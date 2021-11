Recenzujemy płytę główną ASUS ROG Maximus Z690 Extreme - idealną dla największych entuzjastów, których nie odstraszy jej wysoka, a wręcz bardzo wysoka cena.

Płyta główna ASUS ROG Maximus Z690 Extreme to absolutnie topowa płyta dla procesorów Intel Alder Lake

Obsługuje pamięci RAM DDR5, a jej wyposażenie jest tak samo niesamowite jak cena...

... która wynosi grubo ponad 5 tysięcy złotych

4,8/5

Premiera nowych procesorów Intela okazała się sukcesem i wzbudziła ogromne zainteresowanie użytkowników. Intel wraz z procesorami Alder Lake wprowadził wiele nowości, jak obsługę pamięci DDR5 (chociaż nowe CPU mają też kontroler DDR4), PCIe 5.0, czy w końcu hybrydową architekturę big.LITTLE. Na naszych łamach możecie zapoznać się z testem topowego modelu Intel Core i9 12900K, jak i recenzją znacznie tańszego i bardzo interesującego Core i5 12600K.

Nowe procesory oznaczają również nową podstawkę LGA 1700, a więc nowe płyty główne. Jeśli cena interesuje cię najmniej i stawiasz na ekstremalne wyposażenie i możliwości, to zawieś na chwilę oko na modelu ASUS ROG Maximus Z690 Extreme.

ASUS ROG Maximus Z690 Extreme - recenzja

Pierwsze wrażenia? Ta płyta jest... ciężka! Nasz kolega Paweł użytkował ją do testów procesorów i podobno sprawdził jej wykorzystanie do celów samoobrony - sprawdziła się znakomicie. Ale żarty na bok. Pora zapoznać się z jej wyposażeniem, a jest naprawdę konkretne.

ASUS ROG Maximus Z690 Extreme - specyfikacja

Model ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Podstawka CPU LGA 11700 Chipset Intel Z690 Technologie multi-GPU nie Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki tak - HDMI 2.1 i Intel Thunderbolt 4 (USB C) ze wsparciem DisplayPort 1.4 Sloty RAM 4 x DDR5 Maks. Taktowanie RAM 6400+ (OC) MHz Maks. Ilość RAM 128 GB Sloty PCIe x16 2 x PCIe 5.0 (x16 lub x8/x8) Sloty PCIe x4 brak Sloty PCIe x1 1 x PCIe 3.0 DIMM.2 tak (karta rozszerzeń 2 x M.2 4.0) Gniazda wentylatorów/WC 8 (2+4+2) Porty SATA/SATA Express 6 x SATA III 6 Gb/s Sloty M.2 5 (1 x PCIe 5.0 x4 + 4 x 4.0 x4 z czego dwa na DIMM.2) Thunderbolt 4 tak (2 x USB C) Wi-Fi / Bluetooth Intel Wi-Fi 6E LAN 2 (Intel 2.5Gb i Marvell 10Gb) USB 2.0/3.2 Gen1 5 Gb (tylny panel) 4+4 (0) USB 3.2 Gen2 10 Gb (tylny panel) 8 (8) USB 3.2 Gen2x2 20 Gb (tylny panel) 2 (1) - przedni z Quick Charge 4+

(do 60W po podłączeniu do gniazdka zasilającego 6-pin) Gniazda zasilania 1x 24-pin + 2x 8-pin + 1x 6-pin Audio ROG SupremeFX 7.1 (ALC4082) z ESS SABRE9018Q2C DAC/AMP Dodatkowe technologie OptiMem III, GameFirst VI, DTS Sound Unbound, LN2 Mode, ProbeIt,

lexKey, ReTry, RSVD, Slow Mode, Extreme Engine Digi+, ProCool II,

Dual BIOS, OLED 2" Format E-ATX (27,7 cm x 30,5 cm)

W takiej cenie, jako bonus do płyty powinniśmy dostać również maszynkę do robienia waty cukrowej, ale... oprócz niej jest tu wszystko. Mamy dwa pełnowymiarowe sloty PCIe x16 ze wsparciem standardu 5.0, jak i jeden slot M.2 PCie 5.0 - co wcale oczywiste nie jest, bo niektóre z płyt głównych Z690 nie mają M.2 zgodnego z nowym standardem. Jest to o tyle istotne, że pełnego wykorzystania slotów PCIe szybko się nie doczekamy, natomiast SSD PCIe 5.0 mogą pojawić się szybciej niż byśmy się spodziewali.

Topowe procesory Alder Lake potrafią mieć kosmiczne zapotrzebowanie na energię, ale ta płyta jest gotowa na podkręcanie najbardziej wydajnych modeli - wystarczy zeknąć na potężną sekcję zasilania i radiatory.

ASUS ROG Maximus Z690 Extreme - sloty i porty

Do naszej dyspozycji pozostawiono dwa wzmocnione sloty PCI Express x16, oba zgodne ze specyfikacją 5.0. Gdy oba slot są obsadzone, przepustowość się dzieli (x8/x8). Powyżej drugiego slotu PCIe x16 przycupnął jeszcze jeden slot x1 zgodny ze specyfikacją 3.0. Pod osłoną kryją się jeszcze dwa sloty M.2 PCIe 4.0 (obok slotu PCIe x1), a sama osłona jest podświetlana RGB. Na górnym slotem, pod ekranem OLED kryje się jeszcze gniazdko M.2 zgodne z PCIe 5.0.

Jeśli chodzi o porty SATA, mamy tu standardową ilość sześciu gniazdek. Obok znajdziemy miedzy innymi wyprowadzenia portów USB 3.1 Gen 1 na przód obudowy (portów tej generacji nie znajdziemy na tylnym panelu).

Na karcie rozszerzeń DIMM.2 znajdują się dwa dodatkowe gniazdka M.2. Przy 24-pinowym złączu zasilania widzimy dodatkowe gniazdko zasiljące 6-pin.

A co znajdziemy na tylnym panelu (który jest zintegrowany z płytą główną)?

dwa przyciski (do resetowania ustawień CMOS i flashowania UEFI BIOS)

7 czerwonych portów USB typu A zgodnych ze standardem 3.2 Gen 2

HDMI w wersji 2.1

3 gniazdka USB C (3.2 Gen 2, Thunderbolt 4 i 3.2 Gen 2x2)

2 gniadka RJ (LAN) - 10 Gb i 2,5 Gn

wyjścia anten Wi-Fi 6E

optyczne wyjście audio S/PDIF

5 portów mini-jack do obsługi urządzeń audio

ASUS ROG Maximus Z690 Extreme - UEFI BIOS

Nowa generacja nie przynosi zmian w wyglądzie UEFI BIOS, więc łatwo będziemy się tam mogli odnaleźć. Naturalnie znajdziemy tam mnóstwo opcji bliskich sercu każdego overclockera.

ASUS ROG Maximus Z690 Extreme - czy warto kupić?

Powiedzmy sobie szczerze - ta płyta główna jest jak Ferrari. Logicznie rzecz biorąc zupełnie nieopłacalna, ale też nie o opłacalność tu chodzi. Jeśli nie liczysz się z kasą i chcesz mieć topową płytę pod nowe procesory Intela, która ma w wyposażeniu naprawdę wszystko, to jest właśnie to.

Czy warto kupić? Nie. Czy kupiłbym, gdybym był zainteresowany nową platformą Intela i miał własną platformę wierniczą? Jasne!

ASUS ROG Maximus Z690 nie tylko udostępnia nam wszystkie techniczne nowinki, ale też z pewnością pozwoli wycisnąć maksimum wydajności zarówno z procesorów Intela 12-tej generacji, jak i pamięci DDR5.

W takiej konstrukcji nie mogło zabraknąć podświetlenia, a jest ono nie byle jakie - mamy tu zarówno wyświetlacz AniMe Matrix (z zdjęciu poniżej z napisem ROG), ekran OLED (na zdjęciu z napisem Extreme), jak i podświetlenie RGB osłony PCB (poniżej pamięci RAM).

Razem z płytą główna dostaniemy też mnóstwo dodatków, jak kable RGB, śrubokręt, naklejki, breloczek, pendrive ze sterownikami i programami, kontroler wentylatorów, czy oczywiście kartę rozszerzeń DIMM.2.

Że jeszcze coś by się przydało? Proszę - miniaturowy oscyloskop o nazwie ROG True Voltician, który instaluje się w wyjściu pinowym USB. Razem z oprogramowaniem pozwala na monitorowanie praktycznie wszystkiego na co przyjdzie nam ochota.

ASUS ROG Maximus Z690 to piękna, świetnie wyposażona i doskonale wykonana płyta główna. Można dyskutować, czy cena jest odpowiednia do możliwości, ale dla większości z nas takie konstrukcje pozostaną poza zasięgiem finansowym.

Opinia o ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Plusy ekstremalne wyposażenie i możliwości

poteżna sekcja zasilania 24+1

dwa sloty zgodne ze standardem PCIe 5.0

pięć slotów M.2 z czego jeden zgodny z PCIe 5.0

Wi-Fi 6E i LAN 10 Gb

USB 3.2 Gen 2x2 i wsparcie Thunderbolt 4

trzy porty USB C na tylnym panelu

HDMI 2.1

doskonałe audio ROG SupremeFX

backplate

podświetlenie Aura Sync RGB, AniMe Matrix LED oraz ekran OLED do wyświetlania efektów i informacji

mnóstwo dodatków Minusy Zbijająca z nóg cena

Możliwe problemy z montażem SSD M.2 z większym radiatorem

ASUS ROG Maximus Z690 Extreme 96% 4.8/5