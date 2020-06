Co zainstalować najpierw po zakupie telefonu Huawei? Pierwsze chwile z nowym smartfonem, to czas poświęcony na jego konfigurację i instalację nowego oprogramowania. A jak Huawei to oczywiście sklep z aplikacjami AppGallery.

Przed wami leży nowiutki telefon Huawei. Jeśli to model tegoroczny, to prawdopodobnie od razu rzuci się wam w oczy odnośnik do sklepu z aplikacjami AppGallery. Nie bez powodu, bo to najważniejsze źródło zaufanych aplikacji, z którego przyjdzie wam korzystać w telefonie. Miejsce, w które musicie zajrzeć po skonfigurowaniu nowego urządzenia. Niezależnie od tego czy będzie to kosztowny Huawei P40 Pro, czy też dużo tańszy, ale świetny P40 lite, albo taniutki Y6p.

Ten ostatni to budżetowa propozycja telefonu, aczkolwiek z bardzo pojemnym i pozwalającym na długą pracę akumulatorem (praktyka pokazuje, że dwa dni to żaden problem), a także nadzwyczaj dobrym aparatem cyfrowym. Te cechy w połączeniu z odpowiednio dobranym oprogramowaniem pozwolą cieszyć się mobilną swobodą w naprawdę niewielkim budżecie. Im lepszy będzie to model telefonu, tym większa satysfakcja, ale ścieżka do sukcesu pozostanie taka sama.

Pierwsze uruchomienie Huawei Y6p - zanim dotrzemy do AppGallery

Pierwsze kroki konfiguracji telefonu Y6p są identyczne jak w każdym innym produkcie, a najważniejszym z nich jest decyzja, czy chcemy go używać jako nowe urządzenie czy skopiować dane z naszego poprzedniego telefonu. Tę funkcję realizuje tak zwana aplikacja Phone Clone, którą możemy zresztą uruchomić w dowolnym momencie później. Jest wyjątkowo intuicyjna, wystarczy postępować zgodnie z poleceniami na ekranie i pamiętać, by dokładnie sprawdzić co wybraliśmy do kopiowania.



Okno aplikacji Phone Clone, lista rzeczy do przeniesienia, rozwinięta lista aplikacji

Phone Clone przenosi ustawienia systemowe i zainstalowane aplikacje, dlatego warto użyć go na samym początku. Być może wtedy większość oprogramowania zostanie zainstalowana w nowym smartfonie w trakcie przenoszenia. I nie będziemy musieli odwiedzać sklepu z aplikacjami. Późniejsze uruchomienie PhoneClone też ma sens. W tym narzędziu możemy wybrać dokładnie, które dokładnie dane i aplikacje chcemy przenieść. Inaczej rzecz ujmując, nie resetujemy istniejącego już na nowym smartfonie zestawu aplikacji, a jedynie go uzupełniamy.

Gdy aplikacja jest dostępna tylko w Google Play, ale jeszcze jej nie ma w AppGallery, również można ją przenieść na nowego Huawei Y6p za pomoca Phone Clone. To najbezpieczniejsza metoda, która nie wymaga stosowania sklepów czy list oprogramowania firm trzecich. Są one sposobem na obejście niedomagań AppGallery, ale nie tak pewnym jak oficjalne źródła. Szczególnie gdy nie jesteśmy pewni jak dokładnie nazywa się program.

W ten sposób można przenieść także popularne HBO, Netflix czy Amazon Prime Video, które bez zająknięcia zadziałają na nowych telefonach Huawei w najnowszych wersjach. Może tylko wyrażą swoje obawy stosownym komunikatem, ale można go zignorować.

Wkraczamy w świat AppGallery

Gdy pisałem recenzję Huawei P40 lite wyraziłem pogląd, że to mógłby być hit. Z każdym upływającym tygodniem dochodzę do wniosku, że nie tylko mógłby, ale być może będzie. A to dlatego, że katalog aplikacji w AppGallery szybko wzbogaca się o nowe pozycje. Jest w nim 35 tysięcy aplikacji z całego świata, a wśród nich blisko 1000 pozycji całkowicie polskich. I co najważniejsze są to pozycje praktyczne jak Automapa, Allegro czy iTaxi.

Mówiąc o aplikacjach w AppGallery należy rozgraniczać dwa światy. Znajdują się bowiem w nim zarówno aplikacje, które mogą działać tylko w ekosystemie Google, te, które radzą sobie również w środowisku Huawei i takie, które od podstaw napisano dla ekosystemu HMS (Huawei Mobile Services). W naszym przypadku interesujące są te ostatnie, również z tego względu, że są maksymalnie zoptymalizowane pod kątem pracy z produktami Huawei. Tu nie ma potrzeby rozróżniania, która aplikacja jest jakiego typu. W AppGallery widoczne są te, które zainstalujecie na smartfonie lub te, których w niedalekiej przyszłości należy się w nim spodziewać.

AppGallery jest też szybką drogą do oprogramowania, którego nie ma bezpośrednio w tym sklepie. Na przykład wyszukując WhatsApp czy Facebook dostaniemy link o nazwie Uzyskaj. Prowadzi on na stronę producenta, skąd pobierzemy działającą w HMS aplikację. Z kolei w przypadku Instagrama utworzymy link do w pełni funkcjonalnej aplikacji przeglądarkowej.

Jak AppGallery to z Huawei ID - 3 powody dlaczego tak

Pytanie wcale nie jest głupie, gdyż z AppGallery możemy instalować programy nawet nie rejestrując się w Huawei ID. Jednak założenie sobie konta Huawei ma swoje ogromne zalety. Są to:

Synchronizacja danych przez chmurę Huawei, dotyczy ona podstawowych ustawień smartfona, zdjęć z Galerii i co najważniejsze pełnej listy kontaktów. Darmowa chmura Huawei ma 5 GB pojemności, ale za kilka złotych miesięcznie można mieć 50 GB konto, a to zwykle wystarczająco dużo by pomieścić nawet pojemną bibliotekę zdjęć i filmów. Kopia w zapasowa w chmurze Huawei to także zabezpieczenie na wypadek utraty smartfona, podobnie jak funkcje znajdowania telefonu, blokowania i wymazywania danych,

Możliwość zakupu aplikacji i zapamiętywania aktywności w AppGallery,

Promocje na dostęp, czasem kompletnie darmowy, do aplikacji lub multimediów. To dowód na to, że o wartości sklepu z aplikacjami decyduje nie tylko jego zawartość, ale też to jak wygodnie możemy z niej skorzystać.

Aplikacje, których przegapić nie warto jeśli masz Huawei

Smartfony Huawei mają ograniczoną liczbę aplikacji, które są zainstalowane domyślnie. Cześć z nich posortowana na kategorie to tylko propozycje w postaci linków do pobrania z AppGallery. Ich wybór nie musi każdego satysfakcjonować, ale nie zaszkodzi spróbować. Za to poniższe programy z AppGallery zainteresują prawdopodobnie każdego.

Oprogramowanie do streamingu audio to jedna z podstawowych aplikacji, którą każdy miłośnik rozrywki instaluje w smartfonie. Flagową aplikacją w AppGallery jest Tidal. I co najfajniejsze, jeśli wasz smartfon to sprzęt z serii Huawei P40, albo Mate 30 Pro lub Y6p oraz Y5p, to otrzymacie dodatkowo 6 miesięcy dostepu do wersji Hi-Fi.

Trzy miesiące darmowego dostępu do płatnej wersji Tok FM Premium, czy dostęp do ebooków i audiobooków w aplikacji Empik Go, wymagają jedynie zainstalowania aplikacji. To najgorętsze terminowe promocje, ale warto zaglądać do AppGallery, bo co pewien czas pojawiają się tam nowe oferty. Najciekawsze widoczne są jako przewijane bannery w głównym oknie sklepu. Warto też w opisie aplikacji zobaczyć sekcję PREZENTY, w której wymienione są aktualne benefity dla posiadaczy produktów Huawei. Może okazać się, że posiadanie niektórych modeli jest premiowane dodatkowo.

I tak z promocji bezterminowych absolutnym hitem w AppGallery jest AutoMapa. Zna ją chyba każdy właściciel czterech kółek. Użytkownicy smartfonów Huawei z HMS dostają ją z dostępem do map całkowicie za darmo. Bez dodatkowych opłat - kiedykolwiek.

Idźmy dalej. Kupujący poprzez Allegro ucieszą się z małego (20 zł przy zakupie za minimum 50 zł), ale zawsze przydatnego rabatu na zakupy. Tworząc aplikacje do AppGallery deweloperzy mogą integrować je z usługami map innymi niż Google. Tak jest w aplikacji Jakdojadę oraz iTaxi, które pomogą w planowaniu miejskich podróży.

Wskazówki, by łatwiej dotrzeć do przydatnych aplikacji

Przedzieranie się przez zasoby sklepu z aplikacjami, a takim jest AppGallery, może nam zająć trochę czasu, dlatego Huawei postarał się o wskazówki, by dotarcie do najciekawszych programów było jak najprostsze.

W głównym oknie AppGallery na samej górze lub trochę poniżej w części GORĄCE KOLEKCJE mamy przewijane menu, w którym znalazły się między innymi:

Aplikacje na start - wybór najatrakcyjniejszych aplikacji w AppGallery, przydatnych w nowym urządzeniu,

- wybór najatrakcyjniejszych aplikacji w AppGallery, przydatnych w nowym urządzeniu, Instaluj i wygrywaj z AppGallery - zmieniająca się lista aplikacji, których instalacja premiowana jest punktami Huawei, te można wykorzystać jako środek płatniczy przy zakupie motywów, urządzeń w sklepie huawei.pl, przestrzeni w chmurze. To również aplikacje najczęściej przydatne w smartfonie,

- zmieniająca się lista aplikacji, których instalacja premiowana jest punktami Huawei, te można wykorzystać jako środek płatniczy przy zakupie motywów, urządzeń w sklepie huawei.pl, przestrzeni w chmurze. To również aplikacje najczęściej przydatne w smartfonie, Zadbaj o siebie - zbiór aplikacji, które wspomagają utrzymywanie naszej kondycji, monitorowanie aktywności i zdrowia,

- zbiór aplikacji, które wspomagają utrzymywanie naszej kondycji, monitorowanie aktywności i zdrowia, Uchwyć ten szczególny moment - wybrane aplikacje dla fotografujących i filmujących telefonem,

- wybrane aplikacje dla fotografujących i filmujących telefonem, Rozerwij się - odnośniki do aplikacji rozrywkowych, muzycznych, wideo i telewizji on-line,

- odnośniki do aplikacji rozrywkowych, muzycznych, wideo i telewizji on-line, Chcesz w coś zagrać - gry ,

- gry Trenuj swój mózg - ćwiczenia aktywizujące naszą psychikę i optymalizujące uczenie się,

- ćwiczenia aktywizujące naszą psychikę i optymalizujące uczenie się, Czas na zakupy - programy wspomagające zakupy,

- programy wspomagające zakupy, Made in Poland - aplikacje stworzone przez polskich deweloperów.

Na zakładce Popularne na dole okna AppGallery znalazło się zestawienie aplikacji, z których chętnie korzystają inni. Dobre dla niezdecydowanych, ale też każdego użytkownika, który nie. Zakładka Kategorie zawiera dokładnie to co opisuje - podział aplikacji według ich przeznaczenia. Na zakładce Menedżer w części Aktualizacje widoczne są aktualizacje dla zainstalowanych aplikacji. Te, które pobraliśmy z AppGallery będą aktualizować się samodzielnie (po włączeniu opcji Aktualizuj automatycznie przez Wi-Fi). Z kolei te, które sklonowaliśmy ze starego smartfona i których jeszcze nie ma w AppGallery widoczne są na liście ZAKTUALIZUJ RECZNIE z bezpiecznymi linkami do pobrania aktualnych wersji.

Warto też od czasu do czasu na zakładce Ja w AppGallery wejść w listę Prezenty. To bogata lista bonusów do aplikacji pobranych z tego sklepu. Wiele z nich działa nie tylko na smartfonach z HMS, ale jakimkolwiek urządzeniu.

Tekst powstał przy współpracy z Huawei