Rozpoznawanie twarzy? IBM mówi mu „nie” – przynajmniej do momentu, aż zostaną rozwiązane dwa podstawowe problemy związane z tą technologią.

IBM kończy z rozpoznawaniem twarzy. W każdym sensie

Mało jest tak kontrowersyjnych technologii jak rozpoznawanie twarzy. W opinii wielu zagraża ono podstawowym prawom człowieka, a przede wszystkim jego wolności, bo może posłużyć do masowej inwigilacji. Do grona jego przeciwników dołączył właśnie IBM, który stawia sprawę jasno – nie będzie więcej tworzyć, rozwijać, wykorzystywać ani oferować takich rozwiązań.

Na tym jednak wcale nie kończy. Jego dyrektor generalny, Arvind Krishna, wystosował list do amerykańskiego Kongresu, w którym nawołuje do przyjrzenia się temu, jak wykorzystywane są dziś technologie rozpoznawania twarzy i twierdzi, że nadszedł czas, by w wielu sytuacjach tego zaprzestać. Zaprasza do dialogu.

IBM stanowczo sprzeciwia się i nie będzie tolerować wykorzystywania technologii rozpoznawania twarzy do masowej inwigilacji, profilowania rasowego, naruszania podstawowych praw człowieka lub jakichkolwiek innych celów niezgodnych z naszymi wartościami i zasadami przejrzystości.

Technologie wykrywania twarzy zagrażają prywatności, a do tego są stronnicze

W ciągu ostatniej dekady dokonał się olbrzymi postęp w kontekście technologii wykrywania i rozpoznawania twarzy. Największa w tym zasługa sztucznej inteligencji, ale ona nie jest przecież narzędziem doskonałym. Jak każdy program, SI wie tyle, ile nauczy się z materiałów źródłowych, a to powoduje ryzyko obciążenia uprzedzeniami w związku z rasą, płcią czy wiekiem.

Technologie rozpoznawania twarzy zatem nie tylko szalenie zagrażają naszej prywatności, ale też mogą być niewiarygodne dla organów ścigania, które coraz częściej decydują się na korzystanie z nich.

Głośna krytyka systemów rozpoznawania twarzy rozpoczęła w 2018 roku. Wtedy to opublikowane zostały wyniki badania, w którym Joy Buolamwini i Timnit Gebru udowodnili ich stronniczość (także, choć nie tylko, tego opracowanego przez inżynierów IBM). Od tego czasu podejmowane są próby zmiany tego stanu rzeczy, ale ich skuteczność pozostaje dyskusyjna.

