Podejmujemy się zadania, bardzo trudnego. Proponujemy wam aparaty kompaktowe w cenie do 1000 zł w 2021 roku. Z tego tekstu dowiecie się kiedy warto, czy warto, co trzeba brać pod uwagę i jakie modele obecnie są warte waszej uwagi.

Kupowanie taniego kompaktu jest dziś bardzo trudnym zadaniem. Ze względu na fakt, że aparat do 1000 złotych to kategoria sprzętowa, która bardzo straciła na wartości po upowszechnieniu się dobrych cyfrówek wbudowanych w smartfony. Wciąż najlepsze rezultaty osiągają te modele, które są topowe i kosztują ponad 2000 złotych, ale w cenie do 1000 złotych można już kupić dziś niezły telefon. Fotograficznie i filmowo znacznie wszechstronniejszy niż kosztujący podobnie kompakt cyfrowy.

Zatem na pierwszy rzut oka perspektywa dobrego aparatu kompaktowego w cenie do 1000 złotych nie jest warta naszej uwagi. Prawdopodobnie w kieszeni i tak już mamy równie dobry, a nawet lepszy aparat cyfrowy. Są jednak sytuacje, które uzasadniają zakup kompaktu po rozważeniu kwestii, czy dysponujemy niezależnym budżetem na urządzenie, które jedynie robi zdjęcia i kręci filmy (na dodatek w niższej niż telefony rozdzielczości).

Aparat do 1000 zł - najciekawsze modele

Dobry aparat kompaktowy. Kiedy najtańsze cyfrówki mają sens?

Kompakty w cenach do 1000 zł, czyli najtańsze cyfrówki, mają dziś sens w następujących sytuacjach:

jest to aparat o charakterze, którego smartfon nie jest w stanie zastąpić, na przykład analogowy lub analogowo-cyfrowy aparat natychmiastowy,

chcemy kupić aparat, który będzie traktowany bardziej jako zabawka lub pierwsza cyfrówka w życiu dla dziecka, w takiej sytuacji nie jest potrzebna funkcjonalność telefonu, a ewentualna awaria czy uszkodzenie nie będzie wielkim nieszczęściem,

zależy nam na fotografowaniu przy wyższej krotności zoomu optycznego, pod tym względem wciąż kompakty są nie do pobicia, nawet jeśli nie są to ultrazoomy, a jedynie aparaty z zoomem o krotności 5x



Aparaty do fotografii natychmiastowej to jeden z najpopularniejszych typów kompaktów w niskiej cenie

Można do tego dodać jeszcze nasze własne przekonania, które wiążą się z chęcią odizolowania od smartrfonowych narzędzi, a czasem i kontaktu telefonicznego. Wtedy kompakt cyfrowy czy aparat natychmiastowy też ma sens. Gdy jest to z kolei kompakt wzmacniany, można pozwolić sobie na większą swobodę ruchu niż z telefonem, który zwykle kiepsko reaguje na upadek (chyba że jest to model wzmacniany).

Jeśli zastanawiasz się jaki aparat kompaktowy byłby dobry, pomyśl jaka ergonomia cię interesuje?

Sposób w jaki trzymamy aparat lub smartfon z uruchomioną aplikacją aparatu, łatwość obsługi, czyli ergonomia to cecha, która może zadecydować o wyborze kompaktu zamiast telefonu. Teoretycznie kompakt trzyma się w dłoni podobnie jak smartfon, ale to temu pierwszemu bliżej do zwykłego aparatu fotograficznego. Poza tym jeśli wolicie przyciski zamiast wyłącznie dotykowej regulacji, kompakt będzie nie do zastąpienia. Telefony mogą jako przycisk migawki używać przyciski fizyczne do regulacji głośności, jednak nie są one tak wygodne jak przycisk spustu migawki w kompakcie.

To nie wszystko. Również kompakty różnią się kształtem, rozmiarem przycisków, dlatego jeśli masz możliwość przyjrzeć się na żywo aparatowi przez zakupem i wziąć go w rękę, nie zapomnij o tym.

O czym trzeba pamiętać wybierając kompakt w cenie do 1000 zł? Dziś producenci aparatów kompaktowych nie wypuszczają nowych modeli zbyt często. Niektórzy z tych renomowanych nawet wycofali się z tej branży, albo ograniczają swoje propozycje do wyrafinowanych, a jednocześnie znacznie droższych niż 1000 zł, urządzeń. Dlatego dzisiejszy zakup kompaktu w cenie do 1000 złotych oznacza: zakup urządzenia starszego, które co najmniej kilka lat jest obecne w sklepach,

mniejszy wybór marek cyfrowych kompaktów, z tych popularnych jedynie Canon i Sony wciąż oferują coś wartego uwagi, za to mamy sporo produktów marek fotograficznych takich jak Kodak czy Agfa, które wcześniej w tej branży nie miały niewiele do powiedzenia,

zakup aparatu natychmiastowego, tutaj prym wiedzie Fujifilm, mamy też produkty Kodaka czy Polaroida,

jakość zdjęć wykonywanych na podstawowej ogniskowej nie będzie lepsza od tych wykonanych dobrymi telefonami do zdjęć, a na dodatek ciemniejsze obiektywy zmuszą oprogramowanie do stosowania wyższego ISO,

raczej nie oczekujmy obecności ultraszerokiego kąta w kompakcie, niska cena przy takim polu widzenia to domena smartfonów,

jakość zdjęć wykonanych na zoomie optycznym może rywalizować, a nawet będzie dużo lepsza niż to co jesteśmy w stanie osiągnąć nawet bardzo drogim smartfonem,

cyfrowe modele poniżej 300 złotych są mocno ograniczone, na przykład pod względem wideo i formatu zapisu (tylko HD, pliki AVI), pojemności obsługiwanych kart pamięci, liczby ustawień w menu (to typowy aparatu typu point and shoot).

Jaki aparat fotograficzny do 1000 zł kupić

Nasze zestawienie najlepszych propozycji w cenie do 1000 złotych obejmuje kompakty, które wpadają w różnego typu zastosowania wymienione we wcześniejszym akapicie. Jedynie aparaty natychmiastowe to modele wprowadzone na rynek ostatnio. Kompakty cyfrowe to już propozycje sprzed co najmniej dwóch-trzech lat. Większość z nich to te same modele co w zestawieniu z 2019 roku, ale to tylko dowodzi zastoju w branży cyfrowych kompaktów cyfrowych.

Fujifilm Instax mini 11 Ocena benchmark.pl









4/5 Wśród aparatów najtańszych specjalne miejsce zajmują analogowe aparaty do fotografii natychmiastowej. Tutaj liczy się charakter fotografii, styl i zabawa jaką daje szybka dostępność zdjęć naświetlanych na papierze światłoczułym. Fujifilm Instax mini 11 to całkowicie analogowy aparat, który korzysta z nośników o rozmiarze obrazu 46 x 62 mm. Aparat dysponuje obiektywem o ogniskowej odpowiadającej 60 mm, a poziom ekspozycji dobierany jest automatycznie po naciśnięciu spustu migawki do połowy - starsze modele miały jedynie predefiniowane ustawienia na pokrętle wokół obiektywu. Wbudowana lampa również działa w pełni automatycznie. Najważniejsze cechy: Czas otwarcia migawki 1/60 s

Czułość ISO (max) 800

Canon Zoemini S Ocena benchmark.pl









4,6/5 To analogowo-cyfrowa (zdjęcia można zapisywać na karcie pamięci microSD) propozycja marki Canon dla zwolenników zdjęć natychmiastowych na papierze o rozmiarze podobnym do rozmiaru karty płatniczej. Aparat wyróżnia się oryginalnym lusterkiem do selfie, które jednocześnie stanowi otoczkę oczka obiektywu. Inne oryginalne funkcje, to pierścieniowa lampa błyskowa oraz możliwość sterowania fotografowaniem z poziomu telefonu. Aparat wykorzystuje papierowe nośniki typu ZINK, zasilany jest z wbudowanego akumulatora. Najważniejsze cechy: Wymiary 121 x 80,3 x 21,5 mm

Waga 188 g

Złącza czytnik kart pamięci

Czułość ISO (min) 100

Czułość ISO (max) 1600

Matryca 8 Mpix

Autofokus tak

Lampa błyskowa tak

Karta pamięci microSD

Inne cechy aparatu Bluetooth

Sony Cyber-shot W830 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Tani aparat dla początkującego adepta fotografii, który pomimo starych technologii (sensor CCD) wciąż cieszy się popularnością. Uzasadniają to bardzo dobre jak na cenę tego aparatu zdjęciami. Aparat dysponuje 8-krotnym zoomem optycznym (25 - 200 mm) w obiektywie ze stabilizacją obrazu i jest prawdziwie kieszonkowych rozmiarów. Waży tyle co niewielki smartfon (120 gramów z akumulatorem i kartą pamięci). Jeśli macie jeszcze stare karty Memory Stick, to będziecie mogli ich użyć, podobnie jak nowych SD. Najważniejsze cechy: Matryca 20,1 Mpix

Zoom optyczny (max) 8x

Zoom cyfrowy (max) 64x

Karta pamięci SD, Memory Stick

Czas otwarcia migawki 2 - 1/1600 s

Czułość ISO (max) 32000

Canon IXUS 285 HS Ocena benchmark.pl









4/5 Marka IXUS w pewnym momencie była synonimem najlepszego kompaktu cyfrowego o niewielkich rozmiarach. Sporo z tej magii pozostało w modelu Canon IXUS 285 HS. To propozycja warta rozważenia dla osoby szukającej łatwego w obsłudze, eleganckiego minikompaktu o nienajgorszej jakości zdjęć w dobrym świetle przy szerokim zakresie ogniskowych. Mamy tu 20 Mpix sensor i stabilizowany optycznie obiektyw 25 - 300 mm (zoom 12x), a także wbudowane funkcje połączeniowe Wi-Fi. Najważniejsze cechy: Matryca 20,2 Mpix

Zoom optyczny (max) 12x

Zoom cyfrowy (max) 4x

Karta pamięci SD

Czas otwarcia migawki 15 - 1/2000 s

Czułość ISO (max) 3200

Sony Cyber-shot HX60 Ocena benchmark.pl









4,3/5 Superzoomy, nawet te starsze dość stabilnie trzymają cenę, niektóre nawet drożeją, ale Sony Cyber-shot HX60 wciąż mieści się w naszym limicie cenowym. Ten niewielki 20 Mpix superzoom ma szeroki zakres ogniskowych (24 - 720 mm) w obiektywie, wykonuje dobrej jakości zdjęcia i wyposażony jest w stopkę dla zewnętrznej lampy błyskowej (wbudowana jest typu pop-up). Jeśli koniecznie chcecie profesjonalnie doświetlić scenę, to konieczność. Zwolennicy manipulowania przy ekspozycji docenią nie tylko pełen zestaw programów priorytetowych i manualnych, ale też dedykowane pokrętło dla korekty ekspozycji mieszczące się pod kciukiem. Najważniejsze cechy: Matryca 20,4 Mpix

Zoom optyczny (max) 30x

Karta pamięci SD, SDHC, SDXC

Czułość ISO (max) 12800

A może mimo wszystko warto zainwestować trochę więcej?

Tak, Dobry aparat fotograficzny dla amatora, oferują znacznie większy potencjał, a szczególnie jakość filmów. Bardzo dobrą propozycją jest tu na przykład Panasonic Lumix TZ80, który świetnie sprawdzi się do podglądania przyrody. Pod tym względem potrafi to, czego żaden smartfon, nawet za 10 tysięcy złotych nie da rady. A kosztuje około 1250 złotych, trochę więcej niż dwa lata temu i to dlatego, podobnie jak Canon Powershot SX620 HS, wypadł on z naszego zestawienia.

Mimo to zarówno wspomniany Panasonic jak i Canon są warte waszej uwagi, jeśli nie czujecie się przekonani do Sony Cyber-shot HX60. Powyższe wideo to przykładowy film z takiego aparatu.