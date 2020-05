Jeśli jesteś miłośnikiem Huawei, a nadto posiadaczem smartfona lub tabletu tej marki, mogą zainteresować Cię wszelkiego rodzaju bonusy z tym związane. Oto zestawienie aktywnych akcji, które pozwolą trochę zaoszczędzić lub przekonają do AppGallery i HMS.

Huawei mocno pracuje nad promocją swojego ekosystemu dla urządzeń mobilnych, ale także nad utrzymaniem pozycji całej marki. Dlatego z wielu akcji korzystać mogą nie tylko już obecni użytkownicy najnowszych telefonów z serii P40, ale także posiadacze innych produktów Huawei, którzy zarejestrowali się w usłudze Huawei ID. Akcji tych jest sporo i żal byłoby je przegapić, szczególnie, że nie wymagają one od nas zbyt wiele.

By łatwiej było wam rozeznać się w tym, co Huawei aktualnie nam oferuje, oprócz zachęty do zakupu, poniżej zebraliśmy wszystkie aktywne akcje i propozycje. Tę listę będziemy regularnie uzupełniać. Podzielona jest ona na kilka kategorii, zależnie od typu wymaganej aktywności i osiąganych korzyści. Ale najpierw kilka słów wyjasnienia, skąd taka aktywność Huawei.

Liczne promocje w ramach HMS i AppGallery to po części zasługa administracji USA

Taki wniosek płynie z obserwacji ostatniego roku w branży mobilnej. Tyle już czasu Huawei zmaga się z obostrzeniami i zaleceniami administracji USA, w których wypełnieniu sumiennie biorą udział firmy amerykańskie i powiązane z nimi instytucje. Z perspektywy konsumenta, kluczowe są nakazy ograniczenia współpracy z Huawei odnośnie produkcji smartfonów i zastosowania ekosystemu Google. Tak zwany ban na Huawei przedłużony został ostatnio co najmniej do 2021 roku, co zaowocowało dalszym zaognieniem relacji na linii Chiny-USA.

Huawei zmuszony został do usunięcia od pewnego momentu usług Google z nowych modeli smartfonów. Te starsze, jak P30 Pro, wciąż mogą liczyć na wsparcie i dostęp do Google Play, ale w tym roku pojawiła się już rzesza smartfonów z P40 Pro na czele, wyposażona wyłącznie w HMS (Huawei Mobile Services). Dla tych telefonów domyślnym sklepem z aplikacjami jest AppGallery.



Huawei Y6P - AppGallery to kluczowe źródło oprogramowania dla sprzętu mobilnego Huawei, niezależnie od ceny

Tenże autorski sklep z aplikacjami dla telefonów i tabletów Huawei, dynamicznie się rozbudowuje, ale wciąż mamy w nim braki, które potrafią zniechęcić potencjalnych użytkowników. Podobnie może być w przypadku nowych smartfonów, choć wyniki sprzedażowe Huawei w Polsce wskazują, że brak Google w smartfonie nie odstrasza tak skutecznie jak chciałby tego Donald Trump.

Mimo to Huawei zwiększyło swoje zaangażowanie w działania, których celem jest pokazanie korzyści z używania nowych modeli smartfonów tej marki. Te starsze pojawiają się w reedycjach, a nowe oferowane są w promocjach typu zegarek za 1zł przy zakupie smartfona, z darmowym dostępem do normalnie płatnych aplikacji lub usług. Akcje są kierowane do posiadaczy Huawei ID i konkretnych produktów. Wszystko po to, by pokazać, że nie tylko smartfon jest istotny, ale też to co z nim dostajemy. I zasugerować, że życie bez Google jest możliwe i może być całkiem przyjemne, nie tylko gdy jesteśmy zapalonymi fototografami z P40 Pro w dłoni.

Część z ofert to niewątpliwie bonusy na chwilę, krótkotrwałe w swoim oddziaływaniu, dające drobne, czasem nawet śmiesznie niskie korzyści, ale jednak korzyści. Inne to z kolei szansa na poważniejsze oszczędności, co w obecnej sytuacji jest mile widziane. Oczywiście od nas zależy, czy zechcemy z nich korzystać, trzeba wszak uzyskać Huawei ID.

Co to są punkty Huawei i jak korzystać z kodów i rabatów?

Punkty Huawei to wirtualna waluta płatnicza, która przypisywana jest do konta Huawei ID. Jeden punkt przelicza się na 1 złoty. Można z nich korzystać przy zakupie takich rzeczy jak motywy, dodatki w grach lub miejsce w Chmurze Huawei. Liczba punktów wyświetlona jest w oknie Huawei ID (Centrum kont), które otworzymy po wejściu w Ustawienia smartfona. By zapłacić punktami należy wybrać je jako rodzaj płatności podczas zakupu.



Punkty widoczne w Huawei ID, obsługiwane aplikacje i etap wyboru płatności

W przypadku kodów i nagród bardzo ważny jest termin ich ważności. Warto upewnić się ile czasu mamy na ich realizację, podane jest to wraz z kodem. Niektóre bonusy pojawiają się w aplikacji AppGallery na zakładce Ja, inne będą widoczne w aplikacji Member Center (część smartfonów ma ją zainstalowaną, w innych trzeba ją pobrać z AppGallery).

Z kolei reguły odbierania nagród i stosowania rabatów znajdziecie w regulaminach dołączonych do opisu każdej z akcji Huawei. Warto zerkać na bannery w aplikacji AppGallery i na stronie firmowego sklepu.

Nowe aplikacje i usługi w AppGallery warte zainstalowania, zapowiedzi

IKO, aplikacja PKO BR - docelowo będzie zintegrowana z HMS, na razie dla smartfonów Huawei z GMS

mBank, aplikacja banku mBank - docelowo będzie zintegrowana z HMS, na razie dla smartfonów Huawei z GMS

Jakdojade - dla korzystających z transportu miejskiego, wystarczy smartfon z HMS

Automapa - za darmo dla użytkowników smartfonów z HMS

Promocja typu pobierz lub zarejestruj się i dostań punkty lub darmowy dostęp

DO 27 MAJA - „Instaluj i wygrywaj” za pobranie aplikacji z AppGallery dostaniesz 2 punkty Huawei, lista aplikacji w AppGallery

DO 17 CZERWCA - druga tura „Instaluj i wygrywaj”, lista programów zmienia się 28 maja

DO 31 MAJA - zapisz się w newsletterze sklepu huawei.pl by dostać rabat 50 zł na zakupy za 200 zł

DO 9 CZERWCA - mikrorabat w wysokości 1 zł na zakup za opinię o stronie sklepu Huawei.pl

Bonusy jeśli jesteś użytkownikiem wybranego modelu smartfona lub tabletu Huawei

DO 30 MAJA - dla użytkowników serii Huawei P40, dostęp do Tidal Hi-Fi na 6 miesięcy, konieczna nowa instalacja aplikacji

DO 31 MAJA - dla posiadaczy produktów Huawei, możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi door-to-door w przypadku naprawy sprzętu

DO 15 CZERWCA - dla posiadaczy sprzętu marki Huawei, któremu właśnie kończy się gwarancja, wydłużenie do 15 CZERWCA

DO 15 LIPCA - dla użytkowników Huawei MatePad Pro, P40 Pro i P40, 10 kuponów na wypożyczenie 10 filmów w usłudze Huawei Video, wymaga rejestracji w RakutenTV, kupony ważne 60 dni od pobrania

DO 15 LIPCA - dla użytkowników Huawei P40 Lite, 3 kupony na wypożyczenie 3 filmów w usłudze Huawei Video, wymaga rejestracji w RakutenTV, kupony ważne 60 dni od pobrania

Konkursy z nagrodami finansowymi dla miłośników marki

DO 30 CZERWCA - konkurs Huawei Szczęśliwa 8, w którym codziennie można wygrać rabat 500 zł na zakupy w huawei.pl, a raz w tygodniu Huawei P40 Pro - informacje na stronie sklepu

DO 1 LIPCA - konkurs na najciekawszy motyw lub tapetę dla smartfona, zegarka Huawei, pula nagród 300 tysięcy dolarów, główna nagroda 20 tysięcy dolarów

Promocja typu dwa w cenie jednego lub rabat - przy zakupie produktów

DO 7 CZERWCA - akcja „Otwórz się na lato” to okazja na oszczędzenie do 400 zł podczas zakupu w sklepie internetowym huawei.pl, kwota rabatu zależy od kwoty zakupu, dla 1200 zł to 100 zł, dla 2400 zł to 200 zł, a najwięcej zyskamy kupując za 3600 zł

DO 7 CZERWCA - zakup Huawei P40 i P40 Pro premiowany możliwością zakupu Huawei Watch GT 2e w cenie 1 zł, oferta w sklepach Huawei i dużych sieciach handlowych

