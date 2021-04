Jak ustawić tło w Google Meet i Microsoft Teams?

Zmiana tła w Microsoft Teams lub ustawienie rozmycia w Google Meet potrafią zmienić losy Twojej kariery zawodowej i pozycję w grupie.

Dzięki Meet dostajesz pracę, a na Teamsach dowiadujesz się jak obliczyć pole kwadratu i opracowujesz intratne umowy. Tło, na jakim przy tej okazji wypadasz, potrafi powiedzieć o Tobie wszystko. Jak nad nim zapanować?

Aplikacje do wideorozmów to niepozorni bohaterowie czasów zarazy. Ratują gospodarkę, kontakty interpersonalne i dają wykształcenie. Wydawało się, że dobrze wypaść podczas rozmowy online pozwalają dostępne już rozwiązania. Dlatego Microsoft postawił na kaganek oświaty i podarował Teams szkołom. Nowa kamera do wideokoferencji i Google Meet dostępne wszędzie, gdzie jest przeglądarka internetowa, miały dopełniać reszty. Okazało się jednak, że kluczem do home office są innowacje, a dobra komunikacja wymaga zmiany tła.

Do czego zmiana tła w Meets i Microsoft służy?

Obrazek ustawiony jako tło na konferencji online bywa kluczowy. Za jego pomocą zamaskujesz braki w swoim home office. Powstrzymasz też dzieci i zwierzęta domowe przed zmarnowaniem służbowego wizerunku. Jedna zmiana tła w Microsoft Teams może także pomóc Ci ten wizerunek zbudować. Odpowiednie zdjęcie i wydajesz się być przyjaznym szefem. Masz wrażenie, że na odległość matematyka przestała być groźna? Dwa kliknięcia i możesz zapowiedzieć sprawdzian na tele piekielnych płomieni. Potrzebujesz tylko odrobiny wprawy.

Tło w Microsoft Teams

Wideorozmowy za pośrednictwem Microsoft Teams można prowadzić przy pomocy komputera z systemem Windows, smartfona i iPhone’a. Dostępna jest także wersja webowa, do której wystarczy przeglądarka internetowa. Jeśli interesuje Cię zmiana tła, na którym jesteś widoczny, Twój wybór zaczyna się zawężać. Własne tło w Microsoft Teams ustawisz tylko w aplikacji desktopowej oraz na sprzęcie z logo Apple’a.

Jak ustawić tło w Microsoft Teams?

Zmienić tło w Microsoft Teams możesz po dołączeniu do spotkania. Na belce do zarządzania połączeniem powinieneś zaznaczyć trzy kropki, czyli wywołać więcej działań. Wśród nich wyświetli Ci się funkcja „Zastosuj efekty tła”. Czeka w niej na Ciebie możliwość rozmazania tła oraz kilka grafik na których tle możesz się zaprezentować. Są to nieruchome zdjęcia i obrazy, które skutecznie zamaskują wszystko to, co wokół Twojej sylwetki może rejestrować kamera.

Jeśli żadne z proponowanych przez Microsoft opcji nie odpowiada Twoim gustom lub charakterowi spotkania, możesz także ustawić własne tło w Microsoft. Zdjęcie plaży, lasu, a nawet pałacu szejka znajdziesz w bibliotekach stockowych i to niekoniecznie odpłatnych. Zapisujesz je na komputerze, a w Microsoft Teams wybierasz "Dodaj nowe" i pobierasz własną grafikę.

Nowy obraz pojawia się jako kolejna pozycja, na końcu listy automatycznych propozycji. Wystarczy, że wrzucisz do Microsoft Teams i sprawdzisz czy jest w Twoim guście. Służy do tego klawisz „Podgląd”. Jeśli zdjęcie nie spełnia oczekiwań, możesz przetestować inne, a po wybraniu faworyta uruchomić wideorozmowę. Nikt oprócz Ciebie i osoby stojącej za Twoimi plecami nie będzie widział jak wyglądasz na próbnym tle balonikami. Im szybciej jednak skończysz, tym krócej będą na Ciebie czekać pozostali uczestnicy spotkania.

Co może pójść nie tak podczas tła w Microsoft Teams?

1. Procesor

Problemem, kiedy chcesz ustawić obrazek jako tło na konferencji online w Microsoft Teams, bywa sprzęt. Komputer, z którego korzystasz, musi mieć odpowiedni procesor. Wymagania nie są wyśrubowane i wystarczy, że może on obsługiwać AVX2. Jeśli Twój komputer i procesor tego nie potrafią, opcji „Zastosuj efekty tła” w Microsoft Teams nie znajdziesz. Tak samo jak nie będzie jej w aplikacji na Androidzie. Jedyne rozwiązanie to zmiana całego urządzenia lub wymiana procesora na nowszy.

2. Brak ścieżki dla plików

Zdarza się czasem problem z dodawaniem własnych grafik. Pomimo dodania ich z dysku komputera nie pojawiają się one w bibliotece Microsoft Teams. W takiej sytuacji należy wyszukać na dysku C folder z nazwą użytkownika, określony jako Microsoft Teams Backgrounds Uploads i wkleić do niego obraz tłem. Przelogowanie w aplikacji wystarczy, żeby pojawił się on na liście proponowanych zdjęć i grafik.

Tło w Meet

Aplikacja Google wygląda na taką, która pozwala na większą swobodę. Rzeczywiście, wideorozmowa nie wymaga działania pod szyldem konkretnej firmy czy instytucji. Odpada także problem instalacji. Do uczestnictwa w wideokonferencji wystarczy przeglądarka internetowa, a właściciel smartfona oraz iPhone’a ma do wyboru także darmową aplikację. Dlatego to produkt od Google'a często jest wykorzystywany do przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych. Wystarczy link, żeby wziąć w niej udział. Niestety, ustawienie własnego tła w Meet jest tylko z pozoru tak samo banalne.



Własne tło w Google Meet

Przede wszystkim możliwość zmiany tła działa tylko w wersji webowej ale pod warunkiem, że korzystasz z przeglądarki Chrome (w Firefoxie czy Oprzerze to nie działa) oraz aplikacji z Apple Store. Użytkownicy Androida mają dość wysoko postawioną poprzeczkę. Potrzebują minimum Android Pie, 3 GB pamięci RAM, 4-rdzeniowego procesora 1.6 GHz i architektury ARM64 do kompletu. Podobnemu zestawowi jeszcze daleko do standardu i Google w swoim supporcie nadal podaje informację, że zmiana tła nie jest możliwa na urządzeniach z oprogramowaniem sygnowanym przez zielonego ludzika. Korzystającym z aplikacji Meet na Androidzie polecane jest rozmycie ekranu w aplikacji zarządzającej kamerą.

Jak ustawić własne tło w Meet?

Aby zadysponować własne tło w Meet, należy rozpocząć nowe spotkanie lub dołączyć do zainicjowanego. Podobnie jak w Teamsach na belce do zarządzania wideorozmowami trzeba wybrać trzy kropki. W rozwiniętym menu znajdziesz dwie opcje rozmycia tła, możliwość użycia obrazu z dysku, kilka obrazów w prezencie od Google i funkcje wyłączenia tła. Wybierasz opcję, która Ci odpowiada, potwierdzasz podgląd i rozpoczynasz spotkanie jako widoczny uczestnik.

Co może pójść nie tak podczas zmiany tła w Meet?

1. Przeglądarka

Zmiana tła w Meets jest na chwilę obecną loterią. Wyjdzie albo nie wyjdzie i to niezależnie od Twoich działań. Rzeczywiście, musisz mieć aktualną wersję przeglądarki, najlepiej Chrome86, ale to tylko zalecenie. Korzystając z najnowszego Firefoxa, Explorera lub Opery też możesz odnieść sukces. Istotne jest jednak, żeby przeglądarka używała przyspieszenia sprzętowego i obsługiwała WebGL 2.0. To pierwsze możesz sprawdzić w jej ustawieniach zaawansowanych, a obsługę WebGL potwierdzisz wpisując adres: get.webgl.org w nowej karcie.

2. Jakość wideorozmowy

Dużym minusem może być znaczne pogorszenie jakości nagrania. Szczególnie jeśli korzystasz z przeciętnej jakości kamery, masz kiepskie łącze internetowe, a Twój komputer nie jest mistrzem wydajności. Spadek jakości jest dużo poważniejszy po zmianie tła w Meets, niż Teamsach i wygoda wideokonferencji przy użyciu przeglądarki łatwo zmienia się w udrękę.

3. Konto Google

Największy problem to jednak samo konto Google. Możesz mieć najnowszą przeglądarkę, być zarejestrowanym użytkownikiem od lat lub od kilku minut, a będzie Ci brakować aktualizacji. Funkcja zmiany tła w Meets jest dostępna tylko tym kontom Google, które dostały odpowiedni dodatek od dostawcy. Jakim kluczem w jego przesyłaniu kieruje się właściciel najpopularniejszej przeglądarki na świecie? Nie wiadomo.

Jak zmienić tło w wideorozmowie bez funkcji oferowanych przez Meets i MS Teams?

Patentów na ustawienie tła dla spryciarzy jest kilka.

1. Aplikacja do zarządzania kamerą

Przede wszystkim rozmycie tła można zadysponować w aplikacjach do zarządzania kamerą. Porada Google dla użytkowników urządzeń mobilnych z oprogramowaniem Android jest sensowna, ale bardzo zależy od tego, jakim modelem sprzętu dysponujesz i na jakiej wersji systemu ono działa. Rozmycie tła możesz mieć dostępne w fabrycznej aplikacji, ale jego braku może nie zniwelować oferta Sklepu Play.

2. Aplikacja do obróbki multimediów

Zmiana tła na maskujące przez dodanie własnej grafiki jest możliwa przy pomocy aplikacji do obróbki multimediów. Muszą mieć one funkcję green screen i być przeznaczone do streamingu, a nie tylko obróbki filmowej. Będą współpracował z Meet i Google Teams, jeśli ustawisz je jako działające ponad innymi aplikacjami. Nie są jednak narzędziem dla kompletnego amatora.

Korzystając z aplikacji dla twórców wideo, musisz zadbać o kolorystykę otoczenia oraz własnego ubrania. Nakładane tło przykryje wszystko, co zielone. Jeśli ścianę masz białą i ubierzesz zieloną koszulkę, twoja szalona grafika uświetni Twój tors. Na dodatek wszyscy, którzy mieli się nie dowiedzieć, zobaczą, jak nie należy przerabiać sypialni na tymczasowy gabinet. Żeby wypaść dobrze, musisz nałożyć tło na zieloną ścianę lub materiał. Na dodatek jednolicie oświetloną i pozbawioną cieni.

3. Rozwiązania dla urządzeń stacjonarnych

Dużo lepszym pomysłem na problemy ze zmianą tła w Meet są dodatki do przeglądarek internetowych (np. dodatki do Chrome). Jedną z bardziej popularnych jest Visual Effect for Google Meet. Korzystając z niej, możesz podczas wideorozmowy rozmazać tło, dodać animację lub własną grafikę. Dobrym posunięciem są także programy, takie jak dostępny dla Windows i komputerów Mac Chromacast. Pozwala on zmieniać tło podczas wideorozmów w wielu popularnych komunikatorach, z których możesz korzystać w wersji webowej i desktopowej.

Dbacie o tło podczas rozmów online?

O tło podczas wideokonferencji dbać trzeba zawsze. W stacjonarnym biurze jest zdecydowanie łatwiej. Home office i nauka zdalna to nadal rodzaj partyzantki. Wszyscy dostawcy komunikatorów próbują przekonać Cię, że mają rozwiązanie na wszystko. Rzeczywiście, dzięki nim nie musisz biurowo wyposażać pomieszczenia, które przeznaczyłeś do pracy. Home office był jednak kiedyś synonimem wolności wyboru. Nie pozwól jej sobie odebrać i zawsze, kiedy możesz, pokaż się światu na własnym tle.

