Pomimo kłopotów Netflix nadal dzierży palmę pierwszeństwa wśród platform streamingowych. Postanowiliśmy sprawdzić jak obecnie wygląda kwestia konkurencji wśród

Alternatywy dla wielkiego N

Netflix pomimo tego, że w sektorze VOD stracił w Polsce pierwszeństwo na rzecz YouTube, nadal pozostaje gigantycznym molochem rynku streamingowego. W wyniku ostatnich ruchów platformy, takich jak blokowanie współdzielenia kont i plany wprowadzenia oferty z reklamami jego pozycja pozostaje jednak niepewna. Na razie nie pojawiły się informacje sugerujące, że Netflix u nas podrożeje, jednak w związku z podwyżkami mającymi miejsce w innych krajach, możemy się spodziewać, że taka sytuacja w końcu nastąpi. Póki co jednak cena Netflixa pozostaje stała:

Pakiety Netflix Plan Podstawowy Plan Standard Plan Premium HD Full HD 4K Ultra HD 1 ekran 2 ekrany 4 ekrany 29 zł miesięcznie 43 zł miesięcznie 60 zł miesięcznie

Poniżej przyjrzymy się ofertom konkurencyjnych dla Netflixa platform, które w Polsce zyskują coraz większą popularność. Popularne jest opłacanie przynajmniej kilku platform streamingowych, jednak trudno utrzymać taki stan rzeczy i wiele osób po jakimś czasie rezygnuje z takiego rozwiązania, skupiając się na platformie, która nas najbardziej interesuje. Poniżej porównujemy oferty takich graczy jak HBO Max, Apple TV+, Amazon Prime, Player, Canal+ Online, Viaplay i Disney+.

HBO Max

HBO Max albo, jak stara się nas przyzwyczaić producent, po prostu Max (spoufalają się), ma całkiem zbliżoną ofertę do Netflixa. Nie są dostępne rozszerzone plany, ale miesięczny dostęp kosztuje 29,99 zł, zaś jeśli pokusimy się o zapłacenie ze cały rok z góry to wystarczy, że zapłacimy 234,99 zł (czyli za miesiąc płacimy w praktyce niecałe 19,60 zł). W ramach subskrypcji możemy na jednym koncie utworzyć do pięciu profili dla dzieci i dorosłych, a odtwarzać możemy na maksymalnie 3 urządzeniach jednocześnie. Sprawia to, że w praktyce za cenę Planu Podstawowego Netflixa otrzymujemy możliwości plasujące się gdzieś pomiędzy Planem Standard a Planem Premium, więc cena HBO Max jest całkiem dobra.

Apple TV+

Apple TV+ jest stosunkowo mało popularne w Polsce i wbrew pozorom nie trzeba posiadać urządzenia Apple, aby mieć do niej dostęp. Usługa zapewnia dostęp do szerokiej gamy oryginalnych produkcji, co sprawia, że oferta nie jest na razie specjalnie bogata, ale serwis cały czas się rozwija. Wiele dostępnych tutaj produkcji nie da się obejrzeć nigdzie indziej. Poza dostępem do treści oryginalnych w streamingu w ramach usługi VOD możemy też wypożyczać filmy (które zostaną nam przypisane na miesiąc, jeśli nie oglądamy i na 48 godzin, kiedy już je uruchomimy) albo je kupować (wtedy film zostaje przypisany do konta na stałe.

Subskrypcja Apple ostatnio podrożała, niemniej jest dostępna na kilka sposobów. Przy zakupie jednego z urządzeń Apple otrzymujemy darmowy dostęp do platformy streamingowej przez 3 miesiące. Jeśli jednak nie planujemy akurat kupna nowego iPhone'a to możemy wykupić miesięczną subskrypcję za 34,99 zł na miesiąc a Apple dorzuci nam do tego darmowy tydzień na próbę. Bardziej opłaca się jednak w tej samej cenie wykupić subskrypcję Apple One, która poza dostępem do Apple TV+ da nam dostęp do 50 GB miejsca w chmurze iCloud+ a także serwisów Apple z Muzyką i Grami. Nadgryzione Jabłko też pozwala na jednoczesne korzystanie z serwisu na trzech urządzeniach, które tworzą Rodzinną Chmurę.

Amazon Prime

Też jest to odrobinę niedoceniana w naszym kraju usługa, ale zdecydowanie warta polecenia ze względu na swoją cenę. Miesięczna płatność wynosi tu bowiem jedynie 10,99 zł miesięcznie, a jeśli opłacimy z góry cały rok, wiąże się to z wydatkiem jedynie 49 zł. Tutaj także możemy jednocześnie cieszyć się usługą na trzech urządzeniach, a w dodatku otrzymujemy dostęp do darmowej dostawy produktów kupionych na Amazonie i darmowych gier w usłudze Prime Gaming. Cena Amazon Prime jest zatem podwójnie atrakcyjna.

Player

Player to polska platforma należąca do grupy TVN, dzięki czemu możemy na niej uzyskać dostęp do wszystkich produkcji, jakie najdziemy też w telewizyjnej ofercie tego dostawcy. Częstokroć popularne seriale mają swoją premierę najpierw na Playerze, a dopiero później trafiają na antenę TVNu. Podobnie jak w ofercie Apple TV+, możemy poza dostępem do streamingowanych produkcji skorzystać z usługi VOD i wypożyczać interesujące nam filmy z oferty. Miesięczny abonament będzie zależał od tego na jaki zdecydujemy się pakiet. Najtańsza opcja to Player z reklamami, który wyniesie nas 10 zł miesięcznie, aby się ich pozbyć, musimy zapłacić 20 zł miesięcznie. Nie jest to jednak koniec oferty.

Również w cenie 20 zł miesięcznie możemy połączyć Playera (w opcji z reklamami) z pakietem sportowym Eurosport Extra. W cenie 40 zł miesięcznie do Playera z reklamami dorzucimy HBO albo Player bez reklam połączony z dostępem do oferty kanałów TVNu. Ostatnią opcją jest możliwość zakupu za 64 zł miesięcznie Playera bez reklam w połączeniu z Canal+. Na koncie można jednocześnie oglądać treści na 5 urządzeniach, co nawet mimo reklam czyni ofertę Playera dosyć opłacalną.

Canal+ Online

Dla tych, którzy nie potrzebują tak rozbudowanej oferty, jaką oferuje Netflix, dobrą opcją może się okazać Canal+ Online. Można tu znaleźć sporo nagradzanych produkcji, a także transmisje sportowe i kanały telewizyjne. Tutaj też pakiet można rozbudować o np. HBO lub Eleven Sports. Najtańsza opcja za 29 zł miesięcznie daje nam dostęp do seriali i filmów, jeśli chcemy rozszerzyć pakiet o wydarzenia sportowe zapłacimy 39 zł miesięcznie. Dużo taniej jest gdy zapłacimy z góry za rok, bo wtedy pierwszy pakiet wyniesie 174 zł (14,50 zł za miesiąc. Możemy też pokusić się o półroczny dostęp do wszystkich dostępnych treści Canal+ i kanałów sportowych za łącznie 354 zł (co daje 59 zł miesięcznie). Canal+ daje dostęp do 10 profili, ale oglądać jednocześnie możemy jedynie na 2 urządzeniach na raz.

Viaplay

Viaplay ze swoimi niewygórowanymi cenami jest w tej rywalizacji stosunkowo nowy. Duży nacisk kładzie na sport oraz pozycje oryginalne, ale znajdziemy tam też dużo innych filmów i seriali. Jeśli wystarczy nam standardowy pakiet z filmami i serialami, to cena usługi zamknie się w 15 zł miesięcznie, jednak kiedy chcemy dorzucić standardowy zestaw treści sportowych musimy się już liczyć z wydatkiem 40 zł na miesiąc. Wisienką na torcie jest pakiet Viaplay Total gdzie poza tym co w poprzednich opcjach znajdziemy też wydarzenia sportowe premium. Trzeba za niego zapłacić aż 55 zł miesięcznie, jednak jeśli zdecydujemy się na roczną subskrypcję cena zmaleje do 44 zł na miesiąc (jest to jednak jednorazowy wydatek 264 zł). Na koncie można utworzyć do sześciu profili, a jednoczesne odtwarzanie możliwe jest na dwóch urządzeniach.

Disney+

Jednym z najbardziej godnych polecenia produktów jeśli chodzi o stosunek treści do ceny jest Disney+. Poza obszerną bazą filmów Disneya, Pixara i nie tylko, możemy tutaj znaleźć rozległe zasoby produkcji powiązanych z takimi franczyzami jak Marvel albo Gwiezdne Wojny. Dostęp do portalu mamy już za jedyne 28,99 zł na miesiąc a w pierwszym roku subskrypcji, jeśli opłacimy go z góry otrzymamy 12 miesięcy w cenie 10 (czyli za cały rok zapłacimy łącznie 289,90 zł). Na jednym koncie możemy stworzyć 7 profili, a jednocześnie oglądać treści można na 4 urządzeniach. Jest to więc bardzo opłacalna opcja.

Przedstawiliśmy, jak cenowo prezentuje się konkurencja Netflixa. Korzystasz jeszcze z tej platformy czy stawiasz już na inną?