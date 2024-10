ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI

Porty USB

Tylny panel:

» 2x Thunderbolt 4 40 Gb/s (2x USB typ C + DP)

» 6x USB 3.2 Gen2 10 Gb/s (5x USB typ A + 1x USB typ C)

» 2x USB 3.2 Gen1 5 Gb/s (4x USB typ A)

Front panel:

» 1x USB 3.2 Gen2x2 20 Gb/s (1x USB typ C)

» 2x USB 3.2 Gen1 5 Gb/s (4x USB typ A)

» 4x USB 2.0 480 MB/s (4x USB typ A)

Tylny panel:

» 2x Thunderbolt 4 40 Gb/s (2x USB typ C + DP)

» 6x USB 3.2 Gen2 10 Gb/s (4x USB typ A + 2x USB typ C)

» 4x USB 3.2 Gen1 5 Gb/s (4x USB typ A)

» 2x USB 2.0 Gen1 5 Gb/s (4x USB typ A)

Front panel:

» 1x USB 3.2 Gen2x2 20 Gb/s (1x USB typ C)

» 4x USB 3.2 Gen1 5 Gb/s (4x USB typ A)

» 4x USB 2.0 480 MB/s (4x USB typ A)

Tylny panel:

» 2x Thunderbolt 4 40 Gb/s (2x USB typ C + DP)

» 9x USB 3.2 Gen2 10 Gb/s (7x USB typ A + 3x USB typ C)

» 3x USB 3.2 Gen1 5 Gb/s (4x USB typ A)

Front panel:

» 1x USB 3.2 Gen2x2 20 Gb/s (1x USB typ C)

» 4x USB 3.2 Gen1 5 Gb/s (4x USB typ A)

» 6x USB 2.0 480 MB/s (4x USB typ A)