Asus od dawna w zasadzie konkuruje sam ze sobą na szczycie hierarchii routerów i RT-AX89X to właśnie taki nieco bratobójczy atak na wcześniejszy model z tego segmentu – przekonajmy się, na ile w praktyce udany, bo specyfikacja wygląda bardzo obiecująco!

Królewski router w kształcie korony - ASUS RT-AX89X

Gdy wydajemy ponad 2000 zł na router, to nie może być mowy o kompromisach i powinniśmy przez cały czas obcowania z nowym sprzętem czuć się rozpieszczani. Dokładnie tak jest w przypadku Asus RT-AX89X – nawet samo opakowanie daje nam znać, że kupiliśmy router nadzwyczajny.



Tak duży karton zdecydowanie rzuca się w oczy i może zdobić naszą kolekcję kartonów.

Router otrzymujemy z zasilaczem zewnętrznym, jednak nie jest to typowa kostka, w jaką zaopatruje się zwykłe, pospolite routery. Oj nie, taka wydajność wymaga też odpowiedniego zasilania, więc to, co otrzymujemy, można równie dobrze użyć do ładowania naszego laptopa (jeżeli ten też jest z logo ASUS i zadowoli się 65 W).



Łączna długość przewodu zasilającego pozwoli na znaczne oddalenie routera od kontaktu.

Sam router nie tylko wygląda masywnie, ale w istocie do lekkich nie należy – ponad 1,2 kg to ponownie okolice wagi małych laptopów. Od razu też w oczy rzuca się odejście od prostokątnej obudowy, z jaką dotychczas kojarzyły nam się routery z tej rodziny. Obecnie router przypomina (poza spodkiem UFO) topowe modele z serii ROG tego samego producenta, przy czym nadal nie jest krzykliwy w swoim designie.



Tak złożone anteny nadal działają, choć zdecydowanie mniej wydajnie.

Anteny są na stałe przytwierdzone i mamy ich dwa razy więcej niż w modelu RT-AX88U, co naturalnie jest bardzo istotne w przypadku Wi-Fi 6, korzystającego z OFDMA. Anten nie da się regulować (poza opcją złożenia), co wynika po części z ich gęstego obsadzenia, ale też z tego, że routera w zasadzie można używać tylko w jednej pozycji (o tym za chwilę).



Po rozłożeniu anten router nadal nie jest przesadnie wysoki - ma około 18 cm.

Portów tyle, że standardowe 4 boki by nie starczyły

Przy tak foremnym kształcie routera trudno powiedzieć, gdzie jest jego tył, przód oraz boki – orientację zdaje się jednak dyktować logo ASUS, zatem można ustalić, że z tyłu routera mamy aż 8 gniazd RJ45 w standardzie GbE. Tutaj mały minusik dla Asusa za to, że nie zastosował złączy 2,5 GbE, co zdaje się być obecnie standardem dla PC i laptopów.



Czy Wy też numerujecie porty na swoich routerach od prawej do lewej?

Ten drobny niesmak jednak całkiem znika, gdy odkryjemy, że zaraz obok mamy dwa złącza o przepustowości 10 Gbps! Jedno z nich to klasyczne RJ45 (Base-T), a drugie z końcówką SFP+, wykorzystujące światłowód. Obok nich mamy jeszcze jedno złącze RJ45, ale już o przepustowości 1 Gbps. Wszystkie trzy można wykorzystać w roli połączenia z Internetem – również w trybie agregacji łącza lub jego redundancji.



Obok złączy WAN ukryto przycisk resetowania urządzenia/ustawień.

Na ostatniej z „tylnych” ścian umieszczono dwa porty USB w standardzie 3.2 Gen 1 (5 Gbps), do których możemy podpinać nie tylko pendrive i dyski zewnętrzne, ale również drukarki oraz modemy (np. LTE). Praktycznie wszystko, co można z routerem sensownie sparować, jest tutaj obsługiwane. Na tej ścianie znajdziemy też złącze oraz przycisk zasilania.

Asus RT-AX89X pozwoli podpiąć z prędkością 10 Gbps jednocześnie wydajny NAS oraz łącze z Internetem, a następnie bardzo sprawnie rozdysponować dostęp do tych mediów między wszystkie urządzenia w domu lub firmie

Przechodząc na przód urządzenia zauważymy, że dwie ściany pełnią jedynie rolę wentylacyjną. Bliżej centrum środka frontu znajdziemy zestaw 7 diodek LED, sygnalizujących stan pracy routera. Poza diodą zasilania mamy tu po jednej diodzie dla każdego z portów 10 GbE oraz złącza 1 GbE WAN. Pozostałe złącza RJ45 ogarnia już wspólna dla nich dioda, podobnie jak ma to miejsce w przypadku każdego z dwóch zakresów Wi-Fi, jakie RT-AX89X obsługuje.



Póki wszystko jest w porządku, to diody świecą na biało, ale w razie problemów zmieniają kolor na czerwony.

Na boku sąsiadującym z diodami umieszczono trzy przyciski - LED, WPS oraz Wi-Fi. Zgadza się – w końcu doczekaliśmy się świeżego routera, w którym przycisk WPS nie jest ukryty z tyłu, choć to w sumie zależy od tego, jak na ten model patrzeć ;) Wyłączenie całej sieci bezprzewodowej przyciskiem (poprzez przytrzymanie) to standard u Asusa, ale wyłącznik LED wydaje nam się być zbędny.



Napiszcie w komentarzach, jeśli zdarzyło Wam się skorzystać z przycisku LED lub jeżeli doskwiera Wam jego brak.

Od spodu witają nas trzy solidne gumowe nóżki – łącząc je z dosyć znaczną masą routera, uzyskujemy bardzo stabilną konstrukcję, której nie przesuną nawet bardzo sztywne przewody cat. 6A. To, czego tu natomiast nie uświadczymy, to uchwyty do montażu na ścianie. Niby zrozumiałe, bo sprzęt jest zbyt ciężki, aby w taki sposób go montować, ale z drugiej strony mieliśmy już okazję testować nieco lżejsze routery, których producent przewidział montaż w systemie VESA 75x75 – ten również tutaj sprawdziłby się wyśmienicie.

Specyfikacja routera Asus RT-AX89X

Standard sieci: Przewodowe: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab;

Bezprzewodowe: IEEE 802.11ax/ac/a/n @5GHz;

IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz Anteny: 8 zewnętrznych Transmisja: 2.4 GHz OFDMA + MU-MIMO 4x4;

5 GHz OFDMA + MU-MIMO 4x4 Procesor: 4 rdzenie 2,2 GHz Pamięć RAM: 1024 MB Pamięć FLASH: 256 MB Szerokość kanałów: 20/40/80/160 MHz Szyfrowanie: WPA/WPA2/WPA3-PSK, WPA/WPA2-Enterprise, WEP Obsługa USB: Tak, 2 x USB 3.2 Gen 1;

Serwer multimedialny;

Time Machine;

Serwer Samba;

Serwer FTP;

Serwer wydruku;

Modem GSM;

AiCloud;

Download master Protokoły: IPv4 i IPv6 Połączenie WAN: PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP;

Dual WAN;

Agregacja WAN;

DDNS;

Obsługa modemów 3G/4G (USB) Porty: 8 x RJ45 LAN Gigabit Ethernet;

1 x RJ45 WAN Gigabit Ethernet;

1 x RJ45 WAN\LAN 10 GbE;

1 x SFP+ WAN\LAN 10 Gbps Przyciski: Reset/Restart, WPS, LED, Wi-Fi, Power Dodatkowe funkcje: Kształtowanie wiązki;

OFDMA;

1024-QAM;

QoS (adaptacyjny/tradycyjny/manualny);

Port Forwarding;

DMZ Host;

VPN (L2PT/OVPN/PPTP/IPSec);

UPnP;

Kontrola rodzicielska;

Historia URL;

Analizator ruchu;

Game Boost/Acceleration;

IPTV;

Alexa;

Aplikacja ASUS Router Zapora sieciowa: Tak;

Dodatkowa ochrona przed wirusami;

Kwarantanna zainfekowanych komputerów w sieci Wymiary: 275 x 184 x 165 mm;

(szerokość x głębokość x wysokość z antenami);

masa 1280 g Limity transmisji: 2.4 GHz: 600 Mbps (N) / 1144 Mbps (AX);

5 GHz: 4333 Mbps (AC) / 4804 Mbps (AX) Gwarancja: 3 lata Cena w dniu testu: 2499 zł

Czy to jeszcze router, czy już serwer z funkcją routingu?

Nie ma co ukrywać – specyfikacja jest naprawdę imponująca. Sami spodziewaliśmy się raczej identycznych parametrów, co w RT-AX88U, a tymczasem otrzymujemy 400 MHz wyżej taktowany 4-rdzeniowy procesor (Qualcomm IPQ8074). Pamięć Flash, a także RAM, pozostały bez zmian, co zrozumiałe – 1 GB pamięci operacyjnej to aż nadto na potrzeby bardzo rozbudowanej sieci domowej lub nawet firmowej (choć oczywiście nie w skali korporacyjnej). Co ciekawe, konstrukcja ta jest na tyle wydajna, że ASUS zdecydował się zastosować chłodzenie aktywne – zgadza się, w tym routerze pracuje (bezgłośnie, ale jednak) wentylator :)

Przybyło nam również anten, choć sam router nadal obsługuje tylko MU-MIMO 4x4 (co akurat nas zaskoczyło, bo spodziewaliśmy się, że ASUS skorzysta z okazji i sięgnie po MU-MIMO 8x8). Zaletą takiego rozwiązania jest indywidualne wykorzystanie zestawu anten dla każdego z zakresów, co przyspiesza ich jednoczesną pracę pod obciążeniem. Niestety ASUS nie dzieli się informacją o zysku, jaki oferują owe anteny, ale z nieoficjalnych źródeł ustaliliśmy, że są to jedynie 4 dBi (co zresztą znajduje odzwierciedlenie w testach).

ASUS oferuje najbardziej rozbudowany, a przy tym nadal czytelny panel zarządzania przez przeglądarkę

Konfiguracja routera, jak na dzisiejsze standardy przystało, jest niemalże automatyczna – wybieramy nazwę sieci Wi-Fi, hasła, lokalizację oraz typ połączenia z Internetem (podstawowy, agregacje i redundancja wymagają dodatkowej konfiguracji) i gotowe. Router w kilkanaście sekund się restartuje (to też spora zaleta tak szybkiego sprzętu, że nie trzeba, jak w tańszych modelach, długo na takie operacje oczekiwać) i można już używać Internetu, ciesząc się dosyć dobrą konfiguracją domyślną.



Nie jest to może najpiękniejszy panel, ale jak się do niego przyzwyczaimy, to okazuje się być bardzo praktyczny.

A dlaczego tylko „dosyć dobrą”? Otóż sporo ustawień, które potrafią znacznie usprawnić działanie sieci, wymaga ponownego zajrzenia do panelu oraz ich aktywowania lub skonfigurowania. Tutaj dochodzi pewien mankament interfejsu przeglądarkowego Asusa – nie był od dosyć dawna aktualizowany, a dokładane co jakiś czas funkcje i kolejne zakładki tak się nawarstwiły, że z pewnością mogą przerazić początkującego użytkownika.



Przykład podstawowego widoku ustawień - w tym przypadku Wi-Fi.

Szybko jednak okazuje się, że mimo gąszczu opcji nawigacja jest całkiem intuicyjna, a wszystkie ustawienia pogrupowano tak, aby te bardziej zaawansowane i mniej istotne dla „typowego Kowalskiego” nie rozpraszały podczas podstawowej konfiguracji. Jeżeli jednak lubicie optymalizować każdy najdrobniejszy parametr, to panel Asusa z pewnością Was zachwyci – drugiego takiego ze świecą szukać (z wyjątkiem oczywiście OpenWRT).



Ustawienia zaawansowane mogą wymagać konsultacji z Wikipedią ;)

Z dodatkowych funkcji, jakie ASUS w tym modelu oferuje, można wskazać: AiCloud (dostęp do wybranych zasobów sieci lokalnej przez chmurę Asusa), OpenNAT (przekierowywanie portów gier dla obniżenia opóźnień), tryb gry (taki ekstremalny QoS, czyli prioretyzacja wybranych adresów w sieci lokalnej pod względem dostępu do Internetu) oraz AiMash (sieć kratowa, wykorzystująca inne routery Asusa jako węzły Wi-Fi – świetna opcja, jeśli już posiadamy nieco starszy router ASUS).



To funkcje, którymi ASUS wyróżnia się na tle konkurencji.

Niewątpliwie ogromną zaletą RT-AX89X (oraz innych routerów ASUS ze średniej i wyższej półki) jest obecność Adaptacyjnego QoS – w szczególności, jeżeli używamy mobilnego połączenia z Internetem lub jest ono z innego powodu niekonsekwentne w przepustowości. W przeciwieństwie do tradycyjnego QoS, w którym z góry ręcznie określamy możliwości naszego Internetu (do których potem router dopasowuje balansowanie ruchem lokalnym), Adaptacyjny QoS na bieżąco analizuje kondycję naszego połączenia oraz obciążenie ruchu w sieci lokalnej. Dzięki temu mamy gwarancję, że nawet przy spadkach wydajności połączenia, nikt podpięty do naszej sieci nie pozostanie bez łączności.



Konfiguracja automatyczna jest banalnie prosta, ale możemy też wszystko dokładnie skonfigurować ręcznie.

Oczywiście ruchem możemy zarządzać również ręcznie, nakładając na każdego klienta niezależny limit przepustowości pobierania i wysyłania. W tym celu pomocne będzie kolejne narzędzie, którego nie oferuje większość konkurencji – analizator ruchu. I to nie byle jaki, a naprawdę szczegółowy. Bez problemu sprawdzimy, kto i czym w ostatnim czasie najbardziej obciążał nasze łącze. Możemy też podglądać sytuację na żywo, tak dla całej sieci, jak i dla każdego klienta z osobna.



Takich bajerów próżno szukać w routerach innych niż ASUS.

Finalnie jeszcze chcemy się na chwilę pochylić na możliwościami portów USB, w jakie ASUS wyposażył RT-AX89X. Podstawową i pewnie najczęściej wykorzystywaną funkcją jest tworzenie dysku sieciowego przez podpięcie do jednego (lub obu) portu USB zewnętrznego nośnika danych. Do takiej przestrzeni nie tylko możemy uzyskać dostęp lokalnie (SMB, FTP, DLNAA lub UPnP), ale również przez Internet (AiDisk). Kolejne ciekawe zastosowanie wymaga podpięcia modemu mobilnego i pozwala w ten sposób utworzyć zapasowe łącze z Internetem, na które router automatycznie się przełączy, gdy jego główne źródło przestanie odpowiadać.

ASUS nie ogranicza sztucznie funkcjonalności swoich routerów – port USB w jego routerach faktycznie jest uniwersalny!

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby podpiąć naszą starszą drukarkę, pozbawioną interfejsu sieciowego, aby udostępnić ją wszystkim w sieci (może się też przydać w przypadku awarii takiego interfejsu w nowej drukarce). Z kolei posiadacze urządzeń Apple będą mogli skorzystać z funkcji automatycznych backupów ich urządzeń na podpiętym do routera dysku.



USB w routerze Asusa jest naprawdę uniwersalne!

Finalnie do dyspozycji mamy jeszcze aplikację Asus Download Master, dzięki której możemy bezpośrednio na taki udział sieciowy pobierać treści z Internetu (jak najnowsze „dystrybucje Linuksa” z torrentów) i zupełnie z pominięciem komputera oglądać je na TV.



Oto jak połączyć wygodne z pożytecznym - pobieranie z wyłączonym PC!

Poza tym wszystkim ASUS RT-AX89X oferuje też te bardziej przyziemne funkcje, jak sieć dla gości, VPN, integrację z Alexa, czy oczywiście kontrolę rodzicielską oraz pakiet zabezpieczeń dla sieci lokalnej. Te dwie ostatnie nie są może aż tak rozbudowane, jak zdarza się spotykać, ale swoje zadanie spełniają więcej niż wystarczająco.



Bezpieczeństwo jest dla Asusa bardzo ważne - dotyczy to za równo samej sieci, jak i jej użytkowników.

ASUS oczywiście posiada też aplikację mobilną

Aplikację ASUS Router można pobrać zarówno na telefony z Androidem, jak i te z nadgryzionym jabłkiem na obudowie. Jej interfejs jest już znacznie bardziej świeży od tego w przeglądarce, ale oczywiście ze względów bezpieczeństwa nie wszystko tam możemy załatwić.



Wygląda to bardzo nowocześnie, a przy tym jest całkiem praktyczne w użyciu.

Sama aplikacja działa również zdalnie przez Internet i świetnie nadaje się do obsługi choćby kontroli rodzicielskiej oraz doraźnego analizowania ruchu w sieci. Więcej o niej napisaliśmy przy okazji testu routera ASUS RT-AX82U, więc zainteresowanych odsyłam do lektury.

Procedura testowa

Rzadko przychodzi nam testować tak mocny sprzęt, ale szczęśliwie pod ręką mieliśmy zarówno NAS ze złączem SFP+, jak i PC z kartą 10 GbE (T-Base). Oba te urządzenia zostały podpięte, aby przeprowadzić zarówno testy ich portów, jak i później przepustowości Wi-Fi, gdzie jak łatwo się domyślić, porty 1 GbE skutecznie ograniczały potencjał routera. Same testy Wi-Fi przeprowadziliśmy z użyciem tego samego zestawu adapterów sieciowych, co zwykle (TX3000E z układem Intel AX200 oraz laptop OMEN 15 z układem Intel AX201), więc test można porównywać z wcześniejszymi. Wszystkie urządzenia wyposażone zostały w dyski SSD M.2, aby nie ograniczać wyników.



Kwadratową ikoną oznaczono lokalizację routera (1. piętro). Łączna powierzchnia to 220 m2.

Pomiar prędkości WAN i LAN routera ASUS RT-AX89X [Mbps]

WAN 1GbE pobieranie 901 WAN 1GbE wysyłanie 904 WAN 10GbE pobieranie 8431 WAN 10 GbE wysyłanie 7640 LAN->LAN 912 4x (LAN -> LAN)

średnia prędkość 910

Testy wykazują, że router co prawda nie osiąga pełnych 10 Gbps w kwestii połączenia z Internetem, ale i tak jest temu zaskakująco bliski! Port WAN 1 GbE, który pewnie częściej będzie wykorzystywany w celu łączenia z Internetem, w 100% pozwala wykorzystać swoją przepustowość, a brakujące 100 Mbps wynika ze strat na protokole TCP/IP. Sam przełącznik LAN również jest pierwszorzędnej jakości i nawet pełne obciążenie wszystkich portów nie jest dla niego problemem.

Pomiar zasięgu Wi-Fi routera ASUS RT-AX89X [dbm]

mierzone z pomocą TP-Link TX3000E, więcej = lepiej

Lokalizacja testowa nr 1 -46

-45 Lokalizacja testowa nr 2 -48

-52 Lokalizacja testowa nr 3 -65

-62 Lokalizacja testowa nr 4 -68

-65 Lokalizacja testowa nr 5 -70

-69 Lokalizacja testowa nr 6 -79

-72 Lokalizacja testowa nr 7 -36

-34 Lokalizacja testowa nr 8 -42

-40 Lokalizacja testowa nr 9 -53

-55 Legenda: Zakres 5 GHz

Zakres 2,4 GHz

Zasięg zgodnie z tym, co sugeruje zastosowanie anten z zyskiem 4 dbi nie jest rekordowy, ale bez problemu radzi sobie z naszą lokalizacją testową (w zasięgu komputera testowego zwykle były jeszcze 3-4 inne sieci Wi-Fi). Dla większych domów warto jednak rozważyć dołożenie do kompletu węzła AiMesh.

Pomiar prędkości pobierania przez Wi-Fi [Mbps]

testowane na OMEN 15 z AX201, więcej = lepiej

Lokalizacja testowa nr 1 1702

350 Lokalizacja testowa nr 2 1371

310 Lokalizacja testowa nr 3 965

224 Lokalizacja testowa nr 4 724

243 Lokalizacja testowa nr 5 686

211 Lokalizacja testowa nr 6 293

140 Lokalizacja testowa nr 7 1737

361 Lokalizacja testowa nr 8 1681

339 Lokalizacja testowa nr 9 1302

302 Legenda: Zakres 5 GHz

Zakres 2,4 GHz

Nie regulujcie odbiorników – to Wi-Fi jest naprawdę 2x szybsze od połączenia przewodowego! Co prawda w najodleglejszej lokalizacji wynik już musiał ustąpić pola potędze miedzi, ale i tak uznajemy to za wielki sukces i krok w dobrą stronę dla routerów domowych. Zakres 2,4 GHz (w standardzie AX) również nie ma powodu do wstydu – oferuje wyższą wydajność niż spora część routerów Wi-Fi 5 dla zakresu 5 GHz.

Pomiar prędkości przesyłania mniejszych plików [Mbps]

testowane na TP-Link TX3000E, więcej = lepiej

Kopiowanie dużego pliku

(MKV 20 GB) 914

1725

1737

965 Kopiowanie średnich plików

(MP3 3-9 MB) 613

1169

1253

835 Kopiowanie małych plików

(JPG 50-300 KB) 116

91

97

48 Kopiowanie bardzo małych plików

(TXT 1-50 KB) 33

20

21

16 Legenda: LAN -> LAN

Wi-Fi -> LAN

LAN -> Wi-Fi

Wi-Fi -> Wi-Fi

Tutaj również Asus pokazuje, jak mocnym jest sprzętem. Wyniki są zupełnie poza zasięgiem podstawowych routerów Wi-Fi 6. Zdumiewające jest również to, że dopiero dla najmniejszej porcji danych Wi-Fi, wyraźnie ustępuje miejsca kablowi sieciowemu.

Pomiar pracy pod większym obciążeniem Wi-Fi - średnia prędkość [Mbps]

Wi-Fi –> Wi-Fi 965 2x (Wi-Fi –> Wi-Fi) 835 3x (Wi-Fi –> Wi-Fi) 631 10 GbE LAN -> 8x Wi-Fi 738

Tutaj przyznamy, że zabrakło nam sprzętu, aby dojść do limitu testowanego routera. A naprawdę się staraliśmy. Spokojnie możemy Asusa RT-AX89X polecić nie tylko do bardzo dużych, wielopokoleniowych rodzin, ale równie świetnie się sprawdzi w bardzo mocno obciążonych ruchem bezprzewodowym miejscach użyteczności publicznej (choćby w kawiarniach, gdzie ważniejsze od konsumpcji jest postowanie zdjęć i filmów z daniem w tle ;)). Tu oczywiście jeszcze konieczne będzie posiadanie wystarczająco mocnego Internetu.

Pomiar prędkości USB routera ASUS RT-AX89X [Mbps]

Odczyt liniowy Q32T1 389 Zapis liniowy Q32T1 151 Odczyt 4KiB Q32T1 43 Zapis 4KiB Q32T1 36 Odczyt 4KiB Q1T1 12 Zapis 4KiB Q1T1 13

Przepustowość USB jest dokładnie taka, jakiej byśmy się spodziewali po tej generacji złącza USB. Nasz dysk SATA III, oferujący po podpięciu do PC około 410 MB/s, ledwo wystarczył do tego testu :) Prędkość zapisu z kolei mogłaby być nieco wyższa, ale w praktyce wystarczy w zupełności.

Pomiar poboru energii przez router ASUS RT-AX89X [Mbps]

Spoczynek 12 Spoczynek z USB (dysk SSD) 15 Obciążenie Wi-Fi (1 zakres) 14 Obciążenie Wi-Fi (oba zakresy) 16 Obciążenie pełne (Wi-Fi + LAN) 23 Obciążenie pełne + USB 26

Nikogo raczej powyższe wyniki nie powinny dziwić – zasilacz jest co prawda znacznie na wyrost (choć w sumie musi uwzględniać zasilanie 2 urządzeń przez porty USB), ale na pewno ASUS RT-AX89X nie jest królem oszczędności.

Czy warto wybrać tak mocny router jak ASUS RT-AX89X?

Nowy router Asusa zrobił na nas ogromne wrażenie – zarówno jakością, jak i funkcjonalnością oraz wydajnością. Zwłaszcza że udało się uniknąć etykietki ROG, za którą idzie nie każdemu pasujący design gamingowy.



Sprzęt może się w szczególności spodobać fanom małych stworków z serii gier Half-Life.

Nie jest to jednak router, w którym nie widzimy pola do poprawy – przydałyby się mocniejsze anteny (nawet, jeżeli testy wykazały, że i bez nich jest diabelnie szybki) oraz chociaż połowa z dostępnych portów RJ45 w standardzie 2,5 GbE. Można by też rozważyć pewne odświeżenie panelu konfiguracji przez przeglądarkę. To wszystko jednak jedynie potencjał dalszego rozwoju produktu, a nie problemy testowanego modelu. Jak to mawiają - apetyt rośnie w miarę jedzenia.

ASUS RT-AX89X to niesamowicie szybki router, zwłaszcza dla środowiska z intensywnym ruchem bezprzewodowym

Na ten moment bezapelacyjnie jest to najszybszy router, jaki mieliśmy okazję testować i nie jest to delikatne zwycięstwo, a totalna dominacja nad konkurencją. Podobnie zresztą można powiedzieć o jego funkcjonalności, ale ten tytuł ASUS utrzymuje już od bardzo dawna.



Typowe zastosowanie dla tak wydajnego routera - NAS podłączony do złącza 10 Gbps i poręczny laptop z Wi-Fi 6 mogący korzystać z kilkunastu terabajtów przestrzeni dyskowej - w dodatku dostęp do takich danych będzie szybszy, niż do HDD w laptopie!

Niestety takie osiągi, jakość oraz możliwości, jakie oferuje ASUS RT-AX89X nie są tanie. Za testowany router obecnie przyszłoby nam zapłacić 2499 zł, ale szczęśliwie użyczył go nam partnersko sklep Komputronik.pl. Czy taka cena jest za wysoka? To jak zwykle zależy od naszych potrzeb, ale w naszym mniemaniu jest ona adekwatna do oferowanych możliwości. Router ten dosłownie otarł się o perfekcyjną ocenę i z pewnością jest bardzo przyszłościowym wyborem.

Nasza ocena routera ASUS RT-AX89X

Rewelacyjna wydajność Wi-Fi 6 w obu zakresach

Zdolność obsługi bardzo dużej liczby urządzeń jednocześnie

Dwa porty 10 Gbps oraz aż 9 portów 1 Gbps

Agregacja oraz redundancja WAN

Ogromne możliwości konfiguracji routera przez przeglądarkę

Wygodna aplikacja z dostępem zdalnym

Funkcje dla graczy

Adaptacyjny QoS

Pakiet ochrony od Tren Micro, wraz z kontrolą rodzicielską

Bardzo funkcjonalne oraz szybkie dwa porty USB 3.2

Możliwość rozbudowy do AiMesh

Szyfrowanie WPA3

Solidne wykonanie i atrakcyjny design



Anteny bez regulacji ułożenia oraz z zyskiem tylko 4 dBi

Przydałoby się kilka portów 2,5 Gbps

Interfejs w przeglądarce mógłby być nowocześniejszy

Cena mogłaby być bardziej przystępna

98% 4,9/5

