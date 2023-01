Niezwykle nowoczesny, szybki i wydajny jest też vivo X80 Pro. Wyposażono go w bardzo zaawansowany wyświetlacz LTPO3 120 Hz, więc optymalnie dostosowuje częstotliwość odświeżania do wyświetlanego obrazu i aktywności dotykowej. W praktyce oznacza to znakomitą płynność, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. A to jak wiadomo w smartfonie jest bardzo ważne. Technologia wyświetlacza to AMOLED, więc kolory są piękne, a kontrast wysoki, ale warto wyróżnić to, że przy ustawieniach automatycznych szczytowa jasność to aż 1500 cd/m2. Innymi słowy możesz grać lub po prostu używać telefonu nawet w bardzo jasny dzień, a obraz wciąż będzie wyraźnie widoczny. Warto też zauważyć, że rozdzielczość jest wyższa od Full HD+, jest to dokładnie 1440 x 3200 px, co zapewnia jeszcze ostrzejszy i bardziej szczegółowy tekst i grafikę. Vivo X80 Pro ma ekstremalnie wydajny procesor Dimensity 9000, 12 GB RAM i aż cztery aparaty z tyłu, w tym trzy z optyczną stabilizacją. Nagrywa wideo 8K z tyłu, 4K z przodu i robi wysokiej jakości zdjęcia z obu stron. Ma przeciętny akumulator 4700 mAh, wystarczający zwykle na 1, czasami lekko ponad 1 dzień. Jednak zaletą jest ładowanie przewodowe 80 W i indukcyjne 50 W. Wszystko to umieszczono w niezbyt gamingowej, ale za to bardzo eleganckiej obudowie, która jest wodoszczelna zgodnie ze standardem IP68. Telefon wytrzyma nie tylko ulewny deszcz i zalanie, ale nawet całkowite zanurzenie pod wodę.

Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,78 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3200x1440 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 48 +12 + 8 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 219 g