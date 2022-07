Asus ZenFone 9 to ekstremalnie szybki telefon. Daje najlepsze wrażenia ze wszystkich telefonów z Androidem. Jest bardzo wydajny i kompaktowy, więc w praktyce jest najszybszym małym smartfonem z Androidem. Ma też świetne aparaty, bardzo dobry wyświetlacz i garść ciekawych funkcji.

ocena redakcji:









4,9/5

Nigdy nie używałem szybszego telefonu niż Asus ZenFone 9

Recenzuję telefony od 12 lat, więc miałem już do czynienia z tyloma modelami i pomysłami, że ciężko jest mi zaimponować. Jednak Asus ZenFone 9 zasłużył na mój szczery podziw i szacunek. Ten smartfon nie jest po prostu dobry, on jest nadzwyczajny. Powodów jest przynajmniej kilka.

Kilka zalet ZenFone 9 na początek:

Realnie działa najszybciej ze wszystkich znanych mi telefonów. Podkreślam słowo realnie, bo nie chodzi mi o testy syntetyczne, lecz rzeczywiste wrażenia z obsługi. Już jego poprzednik ZenFone 8 działał doskonale, a ZenFone 9 ma reakcje wręcz błyskawiczne.

To najszybszy “mały” smartfon z Androidem w 2022 roku. Wyświetlacz 5,9 cala i kompaktowa oraz lekka obudowa sprawiają, że jest to idealna propozycja dla osób, które mają już dość dużych i ciężkich modeli, ale wciąż oczekują najwyższej sprawności działania.

Moim zdaniem ma najlepszą jakość dźwięku na wyjściu słuchawkowym mini jack 3,5 mm ze wszystkich smartfonów ostatnich lat. Korzysta z Qualcomm Aqstic Hi-Fi DAC AQT1000, ze wsparciem nawet dla DSD64 i DSD128. Ma też świetną jakość dźwięku bezprzewodowego, bo obsługuje Bluetooth z aptX Lossless, aptX Adaptive i LDAC. To najlepszy telefon dla mobilnych melomanów w 2022 roku.

Jego aparat główny korzysta z niezwykle skutecznej 6-osiowej stabilizacji obrazu, za pomocą wbudowanego gimbala. Działa on zarówno podczas filmowania, jak i fotografowania.

Robi bardzo dobre zdjęcia w dzień i w nocy i ma autofokus we wszystkich aparatach (również z przodu).

Ma wysokiej jakości wyświetlacz AMOLED 5,9 cala, 120 Hz, z HDR10+ i wysoką jasnością do 1100 cd/2 w trybie automatycznym.

ZenFone 9 jest wodoodporny zgodnie ze standardem IP68 (wytrzyma całkowite zanurzenie w wodzie),

Zalet jest jednak wiele więcej, a jakieś pojedyncze wady też się znajdą. Zapraszam zatem do recenzji Asus ZenFone 9.

Specyfikacja Podzespoły Nazwa procesora Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Taktowanie CPU 3200 MHz Nazwa GPU Adreno 730 Pamięć RAM 8192 MB Pamięć wbudowana 128 GB Wymienna bateria nie Pojemność baterii 4300 mAh Ekran LCD Przekątna ekranu 5,92 cale/cali Rozdzielczość ekranu 1080 x 2400 px Typ ekranu AMOLED Aparat i kamera Aparat tył 50 Mpx + 12 Mpx Mpx Aparat przód 12 Mpx Mpx Lampa błyskowa LED Inne funkcje autofokus, detekcja twarzy, geotagging Komunikacja i złącza Sieć komórkowa 5G, 4G (LTE), 3G Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Technologie bezprzewodowe NFC, Bluetooth 5.2 Dostępne złącza USB typ C Slot karty micro SD nie System i funkcje System operacyjny Android 12 Klawiatura ekranowa Funkcje dodatkowe akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik oświetlenia, GPS, GLONASS, żyroskop, czytnik linii papilarnych

Obudowa ze smaczkiem

Tył obudowy jest unikalny - matowy, szorstki, ale jednocześnie bardzo przyjemny, ciepły i wręcz miękki w dotyku. Delikatna tekstura bardzo polepsza pewność trzymania i sprawia, że obudowa nie jest śliska. Pod względem wyglądu Asus ZenFone 9 zdecydowanie wyróżnia się na tle większości innych smartfonów.

Tylna powierzchnia obudwy sprawia wrażenie dość odprornej na drobne zarysowania, ale ma też jedną wadę. Wyraźnie widać na niej ślady od potu. Można je łatwo zmyć wodą i czystą ściereczką, ale ich wytarcie na sucho jest kłopotliwe. Dla mnie to wada.

Wrażenie robią też dwa duże obiektywy aparatów. Zdjęcia i filmy z nich możecie zobaczyć dalej w tej recenzji. Na zachętę napiszę, że ten rozmiar nie wziął się z niczego. Aparat główny ma wbudowany 6-osiowy gimbal, a obie kamery mają relatywnie duże soczewki, co poprawia ich jasność i pracę w słabym oświetleniu.

Obsługa jedną ręką - bajecznie przyjemna

Smartfon ma około 146 mm wysokości i 68 mm szerokości. Konkurentów ma niewielu: Samsung Galaxy S22 jest odrobinę szerszy (chociaż cieńszy), a Sony Xperia 10 IV jest wyższy i ma znacznie gorszy procesor. Są jeszcze małe modele iPhone, ale jeśli ktoś koniecznie chce Androida, to wielkiego wyboru nie ma. ZenFone 9 jest jednym z najlepszych, a moim zdaniem po prostu najlepszym małym smartfonem z Androidem.

Jego obsługa jednym kciukiem jest bardzo łatwa, a w razie jakby komuś nawet tak kompaktowe wymiary nie wystarczyły, to można jeszcze włączyć tryb pomniejszonego ekranu - wtedy nawet dziecko dosięgnie kciukiem wszędzie.

Super dźwięk na słuchawkach

Krawędzie boczne obudowy są metalowe (aluminium). Na górze umieszczono jeden z dwóch mikrofonów oraz klasyczne wyjście mini jack 3,5 mm, dla słuchawek przewodowych. Jak już wspomniałem wcześniej smartfon ma DAC Qualcomm Aqstic Hi-Fi AQT1000 i obsługuje natywnie nawet zaawansowane i rzecz jasna bezstratne formaty DSD64, DSD128, a mi udało się odtworzyć również DSD256.

Do testu używałem słuchawek Denon AH-D2000, z którymi wzmacniacz w telefonie Asus ZenFone 9 poradził sobie łatwo. Nie miał kłopotu z ich napędzaniem - głośność była dość wysoka, moc wysoka, dynamika dobra, a czystość i szczegółowość stały na najlepszym poziomie, jaki spotkałem w dowolnym smartfonie z ostatnich kilku lat. Jedyną konkurencją może być poprzednik testowanego telefonu, czyli Asus ZenFone 8, który też zapewnia bardzo dobrą jakość, nawet na dużych słuchawkach.

Brzmienie jest gładkie, detaliczne, miękkie, z niezwykle wyraźną górą pasma, lekko ocieplonym środkiem i mocnym, pełnym dołem. Wrażenia może nie są takie, jak na wysokiej klasy wyspecjalizowanych odtwarzaczach przenośnych (“audiofilskich”), ale zdecydowanie przewyższają jakość niemal wszystkich znanych mi smartfonów. Muzyka z Asusa zadowoli nawet wybrednych miłośników dobrego brzmienia.

ZenTouch to więcej niż tylko czytnik linii papilarnych

Na prawym boku obudowy umieszczono regulację głośności oraz przycisk zasilania z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Ma on jednak funkcję ZenTouch, czyli nie tylko służy do odblokowywania telefonu po przyłożeniu palca, ale też możemy na nim przesuwać palec, by aktywować wybrane funkcje. W ten sposób przełączymy utwory muzyczne, przewiniemy stronę internetową na koniec, wysuniemy górne menu systemowe itp.

Dwa głośniki

Z kolei na dolnej krawędzi umieszczono slot dual SIM (na dwie karty nano SIM, ale bez miejsca dla microSD). Jest także drugi mikrofon, port USB-C i jeden z dwóch głośników (kolejny umieszczono w szczelinie nad wyświetlaczem).

Dolny głośnik jest większy i mocniejszy, ale producent postarał się zbalansować dźwięk tak, że poza niższymi tonami większość pasma brzmi dość symetrycznie, gdy trzymamy telefon w poziomie. To pierwsza zaleta. Druga natomiast jest taka, że dźwięk jest po prostu bardzo dobry. Asus ZenFone 9 zdecydowanie ma jedne z najlepszych głośników w telefonach z 2022 roku. Brzmienie jest przyjemne, dość miękkie, wibrujące, ze słyszalną porcją niższych częstotliwości. Moc jest taka, że telefon wyczuwalnie wibruje w dłoni. Filmy i gry brzmią na tym telefonie bardzo dobrze.

Wyświetlacz 5,9 cala - tego brakuje na rynku

Brałem udział w oficjalnej, międzynarodowej konferencji online, prezentującej model ZenFone 9 i jakie było moje zdziwienie, gdy ktoś spytał, czy będzie większa wersja. To ja się zapytam - po co? Czy nie masz już teraz ogromnego wyboru w dużych telefonach? Po co ci kolejna deska do krojenia w kieszeni?

Moim zdaniem w androidowym świecie zbyt mało jest smartfonów kompaktowych, dla osób, które chcą mieć szybkiego flagowca, ale poniżej 6 cali. Asus odpowiada na tę właśnie niszę, wprowadzając smartfon z wyświetlaczem 5,9 cala i bardzo poręczną obudową.

Owszem, kiedyś telefon z wyświetlaczem 5,9 cala uchodziłby za bardzo duży, ale nie teraz. Obecnie rynek przesycony jest telefonami z przedziału 6,4 - 6,9 cala, a poniżej 6 cali trzeba ich szukać ze świeczką w dłoni. Dlatego z mojej strony wielki kciuk w górę dla Asusa i oby tak dalej. Jestem fanem tego podejścia.

W dodatku jest to bardzo dobry wyświetlacz marki Samsung, ze wspaniałą ostrością, dobrą jakością kolorów, obsługą HDR10+ i dynamiczną płynnością obrazu do 120 Hz. Te 5,9 cala w stu procentach wystarcza do konsumpcji mediów społecznościowych i oglądania YouTube, a telefon o wiele wygodniej leży w dłoni i w kieszeni.

Ekran zawsze włączony (AOD)

Wyświetlacz ma też funkcję AOD, czyli może zawsze wyświetlać czas, dzień, datę, poziom naładowania akumulatora, małe ikony powiadomień oraz kolorowe tło pod zegarem. Co ważne AOD działa albo cały czas, albo po dotknięciu - mamy wybór. Opcji dopasowania wyglądu też jest sporo.

Czas pracy na baterii

Asus ma system Android bardzo zbliżony do czystego. Przypomina pod tym względem smartfony Motorola. To dobrze, bo świetna optymalizacja oznacza nie tylko szybkie i płynne działanie, ale również zmniejszone zużycie energii.

ZenFone 9 na jednym ładowaniu pracuje 1,5 dnia, a czasami nawet trochę więcej, co jest dobrym wynikiem, jak na tak wydajny i mały telefon z akumulatorem 4300 mAh. W czasie testu nie zdarzyło mi się ani razu, by telefon nie wytrzymał jednego dnia, nawet, gdy używałem go do nawigacji i zdjęć. Jest lepiej niż w poprzednim modelu ZenFone 8.

Telefon ma cztery tryby zużycia energii:

wysoka wydajność (brak oszczędzania),

dynamiczny (najlepszy na co dzień, automatyczne oszczędzanie),

wytrzymałość (zwiększone oszczędzanie energii,

ultra trwałość (maksymalne oszczędzanie energii, blokowanie wybudzania aplikacji, gdy telefon jest zablokowany, niższy poziom wydajności).

Czas ładowania akumulatora

Asus ZenFone 9 obsługuje szybkie ładowanie Power Delivery 3.0 PPS. Direct Charge, Quick Charge 4.0. W komplecie ma jednak dość skromną ładowarkę 30 w, więc realnie nie naładujemy akumulatora w kilkanaście minut, lecz w kilkadziesiąt. Realny czas pełnego ładowania to ponad 1,5 godziny. Trochę słabo jak na nowoczesny telefon z wyższej półki.

W systemie można znaleźć opcję konserwacji baterii. Tutaj włączymy np. stabilne ładowanie oraz ultrastabilne (zamiast 30 W jest odpowiednio 18 i 10 W). Czas ładowania się wydłuża, ale telefon nagrzewa się mniej, a ogniwo jest mniej obciążone i potencjalnie może się wolniej starzeć, niż w przypadku szybszego uzupełniania energii.

Ponadto dostępna jest też funkcja planowanego ładowania. Idealna gdy podłączamy telefon do ładowarki na całą noc. Wtedy Asus będzie ładował akumulator bardzo wolno, a przyspieszy dopiero rano, abyśmy mieli w pełni naładowany telefon tuż przed pobudką).

Niestety telefon nie ma funkcji bezprzewodowego, indukcyjnego ładowania akumulatora. To z pewnością jest wada.

Wydajność i szybkość działania

Asus ZenFone 9 jest najszybszym telefonem jaki znam - takie są moje wrażenia z jego codziennej obsługi. Ma też absolutnie topową wydajność, na poziomie najlepszych nowych telefonów flagowych. Procesor Snapdragon 8+ Gen 1 jest po prostu najlepszym procesorem mobilnym stosowanym w smartfonach z Androidem, w 2022 roku.

Testowany przeze mnie Asus ZenFone 9 jest w wersji z 16 GB RAM LPDDR5 i 256 GB pamięci masowej. Szybkość RAMu jest realnie dość przeciętna - około 5500 MB/s, ale pamięć masowa jest szybka - odczyt sekwencyjny to około 1050 MB/s, a zapis 770 MB/s. Połączenie tego, z bardzo wydajnym procesorem, 16 GB RAM i dobrą optymalizacja systemu daje wspaniałą szybkość działania telefonu w każdej sytuacji.

8.3 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 120 kl/s GFXBench Manhattan 120 AnTuTu 8 974973 GFXBench T-Rex Offscreen 456 kl/s GFXBench Manhattan Offscreen 274 kl/s 6.7 Parametry telefonu Taktowanie CPU 3200 MHz Pamięć RAM 8192 MB Przekątna ekranu 5,92 cale/cali Rozdzielczość w pionie 2400 px Waga 169 g 5.7 Bateria Bateria - rozmowy 1799 min. Bateria - internet 850 min. Bateria - filmy 963 min. 8.6 Ocena subiektywna Jakość filmów 5,7 Jakość zdjęć 5,5 Jakość wykonania 5,6

ZenFone 9 nadaje się do gier, bo ma najwyższą wydajność. Muszę jednak przyznać, że w czasie grania poziom baterii spada w szybkim tempie, więc jeśli planujemy dłuższą rozgrywkę w czasie podróży (np. w pociągu), to lepiej wyposażyć się w powerbank lub użyć ładowarki.

Czy telefon nagrzewa się w pod dużym obciążeniem? Odpowiedź brzmi: tak. Obudowa jest mała, a ciepło z tak wydajnego procesora musi gdzieś ujść - ciężko oszukać prawa fizyki. Telefon ma heatpipe efektywnie odprowadzający ciepło do ramek bocznych, więc nagrzewa się odczuwalnie. Jednak nawet gdy jest ciepły, nie zwalania odczuwanie (w testach cyferki mogą spaść, ale telefon realnie nadal działa zaskakująco szybko).

System i podstawowe funkcje

System Android 12 ma nakładkę ZenUI 9, ale w praktyce jest ona tak minimalistyczna, że interfejs jest prawie identyczny do czystego Androida. Dodano garść przydatnych funkcji, np. odpowiadających za wydajność, oszczędzanie baterii, ekran zawsze włączony, tapety itp, ale realnie wrażenia są podobne jak w telefonach Google Pixel lub w systemie Lineage OS 19.1, który jest czystym Androidem 12.

Jednym z najważniejszych celów było stworzenie telefonu, który jest kompaktowy i łatwy w obsłudze jedną ręką (jednym kciukiem) To moim zdaniem się udało w pełni.

Nagrywanie połączeń telefonicznych - Ta funkcja jest dostępna fabrycznie w ZenFone 9. Jest nawet opcja automatycznego nagrywania każdej rozmowy.

Dżin gier - Pasek narzędzi który można wyświetlić w czasie grania. Dzięki niemu mamy szybki dostęp do nagrywania ekranu, wykonywania zaprogramowanych makr, trybu PiP (obraz w obrazie), wyświetlania celownika na środku ekranu, prezentowania temperatury, zmiany odświeżania (czyli też klatek na sekundę), a także blokowania powiadomień, połączeń, jasności itp.

Inteligentny klawisz (ZenTouch) - Powierzchnia dotykowa w przycisku zasilania może mieć przypisaną funkcję podczas przesuwania palca lub dwukrotnego kliknięcia (szybki dostęp).

Always-On Display - Powiadomienia i inne informcje nawet na zablokowanym ekranie. Funkcja ta na wyświetlaczu AMOLED zużywa niewiele energii, a jest przydatna. AOD może być wyświetlany cały czas, według harmonogramu lub po dotknięciu.

Mini powiadomienia heads-up - Powiadomienia w postaci małego paska na szczycie ekranu, niezasłaniające nadmiernie używanej aplikacji.

Szybkość animacji - Jest dostępna bezpośrednio w systemie (nie trzeba szukać włączać opcji programistycznych). Najlepiej ustawić wszystkie opcje na 0,5x, wtedy szybkie animacje systemowe stają się wręcz błyskawiczne.

Pasek boczny - Oficjalna nazwa to “narzędzie krawędź”, ale brzmi ona dość dziwnie, więc pozostańmy przy pasku bocznym. Jest on rzecz jasna wysuwany z boku ekranu i zapewnia szybki dostęp do programów z których najczęściej korzystamy. Można go wysunąć nawet gdy używamy innej aplikacji (nie widać ikon na pulpicie), więc jest bardzo przydatny.

Czy Asus ZenFone 9 ma dobry aparat? Oto przykładowe zdjęcia i filmy

Asus ZenFone 9 ma dwa aparaty z tyłu (szerokokątny i ultraszerokokątny) oraz jeden z przodu. Wszystkie są bardzo dobre i moim zdaniem należą do czołówki pod względem jakości obrazu, nawet w porównaniu do najnowszych smartfonów flagowych. Wszystkie wyposażono w automatyczny system ustawiania ostrości (AF).



Asus ZenFone 9 - aparat tylny, podstawowy



Asus ZenFone 9 - aparat tylny, ultraszerokokątny

Dla porównania - te same zdjęcia z iPhone 13:



iPhone 13 - aparat tylny, podstawowy



iPhone 13 - aparat tylny, ultraszerokokątny

Aparat podstawowy z tyłu (szerokokątny) ma duży sensor Sony IMX766 50 Mpx, w formacie 1/1.56”. W trybie automatycznym łączy on 4 piksele w 1, więc realna rozdzielczość zdjęć to 12,5 Mpx. Aparat ultraszerokokątny ma sensor Sony IMX363 12 Mpx i moim zdaniem należy do najlepszych w swojej klasie, zwłaszcza pod względem realnej ostrości zdjęć (tutaj oczywiście pomaga też dobry obiektyw).



Asus ZenFone 9 - aparat tylny, podstawowy



Asus ZenFone 9 - aparat tylny, ultraszerokokątny

Zdjęcia z obu aparatów cechują się dobrymi kolorami, całkiem udanym automatycznym trybem HDR, niezłym kontrastem i dobrą szczegółowością. Moim zdaniem Asus może konkurować pod względem jakości zdjęć z popularnymi rywalami, czyli przede wszystkim z Samsungiem, Xiaomi, realme itp. Niektóre modele Huawei mogą faktycznie mieć lepsze aparaty, ale Huawei nie ma żadnych aplikacji i usług Google w telefonach, a po statystykach sprzedaży widać, że wielu osobom to przeszkadza. Dlatego Huawei nie do końca jest konkurentem dla Asusa moim zdaniem.



Asus ZenFone 9 - aparat tylny, podstawowy



Asus ZenFone 9 - aparat tylny, ultraszerokokątny

ZenFone 9 nie ma aparatu z teleobiektywem (zoom optyczny). Producent doszedł do wniosku, że więcej osób regularnie korzysta z szerszego kadru, a zdjęcia detali w przybliżeniu robi okazjonalnie, dlatego pominął zupełnie ten aparat. Każdy sam musi osądzić, czy to jest dla niego wada. Ja jeśli miałbym wybierać między obiektywem ultraszerokokątnym, a tele, to wybieram pierwszy z nich. Oczywiście najlepiej jest, jeśli nie musimy wcale wybierać - wtedy można kupić np. smartfon Samsung Galaxy S22 z trzema aparatami z tyłu.



Asus ZenFone 9 - aparat tylny, podstawowy



Asus ZenFone 9 - aparat tylny, ultraszerokokątny

W słabszym świetle Asus spisuje się świetnie pod względem ostrości i szczegółowości. Kolory może są trochę wyszarzone, a jasność jest po prostu w porządku, ale szczegółowość w trybie nocnym jest zdecydowanie powyżej przeciętnej. Ponownie przynajmniej na poziomie Samsunga.

Tutaj przydaje się 6-osiowa stabilizacja, za pomocą wbudowanego w aparat, miniaturowego gimbala. Pozwala uzyskać nieporuszone, nierozmazane zdjęcia nawet w nocy. Efekty jego działania lepiej widać jednak na filmach (zobacz niżej przykładowe nagrania).



Asus ZenFone 9 - aparat tylny, podstawowy, tryb nocny



Asus ZenFone 9 - aparat tylny, ultraszerokokątny, tryb nocny

Przednie zdjęcia też są ostre, dość szczegółowe, z nasyconymi kolorami i świetnym kontrastem. Autofokus w każdym z aparatów działa szybko i dokładnie. Dostępny jest tryb portretowy z rozmytym tłem.



Asus ZenFone 9 - aparat przedni



Asus ZenFone 9 - aparat przedni, tryb portretowy

Asus ZenFone 9 nagrywa aparatem tylnym wideo 8K 24 kl/s oraz 4K 60 kl/s. Ja w czasie testu korzystałem z 4K60, ponieważ i tak niewiele osób może realnie wyświetlić obraz 8K i ocenić jego jakość. Więcej zalet ma 4K z wyższą płynnością 60 kl/s. Tutaj muszę przyznać, że gimbal robi robotę. Obraz może nie jest idealnie nieruchomy, ale w czasie chodzenia jest bardzo dobrze ustabilizowany.

Co ciekawe Asus oferuje dodatkowo tryb HyperSteady, czyli hiper stabilizacja. Wtedy sprzętowa, optyczna stabilizacja za pomocą gimbala jest wspierana przez stabilizację cyfrową. Efekt jest taki, że w czasie zwykłego chodzenia uzyskujemy wybitną stabilność obrazu, a podczas biegania obraz jest wystarczająco stabilny. Rzecz jasna nawet taka stabilizacja ma swoje ograniczenia. Jeśli wstrząsy będą zbyt silne, to obraz poruszy się, a aparat wyświetli komunikat, że wykryto wstrząsy i warto sprawdzić czy wideo nagrało się poprawnie.

Wideo przednie ma 4K 30 kl/s i wygląda po prostu dobrze. Na poziomie innych telefonów flagowych z 2022 roku.

Czy warto kupić Asus ZenFone 9? Opinia

Jeśli szukasz dużego telefonu, to wybór masz ogromny. Jeśli jednak chcesz mieć smartfon mały, bardzo szybki, nowoczesny, wodoodporny, z dobrymi aparatami, Androidem i wyświetlaczem poniżej 6 cali, to moim zdaniem najlepszy jest Asus ZenFone 9. To fantastyczna mieszanka szybkości, możliwości i kompaktowych rozmiarów. Najlepszy mały telefon flagowy w 2022 roku.

Opinia o Asus ZenFone 9 [128 GB] Plusy niewielkie wymiary i bardzo wygodna obsługa jedną ręką,

wybitnie szybkie działanie w każdej sytuacji,

wysoka wydajność w grach, aplikacjach i multimediach,

dobre aparaty z tyłu i z przodu,

wbudowany miniaturowy gimbal świetnie stabilizujący obraz w aparacie,

bardzo wysoka jakość dźwięku na słuchawkach przewodowych i bezprzewodowych,

jasny wyświetlacz AMOLED 120 Hz z AOD,

wodoszczelna obudowa IP68,

dobra jakość wykonania,

dobre głośniki stereo,

świetnie zoptymalizowany system Android,

przycisk zasilania z gestami dotykowymi,

wystarczająco dobry czas pracy na baterii,

nawet 16 GB RAM, Minusy brak miejsca na kartę pamięci microSD,

brak indukcyjnego ładowania akumulatora,

dość wolne ładowanie przewodowe (30 W).









Asus ZenFone 9 - ocena końcowa 98% 4.9/5

Obudowa i akcesoria: 5.0

Wyświetlacz: 4.9

Głośniki: 4.5

Podzespoły: 5.0

Bateria: 4.0

Aparaty: 4.8



Powyższe oceny uwzględniają klasę cenową smartfonu.