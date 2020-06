Przydatne programy na Androida wybraliśmy z AppGallery, ale nie tylko posiadaczom telefonów Huawei okażą się one przydatne. To dobre propozycje dla każdego użytkownika sprzętu z Androidem.

Wakacje to czas, w którym staramy się odreagować od codziennego kołowrotu związanego z pracą, nauką i innymi obowiązkami. To dobry moment, by także trochę odetchnąć od technologii. Z drugiej strony wakacje to okazja do nawiązywania relacji, wspólnego spędzania czasu, podróżowania i nadrabiania zaległości rozrywkowych. A w tym telefony i inne polecane przez nas gadżety są bardzo przydatne. I nie mamy na myśli jedynie fotografowania telefonem.

Lecz ruszając na wypoczynek nie wrzucajcie ich bez zastanowienia do plecaka, nie wkładajcie do kieszeni martwiąc się jedynie o naładowaną baterię. Swoją drogą, biorąc telefon nie zapomnijcie o tych najważniejszych akcesoriach - ładowarka, słuchawki, powerbank. Bo nawet taki smartfon jak Huawei Y6p, z potężnym akumulatorem, może nie wystarczyć.

Bardzo ważne jest także wyekwipowanie telefonu w odpowiedni zestaw aplikacji, który uczyni z niego elektronicznego wakacyjnego przyjaciela. Jakie to mogą być aplikacje? Dowiecie się tego na przykładzie smartfonów Huawei z HMS i aplikacji, które można pobrać z AppGallery.

Żelazny zestaw aplikacji na wakacje

W tworzeniu żelaznego zestawu aplikacji, gdy macie nowy telefon pomocny będzie nasz poprzedni materiał. Do wyboru aplikacji niezbędnych w smartfonie, w lecie warto dorzucić także programy z następujących kategorii.

programy wspomagające planowanie podróży - mapy, nawigacje, rozkłady jazdy, listy ciekawych punktów do zwiedzania, obiektów gastronomicznych, aplikacje pogodowe, do zakupu biletów,

komunikatory (w AppGallery znajdują się wszystkie najpopularniejsze),

programy przydatne w wolnym czasie - gry, aplikacje z książkami, radia internetowe.

Kolekcje aplikacji na wakacje W AppGallery na czas letnich wakacji przygotowano specjalne kolekcje aplikacji. Są to: Odkrywaj Swój Świat, Huawei w rytmie lata

Zaplanuj swoją wycieczkę oraz Zaplanuj swoją wycieczkę: niezbędnik podróżnika Znajdziecie je w oknie AppGallery na zakładce Promowane na liście Gorące kolekcje (należy przewinąć zawartość ekranu w dół, by zobaczyć tę listę). A jeśli lubicie drogę na skróty, poniżej proponujemy wam skrócony wybór najciekawszych programów, o których w wakacje warto pamiętać. Powinni zapoznać się z nim szczególnie posiadacze smartfonów Huawei z HMS, które kupione zostały w tym roku.

Pewne aplikacje są już w smartfonie

Nawet jeśli jeszcze nie zajrzeliście do AppGallery, wasz smartfon powinien być wyposażony w aplikację Zdrowie. To menedżer waszej aktywności. Zbiera i wizualizuje informacje na temat sportowych i rekreacyjnych osiągnięć. Dane mogą pochodzić bezpośrednio z czujników telefonu, ale warto tez połączyć ze Zdrowie wasz smartwatch lub opaskę.

Kolejne dwie aplikacje to Muzyka i Filmy. Niby nic szczególnego, ale w lecie też są przecież takie chwile, w których za oknem pada i trzeba inaczej zaplanować czas. Gdy pomysłów na wspólne rozrywki bez smartfona brak, może to on poprawi on nam nastrój. Te dwie aplikacje bardzo dobrze poradzą sobie z naszą własną kolekcją filmów i muzyki. Nie trzeba nic więcej instalować.

Na dodatek jeśli się pośpieszycie to w aplikacji Filmy znajdziecie darmowe kupony na kilka filmów w usłudze Huawei Video. Na ich wykorzystanie będą prawie całe wakacje. Prawdziwy świat korzyści otwiera się jednak dopiero, gdy zajrzymy do AppGallery. Instalując z głową aplikacje z tego sklepu, wyposażymy się na różne okoliczności.

Podróż trzeba zaplanować z głową, a raczej z aplikacją

Jedziecie na wakacje samochodem? Jeśli tak, to konieczna będzie dokładna mapa z funkcją nawigacji. Kiedyś trzeba było męczyć się z papierowym Atlasem Samochodowymi Polski, dziś wystarczy AutoMapa. Tę aplikację każdy posiadacz smartfona Huawei z HMS nie tylko zainstaluje z AppGallery, ale będzie mógł bezpłatnie używać.

Drugim obowiązkowym w oczach kierowcy narzędziem jest Yanosik. Pozwala on nie tylko nawigować, ale i legalnie unikać niepotrzebnych zatargów ze służbami ruchu drogowego. Warto nadmienić, że to jeden z pierwszych programów, które pojawiły się jako natywne narzędzia dla HMS w AppGallery.

Samochód dojedzie wszędzie, ale można podróżować tez koleją. Za pomocą aplikacji KOLEO sprawdzimy rozkład i zakupimy zdalnie bilety PKP bez szukania punktów sprzedaży, których zresztą w wielu letniskowych miejscowościach nie ma.

Planujecie zwiedzanie innych miast w kraju i poruszanie się komunikacją miejską? Podczas pierwszej wizyty, ale nie tylko, może to być spore wyzwanie, dlatego i w tym przypadku warto skorzystać z pomocy. W AppGallery znajdziecie popularne Jakdojadę do planowania przejazdów, a w przypadku niektórych miast także zdalnego zakupu biletów. Opłacanie przejazdu umożliwia też moBilet, a aplikacja mobileMPK jest alternatywą dla Jakdojadę z rozkładami jazdy komunikacji w ponad 50 miastach Polski.

Gdy przyjdzie wam poruszać się taksówką pomocna będzie aplikacja sieci iTaxi, w wersji dedykowanej telefonom Huawei. Na razie nie można tego powiedzieć o Uberze jak i FreeNow, ale bez obaw, Huawei pozwoli uruchomić ich wersje przeglądarkowe.



FreeNow i Uber dostępne są jako szybkie aplikacje bez instalacji

Aplikacją, która łączy funkcje powyżej opisanych narzędzi jest SkyCash. W tym programie możliwe jest także dokonywanie przekazów pieniężnych, płacenie za postój w strefie płatnego parkowania, a nawet zakup biletu do kina. Choć w lecie lepiej czas spędzać na świeżym powietrzu.

Z mapami pod ręką i to nie koniecznie Google. W AppGallery jest dostępne Maps.Me, które również wspomoże nas w wyszukaniu najbliższego miejsca, gdzie ugasimy pragnienie i coś zjemy. A potem pokaże co warto byłoby zwiedzić w okolicy i gdzie można wypłacić pieniądze, by pokryć koszty dalszych przyjemności. I co najważniejsze po pobraniu map, Maps.Me działa bez dostępu do internetu.

W podróży nie tylko samochodem kluczowa jest także pogoda, a szczególnie wiedza na temat opadów. W tym celu warto zainstalować aplikację Monitor Burz. To jedno z najlepszych mobilnych narzędzi, które dokładnie informuje o nadchodzących opadach i ich spodziewanej sile.

Komunikatory na wakacje

Facebook Messenger i WhatsApp to dwie kluczowe aplikacje do łączności z rodziną i znajomymi, które polecamy w naszym zestawieniu darmowych komunikatorów. Najlepiej pobrać je ze stron twórców, do których prowadzą linki w AppGallery. Z kolei Viber Messenger i Telegram są już w AppGallery.

Z narzędzi dedykowanych grupowej komunikacji, Meet i Microsoft Teams da się przenieść poprzez Phone Clone ze starego smartfona, a Zoom zainstalujecie z AppGallery.

Rozrywka i wolny czas ze smartfonem w wakacje

Wakacje to też czas, gdy można nadrobić zaległości książkowe i posłuchać ulubionej muzyki. W pierwszym przypadku przydatny będzie Empik Go, który dla posiadaczy smartfonów z HMS jest dostępny wraz z trzymiesięcznym dostępem do audiobooków i ebooków. Z kolei muzyki najlepiej szukać w Tidal Hi-Fi. Ten najdroższy wariant abonamentu, dla posiadaczy smartfonów Huawei z HMS, dostępny jest przez sześć miesięcy za darmo. Bez dalszych zobowiązań.



Tani tablet Huawei MatePad T8, z 8-calowym wyświetlaczem i HMS - przydatny jako wakacyjne centrum rozrywkowo-informacyjne, które bez obaw zabierzemy wszędzie

Każdy z nas chciałby w wakacje zapomnieć o całym świecie i związanych z nim troskami, ale tylko nielicznym się to udaje. Zwłaszcza, gdy jesteśmy uzależnieni od codziennej dawki publicystyki i informacji ze świata.

A wtedy instalujemy Squid, który agreguje najciekawsze informacje na wybrane przez nas tematy. Może przemycić coś niepotrzebnego, o czymś zapomnieć, ale czasem warto oddać się właśnie takiej rozkoszy niewiedzy. Ponownie docenieni zostaną posiadacze smartfonów Huawei z HMS. Na nich czeka w AppGallery aplikacja TOK FM Premium z darmowym trzymiesięcznym dostępem do audycji i podkastów.

Jakie aplikacje na telefon są dla Was obowiązkowe podczas wyjazdu na wakacje?

Z aplikacjami jest tak jak ze smartfonami. Każdy ma swoja ulubioną markę i zajęcia. Dlatego zachęcam do dzielenia się w komentarzach, jakie dla was programy są najpotrzebniejsze w okresie wakacyjnym. Jeśli brak ich w AppGallery, to może da się je przenieść ze starego telefonu za pomocą funkcji Phone Clone. A jeśli nie, to być może deweloperzy usłyszą wasze słowa i wzbogacą swoje narzędzia o bezpośrednie wsparcie dla ekosystemu Huawei.

Tekst powstał we współpracy z Huawei