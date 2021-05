Dziesiąta odsłona głównej serii Resident Evil oznaczona numerem VIII (czego nie rozumiecie? ;-), czyli Village zapukała do naszych drzwi. Jest tu ray-tracing i inne atrakcje, w tym Variable Rate Shading.

Testujemy najnowszą odsłonę Resident Evil i sprawdzamy jak dwie popularne karty poradzą sobie z tą grą. Sięgneliśmy po mocne, ale nie topowe modele (szczegóły poniżej) - czy to wystarczy by osiągnąć 60 klatek na sekundę w 4K UHD z włączonym ray-tracingiem?

Resident Evil Village - jaka karta graficzna do maksymalnych ustawień?

Powiedzmy sobie szczerze, że RE Engine jest silnikiem dobrym i fajnie zoptymalizowanym, ale też nie ma co liczyć na jakieś szczególne wodotryski. Firma Capcom współpracowała podczas produkcji z firmą AMD i efektem tego jest garść technologii FidelityFX tego producenta, które możemy podziwiać spacerując (czy też raczej uciekając przed monstrami) w tytułowej Wiosce.

Wśród nich można wyliczyć FreeSync Premium Pro (z obsługą HDR), FidelityFX CACAO (ulepszona okluzja otoczenia), czy AMD FidelityFX SPD (obliczenia asynchroniczne przyśpieszające renderowanie silnika gry). Nie zabrakło tu również Contrast Adaptive Sharpening (CAS - wyostrzanie) oraz Variable Rate Shading (VSR) - z zastrzeżeniem, że z dwóch ostatnich opcji mogą korzystać również posiadacze kart GeForce.

Co to jest Variable Rate Shading (VRS)?

Dziś przyjrzymy się w działaniu najciekawszej z tych opcji, czyli VRS (nie mylić z VSR, czyli Virtual Super Resolution). Mówiąc w skrócie, jest to funkcja DirectX 12, która pozwala na obniżanie jakości mniej widocznych detali obrazu w ruchu. To oczywiście ma na celu szybsze renderowanie obrazu, bowiem nie każdy detal jest obliczany z maksymalną jakością. Założenie jest proste - skoro coś nie będzie widoczne, lub będzie mało widoczne, to po co renderować to z maksymalną jakością?

Oczywiście efektem końcowym jest niższa jakość obrazu, ale skoro i tak nie powinniśmy zwrócić uwagi na jakieś mało znaczące elementy, a otrzymamy dzięki temu więcej fpsów, to chyba warto sprawdzić to w praktyce?



Witamy w naszej wiosce kierowniku, poratuj piątakiem królu złoty, bo mnie kapkę suszy

Resident Evil Village - testy wydajnościowe

Jako, że VRS wymaga Radeona RDNA2 lub GeForce Turing i Ampere, więc w platformie testowej wykorzystaliśmy kartę ASUS ROG Radeon RX 6800 OC (żeby zbliżyć się do osiągów "zwykłego" modelu nie wykorzystaliśmy jednak profilów OC) oraz GeForce RTX 3070 FE (drugie skrzypce grał procesor Ryzen 5 3600 z pamięciami 3400 MHz).

Z poprzednich testów gier z serii Resident Evil pamiętaliśmy, że RE Engine raczej "ściemnia" jeśli chodzi o zajętość VRAM, więc zastosowaliśmy ustawienia maksymalne (+ RT), które teoretycznie powinny zajmować ponad 12 GB pamięci graficznej. Oczywiście Radeon ze swoimi 16 GB RAM problemów mieć tu nie będzie, ale czy GeForce ze skromnymi 8 GB da radę?

Resident Evil Village - 1920 x 1080, ustawienia maksymalne + ray-tracing wysoki

[kl./s.]

GeForce RTX 3070 (VRS) 124

105 GeForce RTX 3070 116

99 Radeon RX 6800 (VRS) 109

94 Radeon RX 6800 102

86 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Resident Evil Village - 2560 x 1440, ustawienia maksymalne + ray-tracing wysoki

[kl./s.]

GeForce RTX 3070 (VRS) 110

90 Radeon RX 6800 (VRS) 95

84 GeForce RTX 3070 95

83 Radeon RX 6800 88

78 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Resident Evil Village - 3840 x 2160, ustawienia maksymalne + ray-tracing wysoki

[kl./s.]

GeForce RTX 3070 (VRS) 78

66 Radeon RX 6800 (VRS) 73

63 Radeon RX 6800 63

56 GeForce RTX 3070 62

50 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

GeForce ze swoimi wydajniejszymi jednostkami do obliczeń ray-tracingu wysuwa się na prowadzenie, ale trudno mówić o jakichś kolosalnych różnicach. W rozdzielczości 4K UHD ujawniła się największa wada konstrukcji NVIDII, czyli tylko 8 GB VRAM. Po kilku minutach rozgrywki (a więc w czasie dłuższym niż trwał pomiar) pamięć graficzna zapychała się, czyniąc rozgrywkę wręcz niemożliwą - warto więc obniżyć jakość tekstur i zajętość VRAM.

Jak widać zastosowanie VRS przynosi wymierne korzyści - a różnice w jakości obrazu faktycznie są trudne do zauważenia. W przypadku dynamicznych tytułów śmiemy twierdzić, że różnice w jakości obrazu będą praktycznie niezauważalne dla gracza.



Ta impreza w remizie chyba wyrwała się spod kontroli

Resident Evil Village - ray-tracing

RE Engine korzysta już wyłącznie z DirectX 12 i w stosunku do VII, mamy tu również obsługę ray-tracingu. Nie jest on tak efektowny jak w przypadku Cyberpunka 2077, ale jak zauważyliście na powyższych wynikach, można się nim za to cieszyć praktycznie na każdej karcie z obsługą DXR. Dwie opcje ray-tracingu można ustawić na poziom średni i wysoki, w naszych testach wykorzystaliśmy maksymalne ustawienia. Jakich różnic należy się spodziewać?

Jak widać na powyższych zrzutach, ray-tracing docenimy głównie w pomieszczeniach, gdzie pojawiają się odbicia, bądź są one ulepszone. Miły drobiazg poprawiający nieco oprawę graficzną. No i miło, że efekt nie jest specjalnie obciążający dla sprzętu.

Jaka optymalna karta graficzna do Resident Evil Village?

Resident Evil Village nie ma specjalnie wygórowanych wymagań sprzętowych - nawet z włączonym ray-tracingiem. W rozdzielczości 4K UHD i przy najwyższych ustawieniach z włączonym ray-tracingiem można się cieszyć ponad 60 klatkami na sekundę nawet na kartach klasy Radeon RX 6800 (bez XT), czy GeForce RTX 3070 - z zastrzeżeniem, że do tej ostatniej zdecydowanie obniżcie jakość tekstur do 4 GB (maksymalna wartość to 8).



Mając prawie 3 metry wzrostu, żona sołtysa zastanawiała się, dlaczego ludzie nigdy nie patrzą jej w oczy

Do płynnej rozgrywki w QHD wystarczą więc karty klasy Radeon RX 6700 XT czy GeForce RTX 3060 Ti. Jeśli chcecie mieć więcej klatek na sekundę w FHD z pewnością warto sięgnąć po nieco szybszy procesor niż nasz wciąż przyzwoity, ale już nie najnowszy Ryzen 5 3600.

Z ciekawości sprawdziliśmy grę nawet na zintegrowanej grafice Radeon Vega 7 (również z pamięciami 3400 MHz) w procesorze AMD Ryzen 5 4650G i otrzymaliśmy nieco poniżej 30 klatek na sekundę w lokacjach na zewnątrz i nieco ponad 40 klatek na sekundę w lokacjach wewnątrz (rozdzielczość Full HD, ustawienia niskie).



Przepraszam, ale czy to na pewno ta sama kwatera którą widziałem na zdjęciach w Airbnb?

To tyle na dziś, wybaczcie, ale wracam do rumuńskiej wiochy w której dzieje się akcja gry - recenzja sama się nie napisze...

