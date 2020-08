Jak włączyć roaming? Jak wyłączyć roaming, żeby nie płacić za połączenia za granicą? Czy za roaming w Unii Europejskiej trzeba płacić dodatkowo? Co to jest roaming danych? Roaming w Plus, Play, Orange T-Mobile, zobacz jak to zrobić. Jak włączyć roaming w telefonie.

Co to jest roaming? W skrócie Roaming to korzystanie z usług innego operatora komórkowego, niż ten, w którym mamy numer telefoniczny. Rozróżniamy dwa typy: roaming krajowy i roaming zagraniczny.

Od razu do rzeczy – jak włączyć roaming?

Roaming krajowy

Jeśli mamy polską kartę SIM, to roaming krajowy jest wtedy, gdy w danym miejscu na terytorium Polski, nie mamy zasięgu własnego operatora i łączymy się z siecią innego. Przykładowo, jeśli mamy numer w Plusie, roaming krajowy będzie polegał na połączeniu z Orange, T-Mobile itp. Dzięki temu możemy wciąż telefonować, wysyłać i odbierać SMS’y, a niekiedy również korzystać z Internetu. Jest to możliwe tylko, gdy w telefonie masz ustawiony automatyczny wybór operatora.

Warto zaznaczy to, że nie każdy operator korzysta z roamingu u wszystkich konkurentów – np. Play nie ma roamingu w sieci Plus, a w 2022 roku nie będzie miał w ogóle roamingu krajowego (wszystko będzie się odbywało w ramach jego własnej sieci). Roaming krajowy zazwyczaj nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami, ale lepiej jest zapoznać się z realną ofertą własnego operatora, by nie być zaskoczonym.

Roaming zagraniczny - w UE i poza

Roaming zagraniczny, to korzystanie z usług własnego operatora, za pośrednictwem sieci (infrastruktury) operatora z innego kraju. W tym przypadku warto pamiętać o dwóch ważnych zasadach:

Roam like at home – Roaming w Unii Europejskiej jest traktowany podobnie, jak w Polsce. Z połączeń głosowych, SMS’ów, MMS’ów można korzystać w UE tak, jak w kraju.

– Roaming w Unii Europejskiej jest traktowany podobnie, jak w Polsce. Z połączeń głosowych, SMS’ów, MMS’ów można korzystać w UE tak, jak w kraju. Polityka uczciwego korzystania – Polski operator może przez kilka miesięcy analizować statystyki wykorzystania numeru w Polsce i w Unii Europejskiej. Jeśli zauważy, że większość ruchu lub czasu numer wykorzystał w UE, to może doliczyć odpowiednie opłaty.

Można więc przyjąć, że jako obywatele Unii Europejskiej traktowani jesteśmy łagodniej. Warto jednak pamiętać, że każdy operator ma inną ofertę i inne „ukryte koszty”. Cennik roamingu w UE został zrównany ze stawkami polskimi, ale wciąż możemy ponieść zauważalne koszty, szczególnie w ramach transmisji internetowej. Dobrym pomysłem jest zapoznanie się z rzeczywistą i aktualną ofertą własnego operatora, przed wyjazdem za granicę.

Roaming zagraniczny przydaje się w czasie wakacji, które niekiedy spędzamy poza UE. Niestety, gdy korzystamy z numeru poza Unią Europejską, to musimy już liczyć się nie tylko, ze znacznie wyższymi cenami, ale również z ograniczonym dostępem do niektórych usług.

Czym się różni roaming zagraniczny od połączeń międzynarodowych?

Jeśli masz numer u polskiego operatora i w danej chwili jesteś na teranie Polski, ale dzwonisz do kogoś za granicą, to wykonujesz połączenie międzynarodowe.

Jeśli masz numer u polskiego operatora, ale używasz go w innym kraju (np. będąc na wakacjach), to korzystasz z roamingu zagranicznego.

Jak włączyć roaming? Android

Warto pamiętać, że roaming można włączyć na kilka sposobów. Teoretycznie można skontaktować się z operatorem i zlecić mu aktywację roamingu na danym numerze (na karcie SIM). W praktyce jednak najszybszym i znacznie łatwiejszym sposobem, jest włączenie roamingu w telefonie. Oto jak to zrobić w systemie Android:

Wchodzimy w Ustawienia – Sieć i internet (lub Wi-Fi i internet) – Sieć komórkowa (lub SIM i sieci) – wybieramy SIM 1 lub SIM 2 – włączamy Roaming.

Zobacz poniżej film, prezentujący włączanie roamingu na Androidzie.

Powyższa porada dotyczy roamingu zagranicznego. W przypadku roamingu krajowego, w nowszych systemach wystarczy włączyć automatyczny wybór sieci. W starszych telefonach może być oddzielnie dostępna opcja roamingu krajowego.

Jak włączyć roaming? Apple iPhone (iOS)

Wchodzimy w Ustawienia – Sieć komórkowa – Opcje danych komórkowych – włączamy Roaming danych.

Zobacz poniżej film, prezentujący włączanie roamingu na iPhone.

Jak wyłączyć roaming?

Jeśli chcesz wyłączyć roaming na karcie SIM (na konkretnym numerze), niezależnie od telefonu, w którym będziesz tego numeru używać, to najlepiej skontaktować się z własnym operatorem (np. wysłać SMS o odpowiedniej treści).

Jeśli chcesz szybko wyłączyć roaming na danym telefonie, a nie na karcie SIM, to postępuj według instrukcji, w punktach powyżej. Z tą różnicą, że na końcu upewnij się, że kontrolka jest nieaktywna (zazwyczaj wyszarzona).

Brak roamingu zagwarantuje brak dodatkowych kosztów, ale jednocześnie mocno ograniczy funkcjonalność nowoczesnego smartfona. Bez roamingu możemy komunikować się zdalnie i korzystać z Internetu, tylko przez Wi-Fi. Wypada jednak uczulić na to, że publiczne hotspoty Wi-Fi zazwyczaj nie gwarantują bezpieczeństwa przesyłanych danych.

Czy roaming Plus, Play, Orange, T-Mobile włącza się tak samo?

Jeśli chodzi o włączanie i wyłączanie roamingu w ustawieniach telefonu, to procedura jest taka sama, niezależnie od operatora. Poszczególne kroki mogą różnić się, w zależności od producenta telefonu i wersji systemu. Natomiast globalne wyłączenie roamingu, na karcie SIM, możliwe jest poprzez kontakt z operatorem lub wpisanie odpowiedniego kodu.

W skrócie: Żeby włączyć roaming w Plusie, Orange, Play i T-Mobile, a także u innych operatorów, wystarczy aktywować odpowiednią opcję w smartfonie. To najszybsza metoda.

