Aby słuchać radia, nie musimy być w zasięgu stacji. Wystarczy być w zasięgu internetu. Poznajmy najlepsze odtwarzacze internetowe do słuchania radia.

Era poszukiwania odpowiednich częstotliwości fal radiowych za pomocą odbiornika radiowego to już przeszłość, ale idea radia wciąż jest żywa. Tyle, że teraz, by cieszyć się ulubioną rozgłośnią, zamiast odbiornika radiowego możemy użyć także komputera lub smartfona z odpowiednią aplikacją. Obecnie większość popularnych stacji radiowych dysponuje już odtwarzaczami online. Można także słuchać ich z pomocą niezależnych aplikacji na stronach internetowych lub instalowanych na smartfonach. Co więcej, w internecie mamy znacznie większy wybór rozgłośni radiowych niż w eterze, w naszej lokalizacji, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Często są to radia oferujące wybrane gatunki muzyki, co ułatwia wybór. Aplikacje do odtwarzania pozwolą nam często nagrać ulubione utwory. Poznajmy wybór najlepszych internetowych odtwarzaczy radiowych.

Najlepsze radia online

Nie zawsze radiem jest to to co się nim wydaje

Radio z definicji to audycja, która jest transmitowana na żywo, podobnie jak telewizja. Nagrania telewizyjne odtwarzane w wybranym przez nas momencie to już raczej VoD, a w przypadku nagrań dźwiękowym mamy do czynienia z podcastami. Niemniej podcasty są często elementem oferty danego radia online.

W aplikacjach takich jak Tidal czy Spotify, możecie natknąć się też na opcję lub propozycję kolekcji utworów muzycznych zatytułowaną Radio. Tu również nie chodzi o zwykłą stację radiową, a wybór utworów z biblioteki danego serwisu na podstawie naszych ogólnych preferencji muzycznych czy tego co słuchamy w danym momencie. Najprostszą formą, a raczej namiastką radia muzycznego, będzie też losowe odtwarzanie naszej biblioteki utworów z komputera czy smartfona.

Audials

Audials to intuicyjna i prosta w obsłudze aplikacja, oferująca dostęp do aż 100 tys. stacji radiowych i 260 tys. podcastów z całego świata. Aplikacja umożliwia nagrywanie programów i utworów muzycznych (są one dostępne w bibliotece Audials) oraz zapis na kartach SD. Można nawet zaplanować dzień i godzinę nagrywania danych stacji, żeby nie przegapić audycji. Stacje możemy wyszukiwać według kraju lub gatunku muzycznego. Również podcasty posegregowane są zgodnie z kategorią tematyczną czy językiem audycji. W Audials mamy łatwy dostęp do lokalnych stacji radiowych czy popularnych w danym momencie artystów. Jest możliwość wyszukania stacji, w której odtwarzane są w tym momencie utwory naszego idola, albo które odtwarzają je często. Audials pokazuje listę kolejnych utworów czy audycji w danym radio, a także podobne stacje i newsy na temat artysty lub ze strony danej stacji. Aplikacja oferuje uproszczony tryb samochodowy. Wśród ustawień znajdziemy jakość strumieniowania, equalizer, funkcję alarmu. Audials umożliwia przesyłanie muzyki za pośrednictwem Chromecasta na inne urządzenia. Oprócz aplikacji smartfonowej, dostępna jest również aplikacja Audials na komputery (darmowa w wersji testowej).

TuneIn Radio

Bardzo popularna aplikacja radiowa, w której znajdziemy ponad 100 tys. stacji globalnych oraz lokalne stacje AF/FM. Są tutaj zarówno polskie, jak i zagraniczne rozgłośnie. Możemy wyszukiwać po regionach świata czy po rodzaju oferty. Jeśli preferujemy stacje muzyczne, to możemy wybierać pośród różnych gatunków muzyki czy zestawień dla konkretnego odbiorcy (na przykład dla dzieci). Są też stacje z wiadomościami codziennymi, sportowymi, różnorodne podcasty. Płatna wersja premium aplikacji oferuje oczywiście znacznie więcej – oprócz braku reklam, mamy również możliwość słuchania licznych audiobooków. Wśród popularnych kanałów informacyjnych znajdziemy m.in. CNN, MSNBC, FOX News Radio, NPR, BBC, CNBC. Aplikacja ma sporo opcji ustawień i pozwala na integrację z nawigacją samochodową Waze. Oferuje również tryb samochodowy, a w nim między innymi opcję wyszukiwania głosowego oraz uproszczony interfejs. Ulubione stacje pojawiają się w bibliotece. TuneIn dostępne jest również poprzez stronę internetową.

Radio FM

W Radio FM znajdziemy stacje radiowe z całego świata (50 tys. rozgłośni), w tym liczne rozgłośnie z Polski. Szukając radia dla siebie możemy wybierać według kraju, języka czy gatunku muzycznego. Możemy też skorzystać z wyszukiwarki, by znaleźć konkretną stację lub rozgłośnie oferujące wybrany rodzaj muzyki. W Radio FM posłuchamy również podcastów – są one posegregowane według kategorii lub języka. Wg opisu, znajdziemy tutaj ponad 180 tys. podcastów. Jeśli coś nam się spodoba, możemy to dodać do biblioteki. Wśród ustawień znajdziemy możliwość połączenia z systemem nawigacji samochodowej. Jest też budzik, czasowe wyłączenie odtwarzania, equalizer czy ustawienia motywu. W wersji premium mamy dostęp m.in. do trybu samochodowego.

Replaio

Darmowa aplikacja Replaio oferuje dostęp do 50 tys. stacji radiowych z całego świata, w tym 800 stacji z Polski. Możemy też dodać własną stację. Jest prosta w obsłudze i funkcjonalna. Stacje wyszukujemy zgodnie z gatunkiem muzycznym, według kraju lub języka, a nawet po rozgłośniach o najwyższej jakości dźwięku. Są również tematyczne playlisty, pomocne w relaksie czy wspomagające skupienie przy pracy, lub stacje ukierunkowane na przekazywanie codziennych wiadomości. Możemy tworzyć także listę ulubionych rozgłośni radiowych. Aplikacja pozwala na przesyłanie treści do innych urządzeń za pośrednictwem Chromcast. Możemy ją połączyć ze Spotify i dodawać utwory z radio do playlisty w tej aplikacji. Można również scrobblować do Last.fm. Wśród dostępnych opcji znajdziemy budzik czy czasowy włącznik, equalizer. Warte podkreślenia jest to, że Replaio jest polskiej produkcji i ma oczywiście polski interfejs. Jest również płatna wersja aplikacji.

W bazie Radio.pl znajdziemy ponad 60 tys. stacji radiowych z Polski i całego świata. Oprócz dostępu do rozgłośni radiowych, mamy również szeroki wybór podcastów. Możemy sugerować się wyborem redakcji i wybrać stację spośród proponowanych lub znajdujących się aktualnie na topie. Możemy też wybierać według interesującego nas tematu, gatunku muzyki, miasta, kraju lub języka. Podcasty posegregowane są według kategorii, ale możemy również kierować się propozycjami radio.pl. Ulubione stacje czy podcasty możemy zapisać, natomiast zawartość na stronie głównej uzależniona jest od tego co słuchaliśmy (aplikacja zapamiętuje ostatnio słuchaną rozgłośnię). Radio.pl ma funkcję budzika i wyłącznika czasowego, jest kompatybilna z Chromecast. Radio możemy również posługach poprzez przeglądarkę internetową na komputerze. Dostępna jest również płatna wersja PRIME, pozbawiona reklam.

Open FM

Open FM to jedna z najpopularniejszych w Polsce aplikacji radiowych, wybierana szczególnie przez miłośników muzyki. Ponad 150 stacji posegregowanych jest na różne kategorie. Mamy tutaj lokalne i akademickie stacje FM takie jak Radio Nowy Świat, Radio Kolor, Radio Kampus, Tok.fm i wiele innych. Oprócz popularnych i polecanych stacji, rozgłośni na topie, dostępne są również playlisty, posegregowane zgodnie z gatunkiem lub przeznaczeniem (na przykład dla dzieci – w tym pomocne w usypianiu kołysanki lub relaksujący szum, do uprawiania sportu, na imprezę, rock/metal…). Pojawiają się również sezonowe tematyczne składanki, na przykład sylwestrowe, gwiazdkowe czy wakacyjne. Stacje możemy dodać do ulubionych. Muzykę można przesyłać poprzez Bluetooth do innych urządzeń. Open FM dostępne jest również przez stronę internetową. W wersji premium nie ma oczywiście reklam, mamy również dostęp do autorskich podcastów.

Radio Polska – Stacje radio FM

Radio Polska oferuje ponad 1900 polskich stacji radiowych FM, AM i internetowych. Mamy tutaj dostęp do kanałów informacyjnych z wiadomościami, sportowych, rozmowami, muzyką. Mocną stroną aplikacji jest dostęp do licznych stacji lokalnych. Możemy wyszukać interesującą rozgłośnię i dodać ją do ulubionych. Można również udostępnić wybrane radio naszym znajomym. Radio Polska jest kompatybilne z urządzeniami Android Auto, Chromecast i bluetooth. Ma funkcję alarmu oraz wyłącznika czasowego. Radio może działać także w trybie uśpienia smartfona, albo gdy korzystamy z innych aplikacji czy prowadzimy rozmowę telefoniczną. Dostępne jest również poprzez stronę internetową.