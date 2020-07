Promocje w AppGallery od dawna kuszą pobierających aplikacje. Sprawdzamy, czy wciąż możecie liczyć na atrakcyjne bonusy, szczególnie takie, które przydatne będą w wakacyjnym czasie.

Huawei AppGallery, autorski sklep z aplikacjami, ujrzał światło dzienne w 2018 roku. Od zeszłego roku firma intensywnie pracuje nad rozwojem swojego ekosystemu, Huawei Mobile Services i Huawei AppGallery, w którym pojawia się coraz więcej polskich aplikacji. W recenzjach produktów Huawei takich jak Huawei P40 lite sam zwracałem uwagę na ograniczenia ekosystemu Huawei. Jednak to szybko się zmienia, a dużą rolę odgrywa wciąż wzbogacana oferta atrakcyjnych ofert, bonusów i rabatów na oprogramowanie, które pobierzemy z AppGallery

Zapoznaliśmy was już z wyborem aplikacji dla nowego telefonu Huawei z HMS, propozycjami na wakacyjny wyjazd, teraz pora na więcej. Skorzystać mogą nie tylko posiadacze najnowszych modeli, bo AppGallery od dawna preinstalowane jest na każdym telefonie tej marki.

Wakacyjne promocje w AppGallery w nowej odsłonie

Wraz z nastaniem lata w AppGallery pojawiły się nowe oferty, które doskonale są dopasowane do wakacyjnego czasu. Niektóre, jak 90-dniowy dostęp do Empik Music bez opłat są realną korzyścią, którą możemy rozciągnąć na czas wakacyjny, a nawet później (oferta działa do stycznia 2021 lub wyczerpania puli kodów). Z kolei te powiązane z aplikacjami ułatwiającymi poruszanie się, to przede wszystkim zachęta ułatwiająca wypróbowanie ciekawych rozwiązań. Tutaj też trzeba liczyć się z pulą kodów lub końcem oferty wyznaczonym na koniec sierpnia.

W tej drugiej kategorii mieści się aplikacja Traficar (wynajem aut na minuty), której pobranie premiowane jest 50 zł na wypożyczenie samochodu i dodatkowymi 50 zł na zakupy w sklepie huawei.pl. Osoby, które skorzystają z Hop.City (wypożyczalnia na minuty), będą mogły poczuć wiatr nie tylko we włosach, w trakcie darmowej 20 minutowej przejażdżki skuterem. Jeśli zastanawialiście się czy skuter to dobry środek transportu, okazja na test wyśmienita. Z kolei jeśli jeszcze nie zamawialiście taksówki przez iTaxi, a chcecie to zrobić, to pobierając aplikację dostępową z AppGallery zyskacie rabat do 10 zł. To oferta także dla osób, które już kiedyś wykorzystały promocyjne kupony przyznawane przy pierwszym użyciu programu.

To dzięki AppGallery Huawei może zaskakiwać nowymi telefonami

Wciąż aktualne są też inne promocje, które znajdziecie w naszym zbiorczym materiale. Wśród nich przewijają się takie nazwy jak AutoMapa, Empik Go, SkyCash, Allegro, czyli marki dobrze znane polskim użytkownikom smartfonów. Produkty polskie, na których znaczeniu dla użytkownika Huawei buduje znaczenie marki sklepu z aplikacjami AppGallery.

AutoMapa to jedna z najatrakcyjniejszych ofert dla użytkowników telefonów z ekosystemem HMS. Dla nich jest dostępna za darmo z mapami Polski, a teraz w wakacje z 30 dniowym dostępem do map Europy.

Moim zdaniem to dzięki istnieniu AppGallery Huawei dobrze radzi sobie w okresie przejściowym w jakim niewątpliwie się znalazł. Może pozwolić sobie na kolejne technologiczne innowacje w nowych smartfonach i konkurowanie, a nawet wygrywanie, z tymi firmami, które mówiąc subiektywnie nie mają tak pod górkę.

Tekst powstał przy współpracy z Huawei