tutaj, po podłączeniu pada do Xboxa mamy możliwość sterowania dźwiękiem z poziomu kontrolera. Dostępna jest też technologia Superhuman Hearing, czyli owa dodatkowa karta dźwiękowa niesamowicie podbijająca najważniejsze odgłosy w grach.. Co istotne, choć Turtle Beach Recon stworzony został z myślą o konsolach Xbox Series X|S i Xbox One, bezproblemowo działać będzie również na Windows 10 i 11.

Graj tak jak chcesz i kiedy chcesz

Masz wielką ochotę zagrać w jakąś głośną nowość, ale na komputerze właśnie „robi się” spora aktualizacja, a telewizor, do którego podłączona jest konsola okupuje rodzina – chyba każdy gracz, niezależnie od wieku, przeżył coś takiego. W takich sytuacjach pozostaje nam iść na spacer, by „przewietrzyć głowę”, cierpliwie czekając na dostęp do ulubionej platformy.

Z Turtle Beach Atom to już przeszłość. Ten niepozorny, składający się z dwóch części lekki i poręczny kontroler potrafi bowiem zmienić nasz androidowy smartfon w przenośne centrum rozrywki dając dostęp nie tylko do gier mobilnych, ale także do tych największych, głośnych produkcji z usług chmurowych Xbox Game Pass czy GeForce Now. Co najlepsze, mamy tu znany z xboxowego gamepada wygodny układ przycisków. Mamy specjalną dedykowana aplikację Atom Controller, która grupuje wszystkie gry i usługi w jednym miejscu i ułatwia dokładną konfigurację. Mamy wreszcie bezprzewodową łączność Bluetooth do szybkiego połączenia i sterowania smartfonem, a także sporej wielkości baterię wystarczającą na niemal 20 godzin bezproblemowej zabawy. Jednym słowem - z tym urządzeniem ulubione gry będziesz mieć zawsze na wyciągnięcie ręki.

Praca jest ważna, ale rozrywka też

„Work-life balance”- nieprzypadkowo ten zwrot robi obecnie furorę. Nie chcemy tu jednak udzielać Wam porad jak osiągnąć równowagę między pracą a życiem prywatnym. To zostawiamy innym. Chyba nikt nie zaprzeczy jednak, że obecne gry potrafią znakomicie odprężyć, przenieść nas do innych światów, gdzie możemy choć na chwilę oderwać się od problemów życia codziennego. Dlatego warto mieć zawsze pod ręką sprawdzone akcesoria gamingowe, byśmy mogli czerpać z zabawy jak najwięcej frajdy.

