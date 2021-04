Jeszcze parę lat temu montaż filmów na telefonie wydawał się być abstrakcją, a już na pewno można było zapomnieć o czymś bardziej skomplikowanym. Dziś wiele programów do montażu wideo na Androida ma naprawdę świetne możliwości.

Coraz wydajniejsze smartfony i rozwój mobilnego oprogramowania umożliwia nam obecnie całkiem komfortowy montaż wideo na telefonie. Aplikacje takie oczywiście jeszcze ustępuje funkcjonalnością najlepszym programom do montażu filmów na PC, ale ich możliwości stały się naprawdę interesujące - o czym możecie się przekonać czytając to zestawienie najlepszych programów do montażu wideo na Androida. Zapraszamy również do naszego zestawienia najlepszych darmowych gier na Androida.

Warto wspomnieć jeszcze o aplikacjach ze stajni Adobe, czyli Premiere Clip oraz Premiere Rush. Z bliżej nieznanych powodów zniknęły one jednak ostatnio ze sklepu Google Play - być może tylko tymczasowo.

Najlepsze aplikacje do edycji wideo na smartfonie

Warto pamiętać również o tym, że jeśli potrzebujecie dostępu do najprostszych opcji montażowych, jak przycięcie, dodanie efektów, czy napisów lub naklejek to najlepiej skorzystać z... oprogramowania dostarczonego przez producenta waszego smartfona. Dla przykładu w smartfonach Samsunga jest to aplikacja Edytor Wideo.

Po co w ogóle montować filmy na smartfonie? Odpowiedź jest oczywista, jeśli nagrywamy wideo również za pomocą smartfona, które przecież umożliwiają dziś nagrywanie materiału wideo nawet w jakości 4K UHD w 60 klatkach na sekundę. Możemy się wtedy zająć edycją natychmiast, w każdym miejscu i dowolnym czasie i nie musimy czekać na powrót do domu, czy też mozolnie przenosić dane do laptopa. Dodatkowo film możemy równie szybko opublikować - czy to na YouTube, czy innych serwisach społecznościowych.

Dzisiejsze aplikacje na Androida umożliwiają nam nie tylko dostęp do zaawansowanego montażu i efektów, ale i również potrafią eksportować materiał w wysokiej jakości - również 4K UHD. Istnieje również możliwość renderowania w 2160p w 60 klatkach na sekundę, ale na to mogą sobie pozwolić posiadacze wydajniejszych smartfonów - w przypadku słabszych telefonów taka opcja może być nieaktywna.

Część z zaprezentowanych aplikacji jest płatna, ale można się zapoznać z nimi za darmo, a kwoty za pełne wersję są często śmiesznie niskie - chociaż należy się również liczyć z dodatkowymi opłatami np. za pakiety efektów. Ale dokładnie z taką samą sytuacją mamy do czynienia z programami na komputer.

PowerDirector - najlepszy program do edycji wideo na smartfonie

Prawda jest taka, że właściwie na tej pozycji... moglibyśmy zakończyć ten top. PowerDirector to najlepszy program do montażu wideo na Androidzie i równocześnie najbardziej zaawansowany. Firma CyberLink wykonała świetną robotę przenosząc swój flagowy program do montażu wideo na urządzenia mobilne. Oczywiście należy się liczyć z ograniczeniami wersji na smartfony, ale... i tak jest świetnie.

Podstawowa wersja jest darmowa - jak wszystkie zaprezentowane tu aplikacje - ale musimy liczyć się z ograniczeniami np. dotyczącymi eksportu materiału.

Zakupy dodatkowych funkcjonalności w aplikacji mogą nas kosztować od 4,29 zł do 169,99 zł za element.

Quik GoPro - prosta w obsłudze, ale oferująca dobre efekty aplikacja do edycji filmów

Quik to prosta w obsłudze aplikacja, która świetnie sprawdzi się przy tworzeniu krótkich i dynamicznych klipów - na przykład przy szybkim montażu materiałów z kamerek sportowych.

Aplikacja oczywiście świetnie współpracuje z materiałami z kamerek GoPro, ale można ją też wykorzystać bez posiadania tego sprzętu. Fani tego rodzaju twórczości znajdą tu między innymi takie efekty jak dodawanie danych z GPS (by np. pokazać z jaką prędkością się poruszałeś) czy slow motion.

Oprócz podstawowych funkcjonalności jak porządkowanie, przycinanie i obracanie zdjęć i klipów wideo, jest tu między innymi bogata baza klipów audio (z opcją synchronizacji z muzyką), możliwość dodawania animowanych napisów, naklejek i wiele innych interesujących funkcji.

Zakupy dodatkowych funkcjonalności w aplikacji mogą nas kosztować od 9,99 zł do 219,99 zł za element.

KineMaster - kombajn do montowania filmów na telefonie

KineMaster ewoulował z przeciętnego programu o niewielkich możliwościach eksportu wideo do naprawdę przyzwoitego mobilnego kombajnu.

Tuż po uruchomieniu programu można wykonać test wydajnościowy naszego smartfona, a program określi na jakie możliwości możemy liczyć. Przykładowo możliwości Samsung Galaxy Note 9 to praca na dwóch warstwach w rozdzielczości 2160p i na ośmiu w 1080p.

Zakupy dodatkowych funkcjonalności w aplikacji mogą nas kosztować od 2,99 zł do 159,99 zł za element.

FilmoraGo - tiktokerzy go uwielbiają, aplikacja do robienia filmików

Całkiem ciekawa aplikacja, zwłaszcza dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił w mobilnej edycji. Dawniej oferował on podstawową edycję bez ograniczeń, teraz niestety trzeba go upgrade'ować do opcji VIP (by np. pozbyć się znaku wodnego).

W FilmoraGO znajdziemy gotowy zestaw filtrów, efekty przejść, możliwość przycinania, PiP, nagrania dodatkowego audio, dodawania napisów... aplikacja naprawdę nie ma się czego wstydzić.

Zakupy dodatkowych funkcjonalności w aplikacji mogą nas kosztować od 4,69 zł do 144,99 zł za element.

ActionDirector - popularny aplikajca do przerabiania filmów

ActionDirector ewoluował przez dłuższy czas i obecnie mamy do czynienia z ciekawą aplikacją, która potrafi eksportować firmy nawet do rozdzielczości 4K UHD.

Udostępnia on wszystkie podstawowe efekty oraz możliwość nieskomplikowanej edycji. Jeśli PowerDirector wydaje ci się za bardzo rozbudowany i skomplikowany, to być może ActionDirector przypadnie ci do gustu.

Zakupy dodatkowych funkcjonalności w aplikacji mogą nas kosztować od 8,29 zł do 104,99 zł za element.

